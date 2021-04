FULL STØTTE FRA SINE: KrFU-leder Edel Marie Haukland, i midten, fikk blomster og full støtte fra sentrale KrFU-politikere etter landsmøtetalen. Fra venstre og rundt Haukland står Oslo-leder Constanse Thuv, Viken-nestleder Sara Nøland, Viken-leder Ingvild Halleraker og KrFUs generalsekretær Hedvig Halgunset. Foto: TORE KRISTIANSEN

KrF-ungdommen advarer mot dyre KrF-vedtak

KrF-landsmøtet vil gi en ekstra ferieuke for alle som har barn under 10 år. Det er beregnet til å koste 7 milliarder kroner. Nå ber KrFs ungdomsorganisasjon om at landsmøtet må tøyle sin egen pengebruk.

KrFU-leder Edel-Marie Haukland (24) gikk fredag ettermiddag på KrF-landsmøtets talerstol og overrakte en sparebøsse til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Ikke en hvilken som helst sparebøsse, men en med hull i bunnen.

– Jeg ba dem tette hullet, så det er penger igjen slik at jeg kan få pensjon når jeg blir 80, sier Edel-Marie Haukland til VG.

Familiepakke

Fredag morgen stemte KrFs landsmøte igjennom en omfattende familiepakke. Partiet byr nå på fire uker ekstra foreldrepermisjon, dobling av engangsstøtten ved fødsel, og en uke ekstra fri med lønn for far etter fødselen.

På toppen av dette hadde KrFs stortingsgruppe foreslått å programfeste en ekstra ferieuke per forelder med barn mellom 0 og 10 år. Det forslaget omfavnet også flertallet.

– Pengene flyr, bemerket møteledelsen etter ferie-vedtaket.

Over grensen

– Med ferie-vedtaket gikk landsmøtet over en grense for ansvarlig pengebruk, sier Edel-Marie Haukland.

– Alle vet at handlingsrommet de neste årene blir mindre, og de økonomiske rammene for nye reformer er svært begrenset. Det er min generasjon som sitter igjen med regningen, legger hun til.

Haukland har gjentatt budskapet om økonomisk ansvarlighet til også å gjelde klimapolitikken:

– Det er viktig at vi tar store klimagrep nå. Dersom vi nøler og dytter dem foran oss, dyttes også regningen videre til neste generasjon, sier KrFU-lederen.

Den beste investeringen

– Det er bra at KrFU løfter generasjonsperspektivet, skriver KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i en SMS til VG.

– Men det er ingen motsetning mellom dette og en tydelig satsing på barnefamiliene. Det er ingen tvil om at å styrke familiene og å investere i trygg oppvekst er den beste investeringen vi kan gjøre, legger han til.

Vil vrake tredelingen

KrF-landsmøtet har også vedtatt å gå imot tredelingen av foreldrepermisjonen som ble innført på Venstres initiativ da partiet kom i regjering.

KrF vil redusere fedrekvoten til 10 uker, og gjøre resten av permisjonen valgfri mellom foreldrene.

I dag har mor 19 pluss tre uker før fødselen, far har 19 uker, mens de resterende 18 ukene kan fordeles fritt mellom foreldrene.

Det gjennomgående argumentet på KrF-landsmøtet har vært at mor må få tilgang på en større del av ukene, fordi alternativet er ulønnet permisjon.

KrFU-leder Haukland sier til VG at hun helst ville beholde tre-delingen, men er tross alt glad for at forslaget om å fjerne hele fedrekvoten ikke fikk flertall på landsmøtet.

– Jeg ønsker meg ikke tilbake til at det er fars arbeidsgiver eller andre utenforliggende hensyn som skal bestemme hvor mye fri far skal ha etter fødselen, sier hun.

Mens Venstre fastholder tredeling av foreldrepermisjonen, er Høyre også åpen for å justere dagens modell.

Foran Høyre-landsmøtet i Høyre som starter 14.mai, har programkomiteen foreskått denne teksten i Høyres nye partiprogram:

«Høyre vil evaluere tredelingen av fødselspermisjonen og konsekvensene det har for familiene og samfunnet, og ved behov gjøre justeringer for å sikre økt fleksibilitet for familiene.»