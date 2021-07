Henslengt sparkesykkel i Møllergata i Oslo sentrum en lørdag kveld. Foto: Fredrik Solstad, VG

Advarer om ruskjøring på elsparkesykkel: Risikerer å ta deler av regningen selv

Tannskader, knuste bein og knekte kjever: Forsikringsselskapene ser flere elsparkesykkelkrav, men advarer om at ruskjøring kan redusere utbetalingen.

Publisert: Nå nettopp

– Vi jobber nå med en skadesak hvor kunden oppga til oss at hen hadde drukket 12 enheter alkohol før hen satte av gårde på elsparkesykkel. Kunden pådro seg tannskader og hodeskader. I denne saken vurderer vi avkorting av skadeutbetalingen på grunn av det betydelige alkoholinntaket.

Det skriver skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind Forsikring i en e-post til VG. Avkortning i erstatning er en reaksjon selskapet bruker når de mener du har gjort noe som er uansvarlig eller som det i juridisk forstand kalles «grovt uaktsomt».







– Vi registrerer flere sparkesykkelskader hos kundene våre. Økningen er ikke dramatisk, men vi regner helt klart med å se flere skader i tiden fremover.

VENTER FLERE SAKER: Skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind Forsikring regner med å se flere skader i forbindelse med elsparkesykler fremover. Foto: Fremtind Forsikring

Fremtind Forsikring opplyser at 95 prosent av sakene registrert hos dem er hendelser i Oslo og byene rundt, som Drammen og Lillestrøm.

Henvendelsene de har fått så langt har dreid seg om tann- og kjeveskader, noen hodeskader, håndleddskader og andre ledd- eller bruddskader.

Forsikringssakene går som regel på behandlingsutgifter til tannlege eller lege.

– Et besøk hos tannlegen kan jo fort komme opp i mange tusen kroner. Slår du ut et par-tre tenner kan regningen fort komme opp i 50.000 kroner. Vi har også hatt tilfeller av skader som krever opptrening etter legebehandling, og da bli utgiftene ofte høyere enn egenandelen du betaler hos legen.

Fremtind Forsikring advarer om at kunden risikerer å ta deler av regningen selv dersom den har vært spesielt uaktsom.

If: Mobil, laptop og briller

– Vi ser en helt tydelig trend med økning i skader på elsparkesykkel, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If Europeiske Reiseforsikring.

De ser mange saker der det er mobiler, laptoper og briller som må erstattes- også fra folk som har blitt påkjørt av andre på elsparkesykler.

– Personskader har vi hjulpet til med, men der har det i noen tilfeller vært avkorting på grunn av kjøring i rus.

Han sier at de ikke kan legge frem konkrete tall på skader i forbindelse med elsparkesykler fordi det gjerne registreres med gjenstanden det søkes erstatning for.



Ansikt- og tannskader

– Vi mottar anslagsvis 5–10 skademeldinger i uken som gjelder erstatning av mobiltelefon, briller eller klær som er blitt ødelagt i forbindelse med at noen er blitt påkjørt av sparkesykkel, skriver Christian H. Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige i en e-post til VG.

I likhet med Fremtind ser Gjensidige en del skader i ansikt og på tenner.

– Vi mottar også en del skademeldinger knyttet til personskader, typisk skader på tenner eller andre ansiktsskader. Vi har dessverre ikke tall på denne typen skader. Vi har heller ikke detaljer når det gjelder skadeomfang, skriver han.

I tillegg ser de en økning i saker der elsparkesyklister er til skade for andre.

– Vi opplever også sterk vekst i saker der elsparkesyklister holdes ansvarlig for skade på andre. De fleste av disse sakene gjelder lakkskader og lignende på biler. Vi har ikke presise tall her heller, men en enkelt skadebehandler opplyser å ha mottatt ti slike saker i løpet av de siste to ukene, skriver Haraldsen.

Forsikringsselskapet har gjennomført en egen spørreundersøkelse om elsparkesykler blant sine kunder.

– 19 prosent, nær en av fem, har opplevd ubehagelige/farlige situasjoner med elsparkesykkel. De aller fleste som følge av andres bruk. Andelen er størst blant yngre, både når det gjelder egen og andres bruk. Problemet er først og fremst et storbyfenomen, som en naturlig følge av at det er der det er mulig å leie sparkesykler. Andre steder må man kjøpe egen sykkel, oppgir Haraldsen.

– Den eneste byen vi har tall for er Oslo. Hvis vi hadde hatt egne tall for andre byer der det finnes utleiesykler ville nok disse også ligget klart høyere enn resten av landet, tror han.

19 prosent, nær en av fem, har opplevd ubehagelige/farlige situasjoner med elsparkesykkel, ifølge forsikringsselskapet Fremtind. Foto: Aleksander Myklebust, VG

Tryg: Kan risikere å stå uten forsikring

– Det er om lag 60 ulykker som er meldt til oss så langt i år. Dette gjelder skader på biler forårsaket av sparkesykkel, og erstatning for gjenstander som er skadet etter påkjørsel av personer, skriver kommunikasjonssjef i Tryg Ole Igrens i en e-post til VG.

Han påpeker at det ikke alltid er en forsikring som vil dekke skadene.

– Det er også slik at det ikke kreves noen forsikring for å kjøre elsparkesykkel. Dermed kan man risikere at det ikke finnes forsikringsdekning for skader som påføres person eller gjenstander. Dersom du blir påkjørt av en sparkesykkel og blir skadet for livet, kan du altså risikere at det ikke finnes noen forsikring som vil gi deg erstatning, skriver Igrens.

Forsikringsselskapet mener utleieselskapene bør ta et større forsikringsansvar for sine kunder.

– Skadene vi har fått inn, er på sparkesykkelførers innboforsikring, som også har en ansvarsdel som dekker slike skader.

– Tryg mener det bør være en obligatorisk ansvarsforsikring for alle som leier ut sparkesykler, på samme måte som med leiebiler. Det gir økt trygghet både for den som kjører på elsparkesykkelen og for dem som blir rammet av uhell og ulykker knyttet til sparkesykkelkjøring, skriver Igrens.

VG har også vært i kontakt med Storebrand som opplyser at de ikke har kapasitet til å finne frem sine tall på grunn av ferieavvikling.