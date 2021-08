FIKK VAKSINE: Norske Marius Pettersen sørget for å få dose 2 av covid-vaksinen i sommerferien og slipper dermed å vente på det norske vaksineprogrammet. Foto: Privat

Slik er Romanias vaksinestrategi: Lokker med Dracula-slott og gratis pølser

Romania lokker innbyggere og turister til å ta vaksiner i Draculas slott. Norske Marius Pettersen (38) fra Mysen fikk andre dose av Pfizer-vaksinen på ferie.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Turister kan nå få et stikk i armen istedenfor et bitt i nakken på et av Romanias mest kjente turiststeder.

Bran slott fra 1300-tallet er kjent utenfor Romania som Draculas slott, selv om det ikke er bevist at det faktisk er inspirasjonen til Bram Strokers blodtørstige romankarakter fra Transilvania.

Rumenske myndigheter tror slottet vil styrke landets vaksineringsstrategi – og lokke flere turister til landet.

– Vi spurte legen om vi kunne ta vaksine. De sjekket pass og at vi hadde et gyldig vaksinebevis for første dose. Og så fikk vi Pfizer-vaksinen, vaksinebevis og en liten plakat som viser at vi var vaksinert på Draculas slott, sier Marius Pettersen (38) som kommer fra Mysen og bor i Oslo.

forrige

fullskjerm neste SLOTT: På dette slottet i Romania kan turister og rumenere få coronavaksine dersom de ønsker det. 1 av 2 Foto: Privat

Sliter med vaksineskepsis

Rumenske myndigheter har tidligere uttalt at de ønsket å vaksinere 10 millioner innen september, men nesten halvparten av rumenerne sier at de ikke ønsker vaksinen, ifølge en undersøkelse utført av Globesec.

Ifølge undersøkelsen er dette en av de høyeste andelene av vaksineskepsis i Europa.

Myndighetene har lokket med gratis inngang på Draculas slott for dem som tar vaksine. De har også delt ut gratis grillmat og pølser til de som tar vaksiner på Obor-markedet i Bukuresti.

Likevel sliter de med vaksineringsgraden og har foreløpig bare vaksinert 25,3 prosent av den voksne befolkningen. Bare 0,5 prosent av befolkningen har tatt første dose og venter på dose to.

DRACULA: Myndighetene har laget plakater og materiell som spiller på vampyren Dracula for å lokke rumenere og turister til å ta vaksinen. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Ingen kø

Smittetallene i Romania er ifølge VGs oversikt stabile og 153 mennesker testet positivt fredag. Så langt i pandemien har 34,281 mennesker mistet livet i corona-pandemien i landet.

Selv om nordmenn ikke er EU-borgere, sier Pettersen at det gikk greit å ta vaksinen fordi Norge er en del av EUs vaksinasjonsprogram.

– Jeg synes det er bra. Romania har en ganske lav vaksineringsgrad og må enten bruke opp vaksinene eller sende de til andre land. Da er det en god løsning å tilby dem til andre EU-borgere, sier Pettersen.

Vaksinen er gratis og man trenger ikke å bestille time på forhånd.

– Det var ingen kø og det var ingen andre der da vi tok vaksinen, sier Pettersen.

Stikker folk

– Ideen vår var å vise hvordan folk ble stukket for 500–600 år siden i Europa, sier slottets markedsdirektør, Alexandru Priscu, til Reuters.

Myndighetene håper at tilbudet vil lokke flere turister til slottet som ligger i den rumenske delen av fjellkjeden Karpatene.

Slottet ligger omkranset av skoger rundt 170 kilometer nord for hovedstaden Bucuresti. Det skal ifølge markedsføringen være det eneste slottet i Transilvania som passer beskrivelsene til Draculas slott.

Vlad Dracula var en brutal fyrste som styrte staten Wallachia på 1400-tallet, hvis etternavn har inspirert vampyrens navn i romanen.

Kreative vaksinegrep

En rekke land har i det siste tatt kreative grep for å få flere til å ta corona-vaksine, skriver Fortune.

Noen land bruker gulrot:

I Russland har det vært loddet ut gratis biler snøskutere og spennende reiser hvor alt er betalt på forhånd.

Hellas har tilbudt et gavekort på 150 euro til unge voksne mellom 18 og 25 som tar vaksinen. Det kalles «frihetspass» og kan brukes på reiser og kulturaktiviteter.

I Serbia fikk folk rett og slett betalt 3000 dinars, som tilsvarer rundt 30 dollar.

I Frankrike bruker president Emmanuel Macron isteden pisken.

Der har nasjonalforsamlingen nylig vedtatt en lov som vil gjøre det nødvendig for alle over 12 år å vise coronapass for å gå på kafé, restaurant og bar og å ta tog eller fly innenlands.