LITE IMPONERT: – Kapasiteten Ahus opererer med til daglig, er latterlig dårlig, mener overlege Jon Henrik Laake. Foto: Terje Bringedal

Kritiserer Ahus-kapasiteten: − En skandale

– Intensivkapasiteten på Ahus er en skandale, sier overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) og leder i Norsk anestesiologisk forening.

Publisert: Nå nettopp

Sykehuset på Lørenskog som også er sykehuset til innbyggerne i Oslos østre bydeler Grorud, Stovner og Alna, har denne uken vært tvunget til å sende covidpasienter til Oslo universitetssykehus.

– Det finnes ingen unnskyldning for at Ahus med ansvar for en befolkning på nesten 600.000 mennesker, fortsatt opererer med 10 ordinære intensivplasser i daglig drift . Dette var altfor lite allerede den gang sykehuset ble bygd. Nå har det gått 12 år, og sykehuset har hatt god tid på seg nå til å utdanne personell og bygge opp intensivkapasitet, sier Jon Henrik Laake, som er leder i Norsk anestesiologisk forening og overlege ved OUS.

Sykehuset i Lørenskog utenfor Oslo hadde tidlig i pandemien i mars-april det største tilfanget av coronasyke pasienter som trengte intensivbehandling i Norge, og seksjonsoverlege Vibecke Sørensen har fortalt til VG at de var på smertegrensen da de passerte 20 coronapasienter.

AHUS: Akershus universitetssykehus er landets nest største, med et pasientgrunnlag på 560.000. Foto: Krister Sørbø

– Latterlig dårlig

Hvis Ahus skulle hatt samme intensivkapasitet som gjennomsnittet i Norge, skulle det vært 32-33 intensivplasser på sykehuset.

– Når vi i tillegg vet at norsk gjennomsnitt er under halvparten av OECD-landene, skjønner alle at kapasiteten Ahus opererer med til daglig, er latterlig dårlig, sier overlegen.

I regionen er det Oslo Universitetssykehus (OUS) som har det store antall intensivplasser. Jon Laake lurer på om Helse Sør-Øst har gamblet på at Ahus skulle drive med de enkle og forutsigbare tingene, så behovet for intensivberedskap skulle være lite, mens OUS skulle ta i mot traumer, hjertekirurgi og store operasjoner som krever den type beredskap.

– På Ahus har man fjernet en helt nødvendig beredskap som et så stort sykehus må ha for å kunne håndtere en epidemi med smittsomme sykdommer, sier Laake.

Da coronapandemien kom til Norge i fjor vår, klarte Ahus å øke sin intensivkapasitet. Ahus var det enkeltsykehuset som tok imot flest coronapasienter i Norge.

– Men da høsten kom og de skulle ta igjen det tapte, valgte ledelsen å ikke holde intensivkapasiteten oppe, selv om det kunne komme nye bølger. Nå ser man konsekvensen av det, sier Jon Laake.

11 alvorlig syke coronapasienter får sykehuset i knestående, advarer overlegen.

KRITISK: – At det overhode er et tema hvor man skal gjøre av pasientene ett år ut i pandemien forteller oss om en ledelse som ikke evner å forholde seg til verden slik den er, sier Jon Laake. Foto: Terje Bringedal

Han adresserer kritikken til Helse Sør-Øst, men peker også på at det er det enkelte foretaks ansvar å prioritere.

– På Ahus går mangelen på intensivkapasitet utover driften igjen og igjen. I tillegg sliter de med at svenske intensivsykepleiere ikke kommer på jobb. Man oppnår ikke det man skal i henhold til lovverket. Sitter du som foretaksledelse skal man sørge for gode helsetilbud til befolkningen. Ansvaret går hele veien til topps, sier Jon Laake.

– HVA ER GJORT: -- Vi må få vite om regjeringen har gjort noe mer enn det famøste innkjøpet av nødsrespiratorer, sier Tuva Moflag sitter i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Foto: Helge Mikalsen

Stiller spørsmål til Høie

Også stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) reagerer.

– Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet var ute i juni i fjor og foreslo å øke intensivkapasiteten ved sykehusene. Helseminister Bent Høie svarte den gangen at det allerede er tatt grep, men når det ikke har kommet en eneste ny plass på det sykehuset som har vært hardest rammet gjennom pandemien, så lurer jeg på hva som er gjort, sier Moflag, som selv bor i Nordre Follo og tilhører Ahus.

Hun skal nå stille et skriftlig spørsmål til Bent Høie om hvor mange plasser intensivkapasiteten har økt med i hvert helseforetak siden mars 2020.

– Det handler både om å bedre intensivkapasiteten på sikt, men også bedre strakstiltakene, sier Tuva Moflag.

Sykehusdirektør Øystein Mæland snakket om intensivkapasiteten på Ahus under en pressekonferanse fredag. Kommunikasjonsdirektør Dagfinn Aanonsen henviser til denne pressekonferansen når VG forelegger kritikken fra Laake:

Mæland sier under pressekonferansen at det høye smittetrykket på ny skaper en vesentlig utfordring for sykehuset, men understreker samtidig at tiltakene som er iverksatt nettopp er en del av planene dersom det skulle være behov for å øke kapasiteten.

Blant dem er å øke beredskapsnivået og dermed stenge enkelte operasjonsstuer, og å sende noen pasienter til andre sykehus for å frigjøre kapasitet ved Ahus.

– Hvis et sykehus får en pågang over et visst nivå, skal andre sykehus bidra til å ta imot sånn at presset lettes. Det var det som skjedde denne uken, sier han.

Mæland peker også på at sykehuset over tid har jobbet med å øke intensivkapasiteten, blant annet ved å sette av penger til å utdanne sine egne til å bli intensivsykepleiere - noe det er satt av omtrent 20 millioner kroner til i 2021.

Å øke denne kapasiteten er noe sykehuset vil fortsette med også etter pandemien, understreker han.

På VGs spørsmål om han er bekymret for at situasjonen skal forverre seg ytterligere, svarer han:

– Vi har jo planer for å trappe opp vesentlig mer enn det vi har gjort så langt. Det har vi mulighet til, men det får konsekvenser får sykehusets øvrige virksomhet som vi helst ikke ønsker, fordi det betyr at den del pasienter som har planlagt behandling hos oss må vente lenger enn de burde, sier han.

HELSE SØR-ØST: – Det er viktig å påpeke at Akershus universitetssykehus har kapasitet til å motta pasienter på vanlig vis. Det er enkelte kirurgiske inngrep som utsettes og aktuelle pasienter får beskjed om dette, sier aAdministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine M. Lofthus. Foto: Mattis Sandblad

Helse Sør-Øst svarer på kritikken i en mail blant annet:

– Alle sykehusene har utviklet opptrappingsplaner for å kunne øke intensivkapasiteten og Helse Sør-Øst RHF vurderer fortløpende om det er behov for å redusere planlagt behandling og iverksette disse planene slik at vi kan håndtere intensivpasienter med alvorlig Covid-19 sykdom, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Akershus universitetssykehus har i uke 9 gått i gul beredskap og har etablert tiltak svarende til trinn 1 i sin opptrappingsplan. Dette innebærer at noe planlagt kirurgisk aktivitet reduseres slik at intensivkapasitet frigjøres til å håndtere flere intensivpasienter med Covid-19.

– Alle helseforetakene og sykehusene i regionen har utviklet slike planer og det er viktig for Helse Sør-Øst RHF at den samlede kapasiteten utnyttes på best mulig måte. Det betyr at det ikke er aktuelt at Akershus universitetssykehus skal gå opp ytterligere trinn i sin opptrappingsplan, før kapasiteten ved andre helseforetak og sykehus er benyttet, sier Lofthus.