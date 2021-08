REAGERER: – Mitt klare råd til Sp er å la være å gå på røvertokt i byene, og heller være villig til å prioritere samferdsel, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Mattis Sandblad

Ut mot Borten Moe: − Den må du lenger ut på landet med

Flere partier raser mot at Ola Borten Moe og Senterpartiet vil ta penger fra byene og gi til distriktene. – De sier rett og slett at de vil gå på røvertokt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Av Ida Lyngstad Wernø

Tirsdag sa Ola Borten Moe til VG at han ville ta penger fra vei- og miljøpakker i byene og bruke dem på fylkesveier.

Da var han på besøk i Troms, som har et vedlikeholdsetterslep på mellom seks og åtte milliarder kroner, ifølge fylkesordføreren.

Utspillet har fått flere politikere til å steile – deriblant samferdselsminister Hareide.

– Den må du lenger ut på landet med, Borten Moe, sier Hareide.

– Med dette utspillet opplever jeg at Sp sier at de skal kutte i tiltak som går på å møte klima og transportutfordringene i byene – de sier rett og slett at de vil gå på røvertokt i byene, sier Hareide til VG.

HUMPEVEI: Sp-nestleder Ola Borten Moe på besøk i Troms, der han inspiserte en humpete fylkesvei sammen med stortingspolitiker Sandra Borch (Sp). Foto: Rodrigo Freitas

– Bind for øynene

Han mener byvekstavtalene er helt avgjørende for å nå klimamålene.

– Jeg vil si at dette er å gå inn i fremtiden med bind for øyene når vi kjenner klima- og miljøutfordringen og vi vet om de store utfordringene i byene våre. Det er ingen som sitter like mye i kø som de som bor i nærheten av de store byene, sier han.

Hareide mener Solberg-regjeringen har bidratt til å gi fylkesveiene et løft gjennom ekstra bevilgninger i Nasjonal transportplan, og mener heller Sp må svare for kvaliteten på fylkesveiene.

– Det var en Sp-statsråd som overlot fylkesveiene til fylkene. Det var en gave de hadde pakket pent inn, men det fulgte jo ikke noe med mer penger. Resultatet er at selv om fylkene har brukt mer penger enn det Sp ga dem, har likevel forfallet økt år for år.

Han sier seg enig i beskrivelsene til Borten Moe om at fylkesveiene ikke er gode nok.

– Men det å begynne å ta penger fra byene – som skal løse klimautfordringene – det er ikke veien å gå. Vi må faktisk prioritere dette, sier han.

Vil ha svar fra Senterpartiet

Tidligere i år uttrykte stortingskandidat Jan Bøhler stor lettelse til Aftenposten over at Senterpartiet gikk bort fra å ta penger fra byvekstavtalene for å finansiere tiltak i distriktene.

Borten Moes utspill gir grunn til å stille spørsmål ved hva Sp egentlig mener om saken, påpeker Hareide.

– Jeg er usikker på hvilken historie som gjelder. Er det Ola Borten Moe som har sannheten om hva som skal skje med byvekstavtalene, eller er det Jan Bøhler, som mener han har vunnet frem med at de ikke skal kutte?

Hareide legger til at han håper at det er Bøhler som har vunnet frem.

– Det er min utfordring til Trygve Slagsvold Vedum. Han har nå to kamphaner som ikke helt vet hvor den andre er. Jeg håper Trygve vet hvor Sp er i denne saken, sier Hareide.

– Det er fullt mulig å drive utvikling av hele landet. Byvekstavtalene er til for å løse transportproblemene og sørge for en god kollektivtransport i og rundt byene våre, sier Siri Gåsemyr Staalesen (Ap). Foto: Hallgeir Vågenes

Mener Sp taler med to tunger

Også stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) reagerer på at Borten Moes uttalelser strider mot det Sp og Jan Bøhler uttalte tidligere i vår.

– Jan Bøhler har kalt det en politisk seier, og nå går nestlederen ut og sier det stikk motsatte, sier hun.

– Nå viser det seg at frykten vi har hatt om at Sp vil kutte i byvekstavtalene var reell. Det merker nok velgerne i Oslo seg.

Hun mener Senterpartiet ser ut til å tale med to tunger.

– Én hvor partiledelsen sier en ting, mens Jan Bøhler sier noe helt annet. Er det Jan eller er det toppledelsen velgerne i Oslo skal stole på, spør hun.

– Ikke troverdig

– Det er ikke troverdig når han sier de vil satse på fylkesveier når Sp er ivrige forkjempere for å bygge mange nye motorveier som det vil koste skjorten å vedlikeholde, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG.

Hermstad trekker frem store veiprosjekter som Hordfast og Rogfast på Vestlandet.

UT MOT BORTEN MOE: – Hadde han vært opptatt av god distriktspolitikk hadde han snakket om samferdsel i distriktene heller enn å gå løs på bydelsavtalene som skal sikre miljøet og helsen til folk i byene, sier Arild Hermstad i Miljøpartiet de Grønne. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

– Hvis disse veiene bygges, kommer vedlikeholdskostnadene til å suge vekk penger fra fylkesveiene. Det bør bekymre Borten Moe, sier han.

– Hadde han vært virkelig opptatt av vedlikehold til veiene, ville han sagt nei til de store motorveiprosjektene og brukt disse pengene til fylkesveier.

– Offentlig sløseri på sitt verste

Ola Borten Moe skriver i en e-post til VG at det er forstemmende at «antatt ansvarlige politikere ikke evner å gå inn i en reell debatt om hvordan vi bruker fellesskapets midler».

– Dette uttrykker offentlig sløseri på sitt verste, og hadde ikke skjedd under Jens Stoltenberg som statsminister, skriver han og legger til:

– Vi er ikke imot å bruke penger på effektive miljøtiltak i byene, men vi er imot at det skal være et mål i seg selv å bruke penger. Det er for eksempel hårreisende å bruke 1,4 milliarder på litt over en mil sykkelvei eller varmekabler på busstopp når det er mange uløste utfordringer som er langt mer prekære i byer og bygder over hele landet.

– Jeg viser til uansvarlig pengebruk i byvekstavtalen i min egen hjemkommune som et eksempel på sløsing med folks skattekroner. At Hareide, Staalesen og Hermstad har så enorm vilje til å misforstå at de tolker det til at vi går imot byvekstavtalene får stå for deres regning, sier Borten Moe.