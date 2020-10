SER UT: Hjemme på kjøkkenbordet i barndomshjemmet på vestkanten i Oslo ser Ap-leder Jonas Gahr Støre ut på nabolaget han vokste opp i. Foto: Tore Kristiansen, VG

Støre om egen fremtid i Ap: − Hva er godt nok? Det er å få til et skifte

RIS, OSLO (VG) På spørsmål om hvor galt det kan gå før han legger inn årene, svarer Jonas Gahr Støre at kun et regjeringsskifte er godt nok for Arbeiderpartiet.

Hjemme på kjøkkenbordet på Ris i Oslo serverer Ap-leder Jonas Gahr Støre kanelboller fra Baker Hansen og nytraktet kaffe.

60-åringen har lagt bak seg en begredelig høst med krisemålinger og politisk bråk i Trøndelag.

Man nå tror Arbeiderpartiets partileder at ting snur. Det må det.

– Vi har hatt vanskelige tider. Det er lederens ansvar å komme videre fra det. Jeg mener at vi er på rett kurs, sier Støre.

– Har du noen gang angret på at du ble leder i Arbeiderpartiet?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg har fulgt mange nok land og mange nok ledere til å vite at du må tåle bølgedaler akkurat som topper, dersom du er leder for et parti med ambisjon om å lede en regjering.

ANGRER IKKE: Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Kristiansen, VG

Vil legge bråket bak seg

Arbeiderpartiet taper på de fleste fronter etter seks år med Støre.

På VGs partibarometer for oktober fikk Ap 22,7 prosents oppslutning, noe som ville vært partiets dårligste valg på 99 år. Til VG torsdag sa LO-veteran Sture Arntzen at partiet har vært for usynlig, og foreslo Raymond Johansen som partileder etter Støre.

– Det har vært en vanskelig tid av to årsaker. Vi har hatt saker som ikke har handlet om politikk og tålmodigheten for det er mindre enn før. Folk er ikke født inn i et parti fra vugge til grav. De ser seg rundt og liker ikke det de ser når det er den type strid, sier Støre.

– Det har vi lagt bak oss. Det krevde ganske mye. Det var nødvendig å gjøre det, det falt på meg og jeg har gjort det.

Tidligere nestleder Trond Giske varslet i høst at han vil trekke seg fra toppolitikken.

– Det andre er at Ap som sosialdemokratiske partier flest må finne sin måte å kommunisere og være på i en mer fragmentert tid. Det opplever jeg at vi har klart og valgkampen vil handle om det.

– Er du rett mann for Arbeiderpartiet nå?

– Det har vært Arbeiderpartiets mening flere år på rad og jeg er enig med dem.

– Tør å si nei

Stortingsvalget neste høst blir et skjebnevalg, både for Ap og Støre.

Han tapte sitt første stortingsvalg som Ap-leder i 2017 og Erna Solberg er allerede tidenes lengstsittende Høyre-statsminister.

– Arbeiderpartiet skal høyere enn i dag. Det kan jeg slå fast tydelig. Jeg har tro på at vi kan bli det største partiet, sier Støre.

RIVAL: Erna Solberg er tidenes lengstsittende Høyre-statsminister og stiller til gjenvalg neste høst. Her fra 2019-valgkampen. Foto: Hallgeir Vågenes

– Hvor galt kan det gå i Arbeiderpartiet før du legger inn årene?

– Klok av erfaringer som forgjengere har gjort med å sette tall, frister og datoer så har jeg aldri gjort det. Arbeiderpartiet må levere opp mot sitt beste. Men hva er godt nok? Det er å få til et skifte.

– Hva ville du gjort om dere ikke går opp?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Jeg opplever solid støtte som partileder. Jeg er valgt av tre landsmøter. Jeg møter styrende organer og de ledende fylkespartiene, er tett på dem nå og kanskje enda mer i corona-tiden. Jeg våkner om morgenen og spør meg selv: hvem er vi til for, hva er viktig å gjøre i dag? Og har med meg et stort parti med det, sier Støre og legger til:

– Så får vi håndtere medgang sammen og motgang sammen. Nå er det å bruke kreftene hos meg og andre for å gjøre det beste for oppgang. Det gir bedre gjennomslag for politikken vår.

