Regjeringens nødrespiratorer fremdeles ikke levert

IKKE CE-MERKET: Nødrespiratoren fra Servi/Laerdal er ikke hentet av myndighetene. Regjeringen åpnet i en av de midlertidige lovene og forskriftene i mars i fjor for unntak fra påbudet om CE-merking, men under forutsetning av at FFI måtte sjekke kvaliteten, skrev Bergens Tidende i fjor høst. Foto: Bernt-Erik Rossavik/Laerdal Medical