SV-fylkeslederne har tillit til Bergstø

SV-topper i samtlige fylker slår tilbake etter bråket rundt partiets nestleder Kirsti Bergstø. Alle fylkeslederne sier de har full tillit til henne.

VG skrev denne uken om en opprivende konflikt internt i SV, der to partimedlemmer ber Bergstø om å trekke seg.

En av de to partimedlemmene er Tonje Kopstad, første vara til Stortinget for Buskerud. Hun uttalte seg til VG sammen med Linda Bergwitz, varastyremedlem i Bærum SV.

Etter helgens digitale landsstyremøte er det klart at alle fylkeslederne har tillit til Bergstø.

– Vi diskuterte utspillene som har vært fra et par partimedlemmer de siste dagene. Kirsti Bergstø har min og Nordland SV sin fulle tillit, sier Åshild Pettersen, leder i Nordland SV.

– Fornøyd med jobben

Hege Lothe, leder av Vestland SV, sier til VG at landsstyremøtet hadde en debatt om den politiske situasjonen og den organisatoriske situasjonen i partiet.

– Flere hadde lest saken i VG der to medlemmer ber Kirsti Bergstø trekke seg. Det var en del av ordskiftet, men det handlet mye mer om hvordan vi driver partiet, partikultur og hvordan vi skal få til gode prosesser. Jeg har tillit til Kirsti Bergstø og håper hun får gjenvalgt. Mitt inntrykk var at det heller ikke var andre som uttrykte mistillit, sier Lothe.

Leder i Viken SV, Rannveig K. Andresen skriver i en sms til VG at hun har tillit til Bergstø.

Anne Lise Fredlund, leder av Innlandet SV, sier til VG at ingen i Innlandet SV har tatt til orde for noe tilsvarende.

– Vi hadde heller ikke innspill til valgkomiteen på andre enn sittende ledelse. Det er et uttrykk for at vi er fornøyd med den jobben og innsatsen Kirsti gjør i partiet som nestleder, sier Fredlund.

Ingrid Fiskaa i Rogaland SV sier at tillit til Kirsti Bergstø ikke var tema på landsstyremøtet.

– I Rogaland SV har vi full tillit til Kirsti og vi ser ingen grunn til å ha mer diskusjon om nestledervervet fram mot landsmøtet. Hun er innstilt av en enstemmig valgkomite og har Rogaland SV sin støtte, sier Fiskaa.

SV-LEDERE: Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø. Foto: Stian Lysberg Solum

Omstidte prosesser

Bakgrunnen for konflikten er omstridte nominasjonsprosesser i både Akershus og Finnmark.

Kopstad og Bergwitz sa denne uken at de mener Bergstø har opptrådt uakseptabelt i håndteringen av begge konfliktene:

– Vi reagerer på at hun utviste en utilbørlig opportunisme ved å utnytte den vanskelige situasjonen fylkeslaget i Akershus hadde stått i. Og at hun under prosessen i Finnmark gjennom sin innblanding, viste klart frem at det gjelder ulike regler for henne som leder og for oss andre som partimedlemmer.

Kopstad og Bergwitz mener at Kirsti Bergstø som kommer fra Finnmark, men bor i Nittedal, burde ha takket nei til plass på Akershus-listen foran høstens stortingsvalg.

Beskyldt for innblanding

Bergstø ble spurt av en enstemmig valgkomité om være Akershus SV sin 1.kandidat til Stortinget. Dette skjedde i kjølvannet av en varslingssak mellom sittende stortingsrepresentant fra Akershus Nicholas Wilkinson og stortingsvara Sheida Sangtarash. Konflikten dreier seg om et varsel som ble levert fra Sangtarash mot Wilkinson etter en kommentar Wilkinson kom med i en samtale, som hun mente kunne oppfattes som en trussel.

Bergstø er enstemmig valgt til førstekandidat på Akershus SV sitt nominasjonsmøte.

SVs første nestleder har også blitt anklaget for å ha blandet seg inn i nominasjonsprosessen i sitt hjemfylke Finnmark, til tross for at hun stiller til valg som Akershus SVs toppkandidat. Dette har Bergstø avvist.

– Ikke det viktigste

Sunna Eidsvoll, leder av Oslo SV, mener at partiet skal ta kritikk om interne forhold alvorlig.

– Jeg har tillit til nestlederen, men det er ikke det viktigste med denne saken. På samme måte som SV i Oslo er for en god ytringskultur Osloskolen, må vi også ha en god ytringskultur i eget parti. Når partimedlemmer kommer med kritikk i media, må vi ta det på alvor, skriver hun i en sms til VG.

Bjarne Rohde, leder i Troms og Finnmark SV, svarer «ja, det har eg,» på VGs spørsmål om han har tillit til nestlederen.

VG har også vært i kontakt med Grete Wold, leder i Vestfold og Telemark SV, Ottar Michelsen i Trøndelag SV, Bjørn Jacobsen i More og Romsdal SV og Inger Margrethe Stoveland i Agder SV . Alle uttrykker tillit til nestleder Bergstø.