FÅR BESKJED: Støre sier at folkene rundt ham, som nestleder Hadia Tajik, gir ham tydelige beskjeder og fungerer som et korrektiv i Ap. Foto: Frode Hansen

Jonas Gahr Støre har nå ledet Arbeiderpartiet i vel seks år, siden han tok over fra Jens Stoltenberg i juni 2014.

– Har du folk rundt deg som sier nei – og hvem er ditt korrektiv innad i Arbeiderpartiet?

– Jeg har en partiledelse av veldig bestemte personer. Hadia Tajik, Bjørnar Skjæran, Kjersti Stenseng. Vi har stått gjennom noen tøffe tider sammen. Der er det klare tilbakemeldinger og tydelige budskap. Og av de menneskene som hjelper meg til å få hverdagen til å komme sammen, så har jeg alltid søkt de som sier ting rett ut, sier Støre.

– Så svaret på det ja: jeg får rake pucker, med ja eller nei.

Politisk verksted

Ap-lederen peker på det nye partiprogrammet som en vei ut av krisen.

Han ledet programarbeidet som helhet, med særlig ansvar for kapitlene om klima, miljø og arbeid – og mener de lykkes i å skape politikk som forener oljearbeiderne og klimaungdommen.

– 2017-valget ble ikke som Ap hadde håpet. Da må man gå ut fra at også politikken må endre seg før neste valg. Har Ap vært et politisk verksted frem til nå og hvordan har politikken endret seg?

– Vi har lagt frem et partiprogram nå som jeg mener tegner en veldig tydelig plan for 2020-årene, hvor vi er en kraft for å bekjempe økende forskjeller i Norge som er gift for den omstillingen vi skal inn i. Vi sier veldig tydelig at arbeid til alle, trygghet for arbeid og trygghet på arbeid er vår hovedsak.

– Det krever en mer aktiv stat. Det er en endring. Vi sier at vi skal ha en sterkere velferdsstat, ikke bare ta vare på den vi har, sier han.

Prisen på melk

– Denne høsten har det vært mye motgang for både deg og Arbeiderpartiet. Hvorfor gidder du?

– Jeg er vokst opp i en familie med stor økonomisk trygghet. Politikken har hatt mindre å si for min egen trygghet og mine barn. Men når jeg tenker politikk, så tenker jeg veldig nært ved å si hva slags samfunn vil jeg at mine barn og mine nå to barnebarn skal vokse opp i. Jeg tenker på hvilke kvaliteter det samfunnet skal ha, sier Støre.

ENGASJERT: Støre forteller energisk om hvorfor han fremdeles gidder å jobbet døgnet rundt som Ap-leder. Foto: Tore Kristiansen, VG

Hjemme på Ris i Oslo vest ser Støre utover et velholdt nabolag. Det å melde seg inn i Arbeiderpartiet var et aktivt valg – som han ikke angrer på.

– Alle er formet av der de kommer fra. Jeg er meg. Jeg tror partifeller og nordmenn kjenner meg ganske godt nå, hva jeg står for, hva jeg brenner for, hva jeg bruker tiden min på, sier Støre.

– Vet du hva en liter melk koster?

– Tjue kroner pluss, enogtjue, sier Støre og legger til:

– Jeg pleier å si til utlendinger jeg møter at jeg er stolt av å komme fra et land hvor vi politikere lever liv tett på hverdagen. Også jeg kan bomme på appen på T-banen, fordi det er den måten jeg kommer rundt på akkurat som du gjør. Det er en kvalitet i samfunnet vårt vi skal være glad for.

STATSMINISTER? Trygve Slagsvold Vedum vil ikke gi klare svar på om han vil bli statsminister. Foto: Terje Bringedal

Statsminister Vedum?

Senterpartiet har sust frem i hele Norge, samtidig som Ap har falt.

Sp-lederen selv, Trygve Slagsvold Vedum, vil hverken bekrefte eller avkrefte om han vil bli statsminister. Uansett hvor mange ganger VG spør.

– Kunne du eller Arbeiderpartiet vært i en regjering der Trygve Slagsvold Vedum var statsminister?

– Jeg er statsministerkandidat for Arbeiderpartiet.

– Og du blir statsminister i 2021?

– Det er det vi skal jobbe for. Arbeiderpartiet skal være den ledende kraften. Vi bør bli sterkere for å kunne sette den retningen ordentlig.

– Når snur det for Arbeiderpartiet?

– Jeg velger å tenke at det har snudd.

Publisert: 30.10.20 kl. 09:15 Oppdatert: 30.10.20 kl. 13:10

