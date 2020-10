VIL STRAMME INN: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet foreslår at husstandsmedlemmer til en som er i karantene også må ha karantene på fritiden. Foto: Ørn E. Borgen

Helsedirektoratet vil stramme inn på karanteneregler for deg og meg

Helsedirektoratet vil ha fritidskarantene for husstandsmedlemmer i karantene. FHI mener dette er for strengt. Klokken 16 kommer regjeringen med svaret på hvilke anbefalinger de følger.

For mindre enn 10 minutter siden

Det er uenighet mellom FHI og Helsedirektoratet om karanteneregler i private hjem, kommer det frem i deres anbefaling til regjeringen.

Helsedirektoratet vil å utvide ordningen, mens FHI presiserer at de er bekymret for at dette vil føre til fravær og belastning på virksomheter, skoler, sykehjemmene og hjemmetjenestene.

Fritidskarantene betyr at du bør unngå sosiale aktiviteter på fritiden, selv om du kan gå på jobb og skole.

Klokken 16.00 legger regjeringen frem nye tiltak, som de varslet forrige uke.

Dette er karantenetiltakene Helsedirektoratet foreslår for å begrense smitte i private hjem:

• At man etter nyoppstått luftveissykdom bør være symptomfri før man går tilbake til jobb og skole, uavhengig av testsvar, når det ikke bare dreier seg om sporadisk resthoste som ofte forekommer i ukene etter gjennomgått luftveissykdom.

• At husstandsmedlemmer til en person i karantene bør avstå fra sosiale aktiviteter og deltagelse i arrangementer på fritiden i 10 dager, selv om de selv ikke er pålagt karantene.

• At husstandsmedlemmer til en person med nyoppståtte covid-19-symptomer bør avstå fra sosiale aktiviteter og deltagelse i arrangementer på fritiden, i påvente av vedkommende sitt prøvesvar.

I FHIs kommentar til Helsedirektoratet, skriver de at disse tiltakene representerer en betydelig utvidelse av karanteneordningen sammenlignet med dagens regler.

De mener fritidskarantene for husstandskontakter vil ramme mange, spesielt barn og unge som ikke får deltatt i viktige sosiale arenaer, og vil se på hvordan karantenen kan målrettes bedre, blant annet gjennom økt bruk av testing.

– Samlet er vi bekymret for at disse tiltakene vil medføre et stort fravær. I møter med kommuner og fylkesmenn der FHI har deltatt sammen med Helsedirektoratet, har vi oppfattet at økt fravær pga. sesongmessige luftveisinfeksjoner og karantene er meldt inn som en bekymring.

De mener at karantene brukes veldig vidt i noen kommuner, slik at antallet blir stort selv der risiko for smitte er lav:

– Et forslag til utvidelse av dette må utredes nærmere i dialog med etater med ansvar for samfunnskritiske funksjoner, helseforetak og kommuner, samt være hensiktsmessige og forholdsmessige.

Publisert: 26.10.20 kl. 15:27

Mer om Helsedirektoratet Karantene