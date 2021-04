Foto: NRK

Foreløpig obduksjonsrapport etter Gaarder-dødsfall: Forenlig med covid-19

GRAN (VG) Kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune sier at de fredag mottok den foreløpige obduksjonsrapporten etter dødsfallet til coronafornekter Hans Kristian Gaarder.

Gaarder fikk påvist corona etter at han døde, og ifølge kommuneoverlegen er den foreløpige obduksjonsrapporten forenlig med covid-19.

– Den foreløpige rapporten sier noe om makrofunnene: Slim i store luftrør og luftveier, tunge lunger forenlig med covid-19 og funn av covid-19. Totalbildet kommer ifølge politiet etter to måneder, sier Løken.







Gaarder, som var et kjent navn innenfor konspirasjonsmiljøet, døde tirsdag 6. april i hjemmet sitt.

I slutten av mars avholdt Gaarder et arrangement på eiendommen sin i Gran, og nå driver flere kommuner med smittesporing etter at han testet positivt for viruset etter sin død. Kommuneoverlegen har tidligere beskrevet smittesporingen som krevende:

– Vi kjenner til at miljøet han er en del av har benektet at covid-19 er en reell sykdom og at corona utgjør en trussel for samfunnet.

Randi Eek Thorsen, ordfører i Gran kommune, bekrefter overfor VG at de har anmeldt arrangementet 26. mars til politiet for brudd på smittevernreglene. På dette tidspunktet var det forbudt med arrangementer i kommunen.

Kommuneoverlegen: – Forskrudde meninger

Mandag sier Løken at de har kommet et stykke på vei i smittesporingen etter arrangementet. Ifølge en eldre mann fra Våler i Østfold, som erkjenner å ha vært der, var det 7–8 stykker til stede.

– Det er nok en sterk indre krets som har vært på disse møtene hos 60-åringen på Granås, sier kommuneoverlegen.

– Det er viktig å få frem at kommunen mener vi har kontroll, selv om det er et veldig kjør på smittesporerne. Vi mener å ha en rimelig god oversikt.

Et lite mindretall av deltagerne på Gaarders arrangement er lokale.

I tillegg til mannen fra Våler, har to smittede personer fra Asker erkjent å ha vært på møtet. Også en smittet person fra Jevnaker var på arrangementet, ifølge kommuneoverlegen.

– Og så er vi litt mer usikre på en person i Oslo. Jeg tror vi på sett og vis har rammet inn den kretsen som var på møtet 26. mars.

– Kjente du til coronaskepsisen i dette miljøet i kommunen deres?

– Jeg har bodd her i 24 år, og jeg hadde ingen anelse om at vi hadde et slikt miljø i Gran. De fleste ble overrasket. Det fremstår som et lite, lukket miljø som stort sett hadde sine disipler utenfra, fra sentrale Viken, sier Løken.

– Er det et farlig miljø, slik du ser det?

– Det vil jeg ikke si. De har etter min oppfatning forskrudde meninger. Jeg har både i forkant og etterkant mottatt en rekke e-poster med de underligste påstander. Så jeg tror det er farlig å overtolke dette: Det er nok et lite miljø som er ganske fanatiske.

