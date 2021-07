Nakstad om økende smittetall: − Fort gjort å komme bakpå

Torsdag ble det høyeste smittetallet på to måneder registrert i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det er for tidlig å si om trenden vil resultere i en ny smittebølge.

Publisert:

Smittetrenden er stigende i Norge. Det samme er den i 31 kommuner, viser oversikten til VG.

Torsdag ble det ble det registrert flest antall nye smittede siden 27. mai med 404 nye tilfeller.

– Er dette starten på en ny bølge?

– I Europa er det tegn på en fjerde smittebølge i mange land med deltavariant. I Norge er det fortsatt ikke sikkert at vi får noen stor smittebølge.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG fredag ettermiddag.

Ifølge Nakstad er det mange årsaker til at smitten er økende i landet, men at den viktigste er at vi har mer kontakt med hverandre og lever mer normalt enn tidligere under pandemien.

På spørsmål om når vi kan forvente at trenden flater ut, sier Nakstad at vi foreløpig er i en situasjon der kommunene «godt» klarer å håndtere de lokale utbruddene gjennom testing og smittesporing.

– Utfordringen er at viruset smitter så raskt at det er fort gjort å komme bakpå og løpe etter viruset mens det sprer seg.

– Uvaksinerte i større grad smittet

Ifølge VGs vaksinasjonsoversikt er en av tre nordmenn nå fullvaksinert, mens omtrent to av tre har fått en vaksinedose.

– Til tross for at mange er vaksinert, ser vi at uvaksinerte aldersgrupper i større grad blir smittet nå enn tidligere, sier Nakstad.

Han forklarer at smitten fortsatt er knyttet til utbrudd med en del ukjente smitteveier – noe med smitte som kommer fra utlandet, men at det flere andre smitteveier også blir kartlagt i kommunene.

Nakstad mener at dette gjør arbeidet med smittesporing ekstra utfordrende.

I Bergen kommune ble det fredag registrert 64 nye smittetilfeller – kommunen tør foreløpig ikke si at utbruddet har nådd toppen.

-- I Bergen har man nå et høyere smittepress enn i Oslo, man har faktisk også totalt sett et større antall smittede per dag nå enn i Oslo, og det er ganske nytt i pandemien, sier Nakstad.

BRYGGEN: I Bergen. Kommunen opplever nå et høyt smittetrykk. Foto: Hallgeir Vågenes

Mange lokale utbrudd

Flere mindre steder i landet opplever også lokale utbrudd.

På Sunnmøre har kommunene Volda og Ørsta bedt nabokommuner om hjelp til å håndtere det pågående utbruddet – torsdag meldte de om 61 tilfeller. Fredag er de oppe i mist 97 totalt.

– Akkurat nå er det krevende. Vi kaller tilbake folk fra ferie og henter inn ekstra ressurser, sa kommunelege Marte Vaage Øie i Ørsta til VG torsdag.

Fredag melder kommunene om så stor pågang for testing, at alle som skal ta coronatest nå må bestille timen på nett.

– Teststasjonen har ikke kapasitet til å ta imot bestillinger på telefon, skriver kommunene i en pressemelding.

Litt lenger nord har Ålesund kommune registrert høye smittetall de siste dagene – senest fredag med tolv nye smittetilfeller.

UTBRUDD: Smitten er stigende i Ørsta og nabokommunen Volda. Foto: Frode Hansen

– Studentgenerasjonen driver pandemien

Nakstad mener at vi nå er avhengige av at folk selv bidrar med å holde de grunnleggende rådene, holde avstand, teste seg ved symptomer og ikke minst være hjemme om de er syke.

– Det er veldig viktig, sier han.

Flere av utbruddene har sitt utspring fra uteliv de siste ukene, og aldersgruppen mellom 20 og 29 år står nå for den største smittespredningen.

– Nå er det studentgrenerasjonen som i størst grad driver pandemien videre i Norge.

Nettopp dette ser man også i Trondheim, der smitten øker blant unge voksne og med utspring fra blant annet et utested og en restaurant. Fredag er det registrert 13 nye tilfeller i kommunen – samtlige hos personer i 20- og 30-årene.