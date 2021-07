STOR PÅGANG: Seksjonen for spiseforstyrrelser i Vestre Viken måtte flytte til midlertidige lokaler for å kunne håndtere alle pasientene, forteller overlege Dorthe Fuglenes. Foto: Mattis Sandblad

Stor økning i spiseforstyrrelser under pandemien: De er yngre og sykere

BÆRUM (VG) Helsevesenet slår alarm om sprengt kapasitet i behandlingen av unge med spiseforstyrrelser. Ansatte ved Vestre Viken har måtte flytte til provisoriske lokaler for å møte pågangen.

Stadig flere barn og unge sliter med spiseforstyrrelser, og antallet har tatt et kraftig byks under pandemien.

VG har vært i kontakt med åtte av landets største sykehus. Selv om situasjonen varierer, tegnes det et bilde av pasientgruppe som er blitt flere, yngre og sykere.

Spesialistene VG har snakket med frykter at flere barn og unge ikke har blitt sett under pandemien, som følge av hjemmeskole, mye skjermbruk og en hverdag med mye tomrom og lite rutiner.

Ved Haukeland universitetssjukehus ligger det an til en fordobling av antall pasienter med spiseforstyrrelser sammenlignet med i 2019.

Ved Oslo universitetssykehus er kapasiteten på bristepunktet. Pasienter med spiseforstyrrelser opptar en stadig større andel av døgnenhetene ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Sykehuset Østfold, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge og Stavanger universitetssykehus har også merket en økt pågang av unge med spiseforstyrrelser under pandemien. Ved Sykehuset Østfold er mange av pasientene under 16 år og har behov for langvarig oppfølging. Ved Stavanger universitetssykehus er ventetiden for behandling økende, og det er vanskeligere å tilby alle den fortrukne familiebaserte behandlingen.

Sørlandet sykehus har ikke har sett noen endring i antallet pasienter. Men pasientene som kommer inn er sykere og er innlagt over lengre tid.

– Bøyer og tøyer på alle ressurser

Ved Helseforetaket Vestre Viken, som har ansvar for flere kommuner vest for Oslo, har den økte pågangen gjort at seksjonen for akutt og spiseforstyrrelser har måttet flytte fra Drammen og inn i større og midlertidige lokaler i Bærum.

Antallet sengeposter har økt fra tre til fem, men sengene står likevel sjeldent tomme.

– Vi får gitt forsvarlig behandling til alle som trenger det. Samtidig bøyer og tøyer vi på alle ressurser og er hele tiden nødt til å prioritere hardt, forteller overlege Dorthe Fuglenes, når VG møter henne på jobb.

Situasjonen har vært krevende for mange av de ansatte, sier hun.

– Flere har fått mye lengre reisevei i tillegg til at de jobber mye overtid. Men de har gjort en formidabel innsats og har stått på hele tiden.

VEKT I FOKUS: Det å øke vekten er helt sentralt og første steg i behandlingen av spiseforstyrrelser. Faste måltid av denne typen møter de sykeste pasientene i starten av behandlingen ved seksjon for akutt og spiseforstyrrelser i Vestre Viken. Foto: Mattis Sandblad

Krevende for hele familien

Spiseforstyrrelser er generelt veldig ressurskrevende å behandle, forteller Fuglenes.

Dette skyldes både at sykdommen kan ha alvorlige somatiske og psykologiske konsekvenser, men også at det er mange parter som må involveres.

I Norge er behandlingen i hovedsak familiebasert, og foreldre, og noen ganger også søsken, er viktige deltagere i behandlingen.

– Jeg bruker å si at spiseforstyrrelsen er som en tredjepart som kommer på besøk til hele familien. Det er viktig å passe på at spiseforstyrrelsen ikke kontrollerer hverken ungdommen eller foreldrenes atferd, sier Fuglenes.

Hun er tydelig på at for å snu utviklingen, så må barn og unges psykiske helse prioriteres.

