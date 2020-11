Dette er de nye tiltakene i Oslo

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Påbud om hjemmekontor så langt det praktisk mulig og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt praktisk mulig.