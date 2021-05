UNDER BARNEVERNETS OMSORG: Ramsha ble likevel utsatt for overgrep.

«Jenta i kjelleren»: Barnevernet vil ikke svare på hva som sviktet

Oslo kommune svarer ikke på sentrale spørsmål om hvordan Ramsha (22) kunne bli utsatt for overgrep – når barnevernet skulle passet på henne. I interne e-poster har barnevernet diskutert hvordan de skal gi VG et svar, uten å si unnskyld til Ramsha.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

VG har tidligere fortalt historien om «Jenta i kjelleren».

Mens Ramsha (6) ble voldtatt av stefar, satt barnevernets tilsynsperson i stuen og leste ukeblader. Senere, da Ramsha ble tenåring, ble hun kjørt av barnevernsinstitusjonen til stefaren – uten tilsyn.

Oslo kommune ble i februar dømt for lovbrudd i tingretten. Kjennelsen er anket av påtalemyndigheten.

Noe har gått forferdelig galt, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV).

Likevel vil ikke Oslo kommune eller Alna barnevern, som hadde omsorgen for Ramsha, svare på sentrale spørsmål om hva som sviktet.

Barnevernstjenesten ber ikke om unnskyldning, men skriver i en e-post til VG at historien berører dem, og at «Ramsha sin barndom er vond å høre om. Ingen barn skal oppleve en barndom som Ramsha beskriver».

Heller ikke Inga Marthe Torkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, ønsker å kommentere Ramsha-saken.

Ramshas fosterfar, Hans Kristian Teien, er fortvilet over mangelen på svar:

– Noen må ta ansvar og svare for seg. Barnevernstjenesten og institusjonen må ikke slippe billig unna.

I tingretten ble Oslo kommune dømt for et grovt pliktbrudd etter Straffelovens paragraf 171.

Men hverken kommunen eller enkeltpersoner straffes, fordi retten mener at det ikke kan bevises at barnevernet handlet med vilje.

Påtalemakten har anket kjennelsen. Statsadvokaten mener at barnevernstjenesten skal betale et forelegg på over to millioner for «grovt brudd på sin tjenesteplikt».

REAGERER: Hans Kristian Teien, Ramshas fosterfar. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Kan ikke gjemme seg

Fordi saken er i en pågående rettsprosess, ønsker ikke barnevernstjenesten å kommentere saken i detalj, oppgir Oslo kommune til VG.

– De kan ikke gjemme seg bak dette, sier Ramshas fosterfar.

Teien påpeker at det var han som anmeldte saken i utgangspunktet. Flere ganger anket han også politiets henleggelse av saken.

– Det var altså ikke politiet, Fylkesmannen eller helsetjenesten eller andre myndigheter som sørget for at saken kom frem, sier Teien.

Fosterfaren har også bedt om at barneverntjenesten skal gi Ramsha en unnskyldning.

Alna barnevern og Oslo kommune svarer ikke på VGs gjentatte spørsmål om hvorvidt de ønsker å be om unnskyldning.

Ber ikke om unnskyldning

Barnevernssjef i Alna barnevern, Guro Owren, mener at barnevernet har besvart VGs henvendelse, når etaten skriver at «ingen barn skal oppleve en barndom som Ramsha beskriver».

Alna barnevernstjeneste i Oslo. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

I interne e-poster VG har fått innsyn i, fremkommer det at Alna barnevern har diskutert unnskyldningsspørsmålet.

En kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune har skrevet følgende til Alna barnevernstjeneste:

«Vil man unnskylde eller ikke? Kan man formulere noe om at man har stor medfølelse uten å gå inn i unnskyld/ikke unnskyld?».

– Innser ikke feilene sine

Ramsha, som ble utsatt for overgrepene, sier at det er hun som resten av livet må betale for skadene som har skjedd – uansett om barnevernstjenesten beklager.

– Det verste er ikke at barnevernstjenesten ikke sier unnskyld, det er heller bortforklaringene og at de hverken lærer av eller innser feilene sine.

Uansett, jeg har vunnet ved ennå å stå her på mine bein, med rak rygg, og smile, sier Ramsha.

Ramsha ble utsatt for overgrep når barnevernet skulle passet på henne. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

I en e-post til VG skriver Guro Owren, barnevernssjef i Bydel Alna, at «vi ikke gjemmer oss».

Videre skriver barnevernstjenesten at «det er en kjensgjerning at saken fremdeles er i en rettsprosess. Når saken er endelig avsluttet i rettssystemet vil vi vurdere om vi skal gi flere kommentarer».

VG har sendt barnevernstjenesten i Alna og Oslo kommune en rekke spørsmål som ikke blir besvart.

I stedet sender Owren et generelt svar:

«Det er viktig for Alna barnevern å understreke at denne saken ligger langt tilbake i tid. Barnevernet har utviklet seg svært mye og jobber nå helt annerledes enn vi gjorde for 10 til 15 år siden. Så vi har tatt lærdom!

Ting gjøres på en helt annen måte i dag. For eksempel er alle som nå fører tilsyn under samvær i Alna barnevernstjeneste fagutdannet. Overgrepsanklager bli håndtert på en annen måte enn tidligere. Vi tar uttalelser om vold og overgrep fra barn svært alvorlig. Forhold blir anmeldt tidlig for å sikre at vi forhindrer at barn lever i uholdbare situasjoner. Hele systemet er endret. Alle de som jobber med barn har fått økt kunnskap om vold og overgrep.

Politiet har blant annet fått barnehusene og samarbeidet mellom barnevern, skole, barnehager spesialisthelsetjenesten (BUP), helsestasjon og politiet er styrket. Ramsha sin konkrete sak vil derfor ikke føre til noen endring i rutiner. Dette fordi endringer har kommet gradvis og kontinuerlig. Vi er svært glade for at vi ikke jobber på den måten som vi en gang gjorde. Vi ser frem til nye felles retningslinjer fra Bufdir for alle barnevernstjenestene.

Denne historien berører oss som jobber i Alna barnevern. Ramsha sin barndom er vond å høre om. Ingen barn skal oppleve en barndom som Ramsha beskriver».

VG har stilt spørsmål om hva barnevernstjenesten legger i at saken ligger «langt tilbake i tid», i lys av at 17-årige Ramsha i 2016 ble kjørt til sin stefar av barneverninstitusjonen hun bodde på. Dette spørsmålet har ikke barnevernstjenesten eller Oslo kommune besvart.

Barnevernstjenesten har heller ikke svart på VGs spørsmål om hvordan etaten forholdt seg til bekymringsmeldingene den fikk, eller hvorfor det ikke ble vurdert tvang.

VG har flere ganger stilt barneverntjenesten spørsmål om etaten ønsker å be Ramsha om unnskyldning. Barneverntjenesten har ikke besvart dette.