SIER JA TIL RUSREFORMEN: Venstre-leder Guri Melby kaster seg inn i rusdebatten i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte. Foto: Xueqi Pang

Melby med rus-ultimatum til Ap: − Det er nå eller aldri

Venstre-leder Guri Melby er villig til å gå i forhandlinger med Ap om flere deler av regjeringens forslag til rusreform, men sier det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

Av Andreas Haakonsen

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen er avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få gjennom sitt forslag til rusreform i Stortinget. Ap skal avgjøre hva det mener om rusreformen på sitt landsmøte, som begynner på torsdag.

Slik VG skrev om mandag, er frontene internt i Ap steile om reformens grunnprinsipp om avkriminalisering. Det innebærer at kjøp, bruk og besittelse av narkotika til egen bruk ikke lenger skal straffes.

– Spørsmålet er om en rusreform skal omfatte alle på lik linje – eller om man skal differensiere mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukere, uttalte Aps ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland til VG mandag.

les også Rus-strid i Ap: Åpner for å utsette reformen til etter valget

Nå kaster Venstre-leder Guri Melby seg inn i debatten i forkant av Aps landsmøte. Hun sier seg villig til å forhandle med Ap om flere deler av reformen, men avviser kontant å forhandle om prinsippet om avkriminalisering for alle.

– Det viktigste for oss er å få endret hele hovedinnretningen på ruspolitikken, at vi skal tilby hjelp, ikke straff – og at man flytter ansvaret fra justis- til helsesektoren. Vi er villige til å diskutere med Ap innenfor de rammene. Enten flyttes ansvaret ut fra justis – eller så gjør det ikke det. Det ligger fast. Det går det ikke an å forhandle om, sier Melby.

RUS-ULTIMATUM: Her er Venstre-leder Guri Melby på pressekonferansen til regjeringen 19. februar da forslaget til rusreform ble lagt fram. I bakgrunn til høyre er helse.- og omsorgsminister Bent Høie (H), Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen (t.v.) og leder i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Kenneth Arctander Johansen. Foto: Heiko Junge/NTB

– Du sier at dere ikke vil forhandle om prinsippet om avkriminalisering for alle. Er det et ultimatum?

– Ja, utgangspunktet for det er todelt: Det skal være likhet for loven, og vi skal ikke diskriminere noen og straffe dem hardere enn andre. For det andre er det et skille som i praksis er umulig å lage. Så ja, hvis utgangspunktet for Ap er at det må være et sånt skille, greier ikke jeg å se for meg at vi kan finne noen enighet, sier Melby.

les også AUF rus-presser Ap-Raymond

Kan diskutere andre ting

Melby understreker at det er mye annet i reformen som hun er villig til å diskutere.

– I debatten tidligere har Ap vært opptatt av hva slags behandling man skal møte rusavhengige med og hva slags ressurser de skal få. Sånne spørsmål er det stort rom for å diskutere, sier hun

– Hvis Ap krever at man differensierer i loven, og dere sier nei, står man ikke i fare for å ende opp uten rusreform og status quo?

– Jo, men hvis det er sånn at Ap faktisk ønsker en rusreform, finnes det mange måter unge brukere kan tas imot på. Poenget er bare at vi mener at de skal tas imot av helsesektoren, ikke justissektoren. Vi er åpne for å diskutere hvordan man kan forbedre de forslagene vi har, sier Melby.

SITTER MED NØKKELEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke sagt hva han mener om regjeringens forslag til rusreform. Foto: Tore Kristiansen

Advarer mot utsettelse

Slik VG skrev mandag, åpner Arbeiderpartiet for å utsette det endelige vedtaket om rusreformen til etter valget. Det reagerer Melby på.

– Slik jeg ser det, er det i så fall bare et forsøk på trenering. Hvis de hadde et ønske om å påvirke innholdet i rusreformen, burde de ha kommet på banen med sine synspunkter for lenge siden. Hvorfor kom de ikke med dette da rusreformutvalgets rapport var på høring, spør hun.

– Hvilke konsekvenser kan det få dersom rusreformen blir utsatt til neste stortingsperiode?

– Da blir det ikke noen rusreform. Da er den gravlagt. Hvis man sier nei til dette i denne stortingsperioden, starter man med blanke ark i neste periode, sier Melby.

les også Regjeringens forslag til rusreform: – Rusavhengige skal nå få hjelp, ikke straff

Hun sier det er «ganske umulig» å se for seg at Ap og Sp, hvis de havner i regjering sammen etter valget, skal finne sammen om en løsning som gir mer verdighet til rusavhengige.

– Da vil jeg heller håpe at de to partiene ikke legger fram endringer på rusfeltet, for jeg klarer ikke å se for meg noe annet enn at det vil gå i en innstrammende retning, sier Melby.

Hun kommer med en klar melding til Aps landsmøte:

– Det er nå eller aldri. Enten stemmer du for rusreformen nå, eller så er den ideen død på lang, lang tid. Man kan ikke bare si at man trenger et halvår og skal komme tilbake til det. Det er ikke sånn det funker.

SLÅR TILBAKE: Aps ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland, her sammen med Tuva Moflag (Ap). Foto: Bernt Sønvisen/Arbeiderpartiet

Ap: – Ikke vår oppgave å redde Venstres forslag

Arbeiderpartiets ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland slår tilbake mot Melbys kommentarer.

– Vi har foreløpig ikke bedt om forhandlinger med Venstre. Så om Guri Melby vil gravlegge sin egen rusreform før blekket på den er tørt, får det være hennes valg, sier Mørland.

Han sier at Ap må utforme egen politikk, og at det ikke er deres oppgave å redde regjeringen eller Venstres forslag.

– Når de vekselvis må fri til og true oss i Ap, viser det at de ikke har klart å forankre eget forslag til reform i Stortinget på en god nok måte, sier Mørland.

les også Full splid i Frps stortingsgruppe – veteran trekker seg i protest mot Listhaug

– Hva tenker du om Melbys analyse om at det ikke blir en rusreform dersom den utsettes til neste stortingsperiode?

– Spørsmålet er hva man legger i ‘rusreform’. Hvis man legger til grunn regjeringens forslag, er det naturlig hvis den ikke får flertall. Ap har vært klar på en rusreform på våre premisser der rusavhengige skal møtes med hjelp fremfor straff, sier Mørland.

– I så måte ser jeg ingen grunn til at vi skal legge død vår politikk, selv om Venstre og Guri Melby skal legge død sin politikk når det gjelder rusfeltet. Vi stemmer for det vi er for i Stortinget, men det er ikke vår jobb å redde regjeringen i saker der vi er uenige i innholdet, legger han til.

les også KrF hardt ut mot «egen» rusreform – håper opposisjonen griper inn

– Hva tenker du om muligheten for at Ap blir enig med Sp om en rusreform i neste stortingsperiode?

– Først må vi vinne valget. Vi vil ha en regjering med Ap, SV og Sp, og det er mye på rusfeltet vi kan bli enige om. Jeg ser ikke så mørkt på det som Melby gjør. Jeg tror vi i større grad kan få en reform der vi løfter det forebyggende arbeidet – og der vi bruker penger på å bedre behandlingstilbudet. Men først skal altså landsmøtet ta stilling til veien videre i denne saken, sier Mørland.