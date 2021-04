SKAPER PROBLEMER: Flere eldre svensker vil ikke la seg vaksinere med AstraZeneca, sier helseleder i Dalarna til VG. Foto: Dado Ruvic / NTB scanpix

AstraZeneca-motstand i Sverige: Truer helsepersonell med søksmål

Svensk helseleder i Dalarna forteller om store problemer blant eldre pasienter i Sverige. Vaksiner må kastes fordi eldre nekter å ta dem.

Av Eiliv Frich Flydal

– Vi merker en tydelig økt motstand og har tilfeller der pleiere som setter vaksiner opplever at de får trusler når de setter vaksiner, det er utrivelig stemning og det tar mye tid for personalet som forsøker å gjøre jobben sin.

Slik beskriver overlege og leder ved avdeling for primærhelsetjenesten i Dalarna fylke, Roger Larsson, situasjonen flere steder til VG.

BEKYMRET: Sjef for sykehjem og primærhelsetjeneste i Dalarna, Roger Larsson.

Vaksinen som skaper problemet er AstraZeneca-vaksinen. I Norge har 130.000 personer har fått vaksinen her, mesteparten av dem er helsepersonell. Fem av dem, alle under 50 år, har vært innlagt ved Rikshospitalet med alvorlig blodpropp. Tre av dem er døde. Vaksinen er derfor satt på pause, og en ekspertgruppe skal vurdere eventuell fremtidig bruk.

Det antas at eldre ikke er like utsatt for blodpropp, og i Sverige er vaksinen tillatt for alle over 65 år. Larsson mener risikoen er lavere nå, fordi helsevesenet er kjent med den at den alvorlige bivirkningen kan oppstå.

STOCKHOLM: Vaksinekø ved rådhuset.

– Vi har dessverre eksempler på at vi har måttet kaste vaksinedoser fordi folk har takket nei. Det er egentlig helt uakseptabelt. Et sykehjem kastet 15 doser og en annen 10 doser nå nylig, fordi de går raskt ut på dato, sier Larsson til VG.

Han understreker at det er et mindretall av dem som skal vaksineres som reagerer slik, men er bekymret for utviklingen.

Svenske Aftonbladet omtalte saken først og får bekreftet at problemet gjelder i flere svenske regioner. Ved Sahlgrenska universitetssykehus kansellerte 27 av 150 diabetespasienter timene sine.

– Det er en helt sinnssyk risikovurdering de gjør, sier overlege Maria Taranger til Göteborgs-Posten.

Ber om navn for å saksøke

I Dalarna opplever helsepersonell at de selv blir mål for frustrasjonen.

– Det er frivillige å vaksinere seg, men det er problematisk når folk fatter beslutninger på emosjonelt grunnlag og i tillegg truer personalet. Vi ønsker at folk skal fatte rasjonelle beslutninger. Vi veksler mellom hvilke vaksiner som tilbys daglig, det er ikke noe pasientene kan styre, sier Larsson.

– Hva slags trusler forekommer?

– Sitatene jeg har fått gjengitt går ut på at de som skal vaksineres vil stevne helsepersonellet for retten i tilfelle de får bivirkninger. De de spør om navnet til sykepleierne. Jeg har ikke fått rapporter om fysiske trusler, men vi har flere pasienter som nekter å ta AstraZeneca-vaksinen og som nekter å gå før de får de andre vaksinene. Det er uholdbart.

TAR VAKSINE: En eldre kvinne i Helsingborg.

Larsson har forståelse for at pasientene ønsker mer informasjon om vaksinene og sier de er innstilt på å bruke tid på å forklare.

– Følelsesstyrt

– Det har vært skrevet om lav beskyttelse, sene leveranser og nå om alvorlige bivirkninger. Vi forsøker å informere om at risikoen ved å la være å la seg vaksinere med den er langt større enn de mulige bivirkningene, som rammer svært få. Vi har et svært høyt smittetrykk i Sverige nå og svært mange covid-19-syke ligger på intensivavdelinger.

Svært få vaksinerte har fått blodpropp av AstraZeneca-vaksinen. I Norge anslås det at en av 20.000 vaksinerte får en slik komplikasjon. I Sverige anslås det at tallet er en av 143.000, ifølge en oversikt i Aftenposten.

– Det er veldig følelsesstyrt å takke nei til AstraZeneca-vaksinen, gitt den situasjonen Sverige befinner seg i.

Larsson har fulgt debatten i Europa. Land har ulike aldersgrenser og råd. Vaksinen er droppet helt i Danmark, mens Storbritannia har brukt den i stor grad. I Norge har FHI innstilt på å la være å bruke AstraZeneca, mens regjeringen holder døren på gløtt.

– Det er nødvendig å bruke AstraZeneca-vaksinen i Sverige. Risikoen ved å la være er nå langt høyere, sier Larsson.

I Dalarna ligger nå 20 pasienter på intensiven. Ni personer er sendt ut av fylket til sykehus andre steder. Fylket har 285.000 innbyggere.

I Norge totalt ligger totalt 81 personer på intensivavdeling. I Sverige ligger nå 397 personer på intensivavdeling, over tre ganger så mange som i Norge, når man justerer for folketall.

– Etisk problematisk

– Det er etisk problematisk når en frisk person på over 65 år takker nei til AstraZeneca-vaksinen, sier Larsson.

– Hvorfor det?

– Med den nedre aldersgrensen, så betyr det at alle som ikke vil bruke denne vaksinen og krever en annen, vil bruke av vaksinene som yngre mennesker skal ha. Og blant de yngre er det mange utsatt grupper med nedsatt lungekapasitet, de har Downs syndrom eller andre tilstander som gjør at de trenger vaksine.

Som ansvarlig for helsetilbudet til 285.000 svensker har Larsson fulgt debatter om tiltak i Norden tett. Han er kritisk til at Sverige har vært forsiktige med tiltak gjennom pandemien, sammenlignet med Norge.

– Jeg synes Sverige skulle hatt hardere tiltak underveis i pandemien. Man skulle ha stengt ned mer. Mye har fått være åpent normalt.