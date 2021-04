GJENVALGT: SVs landsmøte ga Audun Lysbakken fornyet tillit. Foto: Helge Mikalsen, VG

Dette er SVs nye politikk: Abort, vindkraft og gratis do

HAMAR (VG) SVs landsmøte gikk inn for døgnåpne og gratis offentlige doer i alle byer. Men partileder Audun Lysbakken avslører at dette ikke blir et ultimatum i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Av Runa Fjellanger , Andreas Haakonsen og NTB

Etter to dager med lange diskusjoner i landsmøtesalen og harde forhandlinger på bakrommet, vedtok SVs landsmøte et nytt partiprogram.

Flere viktige kompromisser ble landet i redaksjonskomiteen, som jobbet til langt på natt lørdag.

Men abortkampen endte likevel i kampvotering – og SV gikk inn for å utvide retten til selvbestemt abort til grensen for levedyktighet, som i dag er satt til 22 uker.

Her får du en oversikt over noen av de viktigste vedtakene på SVs landsmøte – men først et som partileder Audun Lysbakken ikke kommer til å prioritere like høyt som gratis SFO og tannhelse.

Gratis doer i alle byer

SVs landsmøte vedtok at de vil «sikre døgnåpne og gratis offentlige toaletter i alle byer».

Redaksjonskomiteene på landsmøtet har ansvar for å lande samlende innstillinger og kompromisser på viktige stridssaker.

Stort sett lykkes de. Det tok nesten en time før delegatene på landsmøtet trosset komiteens vilje, og stemte mot redaksjonskomiteens innstilling.

Men engasjementet for gratis toaletturer vant over innstillingen, som var å avvise do-forslaget.

– Tror du at dere kan få flere velgere på den nye dopolitikken deres?

– Du skal ikke se bort fra det. Det kan hende noen vil tenke på oss når de oppdager at behovene melder seg, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG etter vedtaket.

NY DOPOLITIKK: SV, her ved leder Audun Lysbakken. Foto: Helge Mikalsen

– Er det et problem at det er for få offentlige og gratis toaletter i norske byer i dag?

– Det er ikke det problemet vi kommer til å sette øverst på dagsorden. Men når det forslaget kommer fra Grünerløkka SV, er det helt sikkert fordi mange har opplevd at det burde ha vært gjort noe med. Det kan jo ikke være feil?

– Kan det bli en del av regjeringsforhandlingene?

Lysbakken ler.

– Vi stiller ikke ultimatum på det.

VG får opplyst at SV ikke har regnet på kostnadene av å etablere gratis toaletter i alle norske byer. I dag har 106 tettsteder bystatus i Norge.

«En grunnleggende rettighet»

Det var Grünerløkka SV som sto bak både do-initiativet og et forslag om å tillate pils i park. Sistnevnte fikk ikke flertall på landsmøtet.

«Det å kunne gå på do er en grunnleggende rettighet og mange byer i Europa har dette som et offentlig tilbud og det burde også være i Norge. Dette er et forslag som også bidrar til å hindre offentlig urinering og sørger for en hyggeligere og mer tilgjengelig by», skriver Grünerløkka SV i sin begrunnelse for forslaget.

Landsmøtet var splittet på midten i do-spørsmålet: 75 stemte for forslaget, mens 70 stemte mot.

Selvbestemt abort til uke 22

SVs landsmøte går inn for å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensen for levedyktighet, som i dag er satt til utgangen av uke 22.

I tillegg går SV inn for en rett til rådgivning. Landsmøtet slo fast etter en kampvotering at dette rådgivningstilbudet skal være frivillig. 51 stemte for obligatorisk rådgivning etter uke 18, mens 93 stemte for at denne skal være frivillig.

Vindkraft på land

SVs landsmøte sier nei til «videre utbygging av storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten».

Landsmøtet åpner derimot for «småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det». Slike utbygginger skal vurderes fra sak til sak.

– Hvor mye ny utbygging av vindkraft på land ser du for deg hvis SV får makt?

– Det er lite fordi vi er mot den type vindkraftutbygging som vi har hatt de siste årene, som har ødelagt natur og overkjørt folk, sier Lysbakken til VG.

UDIGITALE: SVs ledelse fikk møtes på Hamar, mens resten av landsmøtet var med via video. Foto: Helge Mikalsen

– Vi mener det er et potensial for småskala utbygging i allerede industrialiserte områder og områder hvor du kan bygge ut og skaffe en del fornybar energi uten at det har negative konsekvenser for naturen.

Mens Rødt sa nei til all utbygging av vindkraft på land på sitt landsmøte, vil SV holde døren åpen for litt og liten vindkraft.

– Vi vil gå mot flere prosjekter av den typen det har vært kamp om de siste årene. Så vi er veldig tydelige på vår motstand. Så mener vi at det finnes noen unntak. Det har det vært enighet om i vår diskusjon hele tiden. Det er noen steder der du kan bygge småskala prosjekter som ikke trenger å være naturødeleggende, sier Lysbakken.

Havvind

SV vil «utrede om noen områder kan egne seg til offshore havvind». Disse områdene skal ikke være nær kysten, og det forutsettes at viktige natur- og næringsverdier ikke undergraves, og at etablering bidrar til å nå viktige mål for verdiskapning.

Landsmøtet går i tillegg inn for at oljenæringen må gis pålegg om å bygge ut like mye offshore havvind som den trenger til elektrifiseringen, og betale for disse investeringene.

Petroleumsvirksomhet

SV går inn for at Norge ikke skal gi flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel.

«Utvinningstillatelser skal ikke forlenges automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og påvirkning på klima og miljø. Alle søknader om forlengelse av utvinningstillatelser som strider mot 1,5-gradersmålet, skal stanses», fastslås det videre.

Utslippene på sokkelen skal ifølge landsmøtevedtaket redusere «gjennom redusert produksjon, økt CO₂- avgift, og elektrifisering ved bruk av offshore havvind».

Klimamål

SV går inn for at Norge må kutte utslippene av klimagasser så mye som mulig, og med minst 70 prosent i 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Innen 2040 må Norge bidra til null eller negative utslipp.

Tesla-avgift

SV går inn for å fase inn merverdiavgift for kjøpsbeløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Skolepolitikk

I skolepolitikken går SV inn for å lovfeste rett til læreplass til alle.

SV vil fjerne karakterer i ungdomsskolen.

Både i grunnskolen og i videregående opplæring går SV inn for å erstatte dagens eksamen med alternative vurderingsformer, for eksempel mappevurdering.

SV vil også sikre fylkeskommunens rett til å vedta egne opptakssystemer for videregående opplæring. Det skal ikke tvinges gjennom utelukkende karakterbaserte opptak.

– Hvorfor bør det ikke være eksamen på ungdomsskolen og videregående skole?

– Det er et forsøk på å finne et mer rettferdig og et mindre tilfeldig system enn det dagens eksamen er. Det tror jeg mange ungdommer vil være glade for fordi dagens system oppleves som tilfeldig og urettferdig, sier Lysbakken.