VIL HA INNSTRAMMING: Statsminister Erna Solberg lover å innføre aktivitetsplikt for alle i neste stortingsperiode.

Solberg lover kraftig sosial-innstramming

Statsminister Erna Solberg (H) vil innføre nye krav om aktivitet og språkopplæring for alle som mottar sosialhjelp. – Klassepolitikk, svarer SV.

I 2017 innførte regjeringen en aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp. Da fikk kommunene en plikt til å stille krav om aktivitet til mottagerne av sosialhjelp.

Nå lover statsminister Erna Solberg at Høyre i neste stortingsperiode vil utvide aktivitetsplikten til å gjelde alle sosialhjelpsmottagere. I tillegg vil Høyre stille nye krav om språkopplæring.

– Vi mener at aktivitet er viktig fordi lediggang er roten til alt vondt. Når folk blir passivisert, så mister de selvtilliten og de mister evnen, sier Solberg til VG.

– Er det mange som mottar sosialhjelp som er passive?

– Ja, det er det jo. Passive i den formen at de kanskje har mistet troen på seg selv, troen på å kunne søke jobb. Det er derfor du har aktivitetsplikt, for det er et system der du settes inn i et program hvor du deltar i aktiviteter og i det som er kvalifiserende for at du skal komme tilbake i arbeidslivet.

– Så det handler ikke om at dere mener at folk som mottar sosialhjelp er late?

– Nei. Det handler om at lediggang er roten til alt vond. Og det handler om at å gi penger uten å stille krav, er feil, sier Solberg.

Hun legger til:

– Jeg mener at dette er omsorg. Det å stille krav er å bry seg. Det er mye styggere mot folk ikke å bry seg og bare gi dem penger, sier Solberg.

Rapport: Finner ingen effekt

Høyre går til valg på å innføre aktivitetsplikt for alle til tross for at en evaluering, som ble publisert i mars i år, ikke kunne påvise at aktivitetsplikten for unge under 30 år har hatt en effekt.

Forskere fra Frischsenteret og Institutt for samfunnsforskning undersøkte blant annet om innføringen av aktivitetsplikten har påvirket mottak av sosialhjelp og overgang til arbeid eller utdanning.

De fant ingen systematiske virkninger på deltagelse i utdanning eller arbeid for denne gruppen – men de fant heller ikke tegn på det motsatte.

Rapporten hindrer ikke Solberg i å stå hardnakket på at det likevel er riktig å innføre aktivitetsplikten for alle.

– Jeg tror det er litt for tidlig å påvise en effekt, sier Solberg.

Statsministeren sier at kommunene ikke har hatt så lang tid på seg til å innføre ordningen.

– Men fra de opprinnelige forsøkene ser vi at det at ungdom blir hentet opp, ikke blir sittende alene og kommer inn i en normal rytme i livet sitt. Det gjør at du gradvis nærmer deg å komme tilbake til jobb. Men det er vanskelig å si at selve plikten, med så kort horisont, har gjort den store revolusjonen, sier Solberg.

REAGERER: SV-nestleder Kirsti Bergstø.

SV: – Klassepolitikk

SV-nestleder og stortingskandidat Kirsti Bergstø reagerer på Høyre-forslaget. Hun sier til VG at aktivitetsplikten bidrar til å male et bilde av sosialhjelpsmottagere som late.

– Aktivitet er kjempebra for den enkelte hvis det er en aktivitet med mening. Men denne type blind aktivitetsplikt handler ikke om å fremme aktivitet som kan lede til jobb og endring, det har forskningen slått fast, sier Bergstø og fortsetter:

– Derfor er dette ren klassepolitikk som handler om å bruke pekefinger og stille krav til folk som er fattige, mens rike folk møtes med raushet og gaver fra regjeringen uten at det stilles krav overhodet.

– Kan du vite sikkert at aktivitetsplikt ikke har effekt?

– Det er ikke mine ord, det er forskningen fra Frischsenteret som viser det.

– Erna Solberg mener det er litt for tidlig å se effekten av aktivitetsplikten?

– Jeg registrerte ikke at det sto i forskningsrapporten fra Frischsenteret at det var for tidlig. Det er typisk at Høyre ser bort ifra forskning når det ikke passer med deres virkelighetsbilder, sier Bergstø.