– Ressursene må også være der for å følge opp pasientene på sikt. Å bli behandlet for spiseforstyrrelser er ikke gjort på et par uker.

Selv om det er stor pågang, er Fuglenes tydelig på at alle får hjelp og at man ikke må nøle med å ta kontakt med fastlegen eller helsevesenet dersom man er urolig for sitt barn.

– Det er alltid hjelp å få, og for prognosene er det viktig å ta tak i spiseforstyrrelsen tidlig.

POPULÆR FRITIDSAKTIVITET: Faste måltider og mye hvile står i fokus under behandlingen, men det tilrettelegges også for å følge skoleundervisning, forteller Fuglenes. Noe fritid er det imidlertid også, og da er perling en populær aktivitet. Foto: Mattis Sandblad

De allerede sårbare mest utsatt

Også i Helse-Bergen har antallet henvendelser fra unge som sliter med spiseforstyrrelser skutt i været under pandemien.

Sykdomsbildet og situasjonen til de som kommer inn har også endret seg:

– Mange pasienter er nå yngre enn tidligere, samtidig som sykdomsbildet gjerne er mer sammensatt. Spiseforstyrrelsene er nå ofte kombinert med andre lidelser som depresjon, angst, ADHD eller autisme i tillegg, forteller Olivia Herlaug Kristoffersen ved Klinikk for psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen.

Flere av pasientene var i en sårbar situasjon allerede før pandemien slo til, sier hun. Det kan tyde på at det er de som var mest sårbare fra før, som er blitt hardest rammet av restriksjonene som fulgte pandemien, mener hun.

– Når tryggheten i hverdagsrutinene forsvant, så har dette trigget nye og mer komplekse problemer for denne gruppen.

Selv om det er vanskelig å slå fast med sikkerhet, så tror Kristoffersen at fraværet av tydelige rutiner, stengte fritidstilbud og mer skjermbruk under pandemien er viktige årsaker til økningen i spiseforstyrrelser.

– Flere har også forklart at når de ikke har fått møte andre fysisk, så har de i større grad sammenlignet seg selv med personer de ser på sosiale medier snarer enn eksempelvis medelever.

BEKYMRET: Pasientene Olivia Herlaug Kristoffersen behandler er blitt både flere og sykere. Foto: Privat

Kapasitet på bristepunktet

De fleste pasientene med spiseforstyrrelser behandles ved poliklinikker. Enkelte pasienter har imidlertid behov for mer intensiv oppfølgning og innleggelse.

Ved Oslo universitetssykehus, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA OUS), merker de ansatte godt at det er blitt flere av nettopp de aller sykeste.

Kapasiteten på døgnbehandlingen er nå på bristepunktet, sier Ruth-Kari Ramleth ved OUS.

– Siden jul har vi hatt et betydelig overbelegg på våre døgnenheter og ventetiden for planlagt behandling har økt, sier hun.

– Vi ser også at pasienter med spiseforstyrrelser nå opptar en stadig større andel av døgnenheten, noe som også kan redusere tilbudet til andre pasienter.

TRAVEL: Pasientene de får inn med spiseforstyrrelser er nå både flere og sykere, forteller Ruth-Kari Ramleth ved Oslo universitetssykehus. Foto: Geir Helge Roaas

Ramleth presiserer at alle pasienter får forsvarlig behandling, men at man nå ikke lenger har like store muligheter til å gi den behandlingen man skulle ønske til alle pasientene.

– De ansatte har gjort en formidabel innsats, men arbeidspresset over tid begynner nå å merkes, forteller Ramleth.

Hun er bekymret for årets ferieavvikling, da den store pasientpågangen gjør at de har måttet oppjustere driften sammenlignet med tidligere år.

BUPA OUS har fått ekstra bevilgninger for å møte det økte behovet.

– Mer penger hjelper imidlertid lite dersom vi ikke klarer å bemanne opp med nok folk med riktig kompetanse.