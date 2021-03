INNGRIPENDE: Byrådsleder Raymond Johansen kunngjorde de mest inngripende tiltakene hittil i pandemien for Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Juseksperter skeptiske til Oslo-tiltak: − Helt i ytterkanten

Hvorfor er ikke grensen satt på tre, fire eller fem, spør juseksperter etter at Oslo innførte forbud mot mer enn to gjester.

Publisert: Nå nettopp

Mandag kunngjorde byrådet i Oslo de strengeste tiltakene hittil i pandemien, deriblant forbud mot å ha flere enn to personer på besøk hjemme.

Juseksperter VG har snakket med mener tiltaket er i grenseland for hvor langt inn i folks privatliv byrådet kan gå.

– Etter mitt syn ligger dette helt i ytterkant av det man kan regulere etter smittevernloven, sier jusprofessor ved UiO Hans Petter Graver.

Direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad, mener denne typen firkantede regler rammer skjevt.

– Det er et veldig generelt utformet tiltak, mens man tidligere i større grad har sett spesifikke tilpasninger som ivaretar særlig sårbare gruppers behov. Like regler kan ramme veldig ulikt, sier hun.

– To er veldig lite, og rammer noen mennesker i veldig stor grad. En ting er om du har et familieliv rundt deg, men for dem som bor alene er dette veldig inngripende, sier Matheson.

Må være forholdsmessig

På pressekonferansen understreket byrådslederen at mye av smitten foregår i private hjem.

Av de smittede i Oslo i uke 6 til og med 9 med antatt kjent smittested, er de aller fleste antatt smittet i egen husstand, altså av en person de bor sammen med.

Deretter følger på jobb i arbeidstiden. Samling i private hjem er det tredje vanligste antatte smittested. Barnehage og skole følger på fjerde plass.

I diagrammet er smittetallene for uke 6 de øverste søylene og uke 9 de nederste:

SMITTESTED: Søylene viser de vanligste antatte smittestedene for coronasmittede i Oslo de siste ukene. Foto: Helseetaten, Oslo kommune

Jusekspertene mener byrådet må komme med gode begrunnelser for et slikt tiltak. Mestad trekker frem «minste inngrep-prinsippet», altså at myndighetene er pliktige å vurdere mindre inngripende tiltak grundig først.

– Tiltakene som ble iverksatt i dag er veldig inngripende og forutsetter at det er gjort gode vurderinger av at man ikke kunne oppnådd det man vil oppnå med dette på mindre inngripende måter, sier Mestad.

Hun sier det er vesentlig forskjell på å ha et forbud mot mer enn ti gjester og et forbud mot mer enn to.

les også FHI: Skjevfordeling av vaksine kan være ulovlig

– Det er mer sannsynlig at dette griper inn i retten til besøk av personer som er omfattet av familielivsbeskyttelsen. Dette griper ikke bare inn i privatliv men også familieliv i mye større grad, sier hun.

Graver påpeker også at større sammenkomster med opptil ti personer er noe man mye sjeldnere har.

– Det å forby større sammenkomster griper ikke så dypt inn i hvordan man opererer inn i sitt private hjem og sitt privatliv. Dette er et mye klarere inngrep, sier han.

Uklar håndheving

Et annet spørsmål er hvordan man skal håndheve en slik regel. Byrådsleder Raymond Johansen hadde selv ingen klare svar på dette under mandagens pressekonferanse.

Forskriften er ennå ikke å finne i Lovdatas oversikt og er ennå ikke vedtatt. Det er også er uklart slags straff det eventuelt blir for å ha flere enn to på besøk.

– Hvordan vil dere håndheve det? Er det politiet som skal si fra, er det naboer som skal ringe inn. Hva er straffen for å ha mer enn to hjemme på besøk?

– Vi er nødt til å gå gjennom, og det vil vi gjøre også, de juridiske utfordringene knyttet til det. Det er ingen tvil om at det er juridisk krevende spørsmål, men samtidig så mener vi at det er en helt nødvendig føring å ha nå. Og da er det jo rett og slett et forbud, og da skal jo det kunne bøtelegges, sa Johansen.

– Du vet ikke noe om hva straffen er nå?

– Nei.

les også Nå håper alle på Oslo

Frem til nå har det i Oslos lokale forskrift vært forbudt med private sammenkomster med mer enn ti personer til stede. Brudd på dette forbudet har blitt straffet med bøter på 20.000 kroner for arrangør og 10.000 kroner for deltagere.

Graver poengterer at politiet ikke kan gå rundt og banke på dører for å se om folk har mer enn to personer på besøk.

– Det kan man jo ikke, og da er jo spørsmålet om dette kan oppfordre til angiveri og et angiversamfunn. Politiet kan ikke gå inn og kontrollere uten videre, men har de konkret mistanke om en straffbar handling kan de jo få en kjennelse om ransakelse, sier Graver.

– Men det vil være oppsiktsvekkende å bruke det fordi man har mistanke for eksempel om at besteforeldre har sitt barn med dennes familie på overnatting, sier han

Spørs på smitte og effekt

Ingen av de to jusekspertene tør å forhåndskonkludere om hvorvidt tiltaket er menneskerettslig lovlig eller ikke.

– Proporsjonalitet er jo et viktig spørsmål her: Er det egnet eller nødvendig? Det er det vanskelig for meg å ha noen klar oppfatning om ettersom jeg ikke kjenner de smittevernfaglige vurderingene her. Restriksjonene vil dessuten ikke slå likt ut. Noen rammes hardere enn andre, så proporsjonaliteten må bedømmes konkret, sier Graver.

Mestad understreker også at hun ikke kjenner de smittevernfaglige vurderingene som ligger til grunn.

– I tillegg kommer spørsmålet om hvor nøye man har vurdert alternativene: Hvorfor ikke tre, fire eller fem? Kan man differensiere med tanke på at noen rammes mye hardere av slike restriksjoner enn andre? Det blir interessant å se hva slags vurderinger de har gjort av det, sier hun.