I fjor mente Ap at tog-forslaget var «useriøst» - tirsdag stemte de for

Mens Arbeiderpartiet i fjor nærmest latterliggjorde SV og Frps forslag om bygging Nord-Norgebanen, stemmer de nå for akkurat samme forslag.

Tirsdag stemte et klart flertall i Stortinget for et forslag om å starte realisering av Nord-Norgebanen.

Forslaget ble også støttet av Arbeiderpartiet, som sikret flertall i salen.

Snuoperasjon i Ap

Nestleder Bjørnar Skjæran har tidligere uttalt til VG at han mener forslaget fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Frps Per-Willy Amundsen er både useriøst og uaktuelt:

– Slik jeg oppfatter forslaget er det et «spaden i jorda»-forslag, og sånn går man ikke fram med noen prosjekt. Det er like uaktuelt å ta det steget uten utredning, som det ville vært å skrinlegge prosjektet uten god utredning. Det er Aps holdning, uttalte han i fjor.

Nå har derimot pipa fått en helt annen lyd.

«I fjor hadde vi en debatt om hva som er inngangen til de ulike partiene. Det blir for dumt å ikke kunne prøve å samle seg om noe når man har felles mål.», skriver han i en e-post til VG onsdag.

Vil ennå ha utredning

VG har bedt om et intervju med Skjæran, men Ap-nestlederen opplyser om at han ikke har hatt anledning til å stille til intervju onsdag.

VG har sendt en rekke spørsmål til Skjæran om Aps snuoperasjon, og han svarer med én uttalelse på samtlige spørsmål:

Et av spørsmålene Skjæran fikk på e-post lød:

– Du har tidligere omtalt forslaget fra SV og Frp som både «useriøst» og et forslag det var uaktuelt å stemme for. I går stemte dere likevel for forslaget. Hva er det som har forandret seg?

«Jeg tror alle forstår at et prosjekt til over hundre milliarder kroner, som strekker seg over en så lang distanse og i så krevende terreng, må utredes skikkelig. Vi trenger oppdatert kunnskap om godsstrømmer i nord nå og i fremtiden – om kostnader, trasévalg, teknologivalg, klimaeffekt, fremdrift og passasjergrunnlag. Vi mener derfor det første som skal til er å få på plass en skikkelig utredning som avklarer disse spørsmålene.»

VGs spørsmål til Bjørnar Skjæran: Nå som Ap har stemt for å realisere Nord-Norgebanen i Stortinget, forplikter det Ap til å realisere banen?

Skal Ap bygge Nord-Norgebanen?

Du har tidligere omtalt forslaget fra SV og Frp som både «useriøst» og et forslag det var uaktuelt å stemme for. I går stemte dere likevel for forslaget. Hva er det som har forandret seg?

Hvorfor stemte dere nå stemme for et forslag dere argumenterte så tydelig imot, for bare et år siden?

Er det ansvarlig av Arbeiderpartiet å stemme for realisering av Nord-Norgebanen uten at finansiering er på plass? Vis mer

Skjæran skriver videre:

«Vårt landsmøte programfestet i forrige uke at vi ønsker denne utredningen med mål om å realisere banen. Derfor fremmet vi forslag i Stortinget i tråd med det, og derfor valgte vi å uttrykke det ved å stemme for forslaget fra SV og Frp.»

Ap-nestlederen har ikke besvart VGs spørsmål om det er ansvarlig å vedta realisering av Nord-Norgebanen uten at finansering er på plass.

Vil starte arbeidet for banen

Partileder Jonas Gahr Støre sier til VG jernbane i nord vil bli prioritert om han blir statsminister – men understreker fremdeles behovet for utredning.

– Ap har hele tiden sagt at hvis vi har ambisjoner for jernbane i nord, så skal vi ta det på seriøst vis inn i de prosessene som fører til jernbane i Norge. Det å bare rekke opp hånden og si at vi bygger jernbane, gir ikke nødvendigvis jernbane, for det må gjøres på den grundige måten. Vårt landsmøtevedtak handler om at vi er for jernbane i Nord-Norge og at vi derfor vil ha en konsekvensutredning, slik at det kan vurderes i neste transportplan.

Partilederen gir også forklaring på hvorfor de stemte for Sp, SV og Frps forslag tirsdag, som lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen.»

– Så var vår vurdering i går at det å stemme ja til et forslag i nordområdedebatt om at vi vil starte arbeidet med en jernbane i nord, det er en intensjon vi kan stemme for, sier Støre.

Tar nord på alvor

Støre utdyper:

– Det handler om å ta Nord-Norge på alvor. I denne regjeringens nasjonale transportplan for de neste 12 årene skal landsdelen med 45 prosent av landområdene og 80 prosent av havområdene få én prosent av jernbaneinvesteringene.

– Så det blir mer tog i Nord-Norge hvis dere får regjeringsmakt?

– Ja, vi har mål om å realisere det. Men som sagt, trasévalg, klimaeffekt, teknologi, det skjer masse, men vedtaket i går løfter det opp som et tema som man ikke bare kan skyve til siden. Jeg er partileder for alle deler av landet, som har jernbaneprosjekter de vil ha gjennomført, så jeg vet veldig godt at vi må avveie.

Realistisk med finansiering i 2025

Selv om Stortinget har vedtatt at man skal starte bygging av Nord-Norgebanen, er det enda ikke satt av en krone til bygging av banen som trolig vil koste minst 100 milliarder kroner.

På spørsmål fra VG om Nord-Norgebanen kan bli tatt inn i Nasjonal transport i 2025, svarer han:

– Det er et realistisk scenario, ja, og utdyper:

– Jo mer du insisterer på at dette gjøres skikkelig og utredes, jo mer sannsynlig er det at du får til noe. Derfor berømmer jeg mine nordlige kolleger, som har vært tydelige på ambisjonene om at vi skal ha mål om å få til dette og at det skal gjøres på en skikkelig måte.

– Tror du Nord-Norge-banen vil bli bygd?

– Nord-Norge-banen i bestemt form er det ikke definert hvor skal gå eller hvordan den skal gå, men jeg tror det kommer til å bli jernbane i nord.