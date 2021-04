UTVALGTE GRUPPER: Internt strategiarbeid peker mot grupper hvor KrF og leder Kjell Ingolf Ropstad kan finne nye velgere. Selv sier Ropstad at målet er å komme godt over sperregrensen på fire prosent oppslutning. Foto: Helge Mikalsen

KrF på velgerjakt: Vil nå eldre kvinner og småbarnsforeldre

KrFs plan for å komme over sperregrensen på fire prosent, er å hente frafalne KrF-velgere, finne nye velgere i forstedene, og hente tilbake de som gikk til Senterpartiet.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringspartiet KrF, som har landsmøte denne helgen, mistet både medlemmer og velgere etter det opprivende veivalget i 2018.

Nå har de – i likhet med Venstre – fått hjelp med bakgrunnstall fra storesøster Høyre.

For Erna Solbergs regjeringsprosjekt er det avgjørende at KrF og Venstre kommer over sperregrensen.

Kilder med innsikt i partiets strategiarbeid har fortalt VG hvilke velgergrupper og saker KrF-ledelsen satser på før skjebnevalget i høst:

Verdibevisste, eldre velgere i distriktene.

Småbarnsfamilier i etableringsfasen, ofte i forstedene.

Disse velgerne skal nås gjennom to hovedsaker – en fleksibel familiepolitikk, og nye grep i eldrepolitikken. Men også verdispørsmål vil stå sentralt.

– Passere med god margin

Kildene peker også på at abortsaken har blitt mer aktuell for KrF etter SVs abortvedtak, og sier at partiet vil mobilisere mot det de kaller en sterk liberalisering av loven.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ønsker ikke å kommentere de interne dokumentene, men er tydelig på målet:

– Målet vårt er å passere sperregrensen med best mulig margin. Med det utgangspunktet vi har nå, så vet vi at det vil bli en tøff jobb, sier Ropstad.

I mars hadde KrF en gjennomsnittlig oppslutning på meningsmålingene på 3,2 prosent, ifølge nettstedet pollofpolls.no.

OPP ELLER NED: Partiledelsen med Kjell Ingolf Ropstad og Ingelin Noresjø la i fjor høst planen for hvordan KrF skal karre seg over sperregrensen ved valget, ifølge VGs kilder. Foto: Helge Mikalsen

Idealisme

KrF-velgerne scorer ifølge VGs kilder svært høyt på idealisme og er opptatt av hvordan kristne verdier har betydning for praktisk politikk.

Partiets valgkampstrategi ble ferdig høsten 2020 og beskriver de to velgergruppene de sikter seg inn mot slik:

Verdibevisste, tradisjonelle og familieorienterte som er opptatt av immaterielle verdier, familiepolitikk, helse- og omsorg og bistand. I denne gruppen er det mange eldre kvinner, de fleste bor utenfor byene.

Barnefamilier i etableringsfasen. De er opptatt av fleksibel familiepolitikk, klima, internasjonal solidaritet. De bor ofte i tilknytning til store byer, men kan være fra distriktene.

PÅ SKJERM: Både KrF-ledelsen og landsmøtet fulgte partilederens landsmøtetale på skjerm. Fra venstre nestleder Ingelin Noresjø, generalsekretær Geir Morten Nilsen, nestleder Olaug Bollestad og partileder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: HELGE MIKALSEN

– Jeg tror at vi har et stort potensial til å nå familier som er i småbarnsfasen. Velgerne peker på at vi har den beste familiepolitikken, sier Ropstad.

Høyre-bekymring

Ifølge VGs kilder er KrF-strategene opptatt av å mobilisere kjernevelgerne og hente tilbake velgere som stemte på dem i 2017, mens de jobber for å bli et bredere folkeparti med representasjon fra hele landet på lengre sikt.

Et av målene i valgkampen er å hente tilbake velgere fra Senterpartiet.

VGs kilder sier at partiene kjemper om mange av de samme velgerne, men KrF jobber for at verdispørsmål avgjør partivalget i KrFs favør.

En annen bekymring internt i partiet er at veldig mange som vurderer å stemme KrF, også er glade i Høyre.

STATSMINISTERENS SKYGGE: Erna Solbergs Høyre har gjort det svært godt på meningsmålingene etter coronakrisens start, mens regjeringspartiene Venstre (ved partileder Guri Melby) og KrF (ved partileder Kjell Ingolf Ropstad) har slitt med å oppnå samme effekt. Foto: Tore Kristiansen

For få nye velgere

Johan Giertsen i pollofpolls.no sier at KrF lekker få velgere til andre partier.

– KrFs problem er ikke å hente de som har stemt på dem tidligere. Hovedproblemet til KrF er å rekruttere nye velgere og å hente ned egne velgere fra gjerdet som nå sier at de er usikre, sier jusprofessor, valgekspert og Høyremedlem Giertsen til VG.

Noen velgere går til Senterpartiet, Ap og Høyre. Men han understreker at problemet de ikke får tilførsel av nye velgere.

Han sier at partiet har slitt med få nye velgere i lang tid, også før retningsvalget i 2018. Et spenningsmoment fremover er effekten av abortdebatten, etter SVs forslag om fri abort til uke 22.

– Et spørsmål nå er om abortsaken vil spille noen rolle. En dreining i debatten til det ufødte livs rettsvern kan være gunstig for KrF, sier Giertsen.

Mer tall

Kilder i KrF og Høyre bekrefter overfor VG at Høyre har bidratt tallhjelp til KrF, slik de også har gjort for Venstre.

De store partiene i Norge, som Høyre og Arbeiderpartiet, har ofte større økonomiske muskler til å hente inn og jobbe med tall for å treffe velgere.

VGs kilder sier at den nye KrF-ledelsen har prioritert arbeid med data svært høyt etter at Ropstad ble partileder.

Overfor VG bekrefter Ropstad at de jobber mer med tall enn før.

KrF-kildene sier at partistrategene har jobbet siden i fjor høst for å skaffe seg bedre oversikt over hvem velgerne deres er, hva de er ute etter og hvorfor noen av dem ikke velger KrF.

Særlig har partiet brukt mye tid og krefter på å forstå motivasjonen til sine eks-velgerne. Tilbakemeldingen er at KrF «eide» familiepolitikken, mens tilliten til partiets eldrepolitikk hadde dalt.

KrF har hatt egne grupper i arbeid for å synliggjøre eldre- og familiepolitikken.

INVITERER INN: En av utfordringene til KrF er å rekruttere nye velgere. Her er Kjell Ingolf Ropstad sammen med sin politiske rådgiver Maria Moe. Foto: Helge Mikalsen

Hovedmotstanderne: Støre og Lysbakken

KrFs valgkampstrategi peker ut Arbeiderpartiet som hovedmotstander i valget.

I landsmøtetalen kritiserte Ropstad de partiene som lar «hensynet til arbeidslinjen trumfe alt annet»:

– Det trengs et skifte i norsk politikk, fra arbeidslinjen til familielinjen, sa Ropstad i landsmøtetalen.

– Men statsminister Erna Solberg advarer mot alt som kan forstyrre arbeidslinjen?

– Vi er også opptatt av arbeidslinjen, i den forstand at vi trenger å øke sysselsettingen. Men vi peker på en veldig kort fase i livet hvor det kan være viktig å kunne prioritere familie og ha bitte litt roligere tempo, sier Ropstad.

– Forsvarer kontantstøtten

– Kritikken mot arbeidslinjen rammer vel også Erna Solberg og Jan Tore Sanner?

– Men Erna Solberg forsvarer kontantstøtten og er opptatt av valgfrihet. I alle fall enn så lenge. Det er et forslag om kontantstøtten på landsmøtet deres, men jeg er glad for at statsministeren så tydelig har et forsvar for kontantstøtten og at man kan velge det en kort periode i livet, sier han.

Den andre hovedmotstanderen blir SV, og særlig i livssynssaker.