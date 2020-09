NYTT «CRUISE-SKIP»: MS Finnmarken er det nye «Tom Cruise-skipet». Om bord på MS Finnmarken er det ifølge Hurtigruten en avslappende stil, kombinert med litt luksus. Slipt gjennomgikk en stor oppgradering i 2020, den den største enkeltstående oppgradering i Hurtigrutens historie. Flere dekk ble fullstendig omgjort. Foto: imageBROKER/Alexander Pöschel / http://imagebroker.com/#/search/

Hurtigruten: Løser konflikten ved å bytte skip, til et med norsk mannskap

Etter å ha blitt anmeldt til politiet for brudd på utlendingsloven og «vært på teppet» hos næringsministeren, bøyer Hurtigruten av.

– Produksjonsselskapet har akseptert Hurtigrutens forslag om å bytte ut MS Fridtjof Nansen med MS Finnmarken som utleieskip i forbindelse med filminnspillingen. Vi er glade for at produksjonsselskapet har vært villige til å finne en løsning sammen med oss, opplyser direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten, til VG.

Bjørnflaten skriver at MS Finnmarken starter oppdraget i begynnelsen av neste uke, med norsk flagg og norsk mannskap.

– Sammen med MS Vesterålen, som fortsatt er en del av avtalen, vil MS Finnmarken ligge ved kai i Åndalsnes resten av leieperioden. Begge skipene er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR).

Omstridt

Bytte av skip løser en lang strid rundt bruken av cruiseskipet MS «Fridtjof Nansen», som ligger til kai i Hellesylt i Møre og Romsdal og huser filmteamet som er i gang med å spille inn Tom Cruises kommende «Mission: Impossible»-film.

Flere forhold som har gjort bruken av skipet omstridt:

Det NIS-registrerte skipet, er i motsetning til NOR-registrerte skip underlagt internasjonale regler.

Bruken av NIS-registrerte skip som hotellskip i strid med NIS-loven, en lov som skal sikre bedre konkurransebetingelser for norske skip i utenriksfart

Sjømannsforbundet og Fellesforbundet som står bak anmeldelsen mot Hurtigruten for brudd på utlendingsloven . Både forbundene og politikere kritiserte Hurtigruten for sosial dumping.

Forbundene mener at skipet må regnes som et hotell og at de filippinske arbeiderne om bord dermed må ha arbeidstillatelse.

– Dersom de bytter skip og mannskap slipper det filippinske mannskapet å risikere utvisning. Det er veldig bra, men det hadde jo ikke skjedd noe hvis vi ikke hadde politianmeldt, sa politikk- og myndighetskontakt Stian Grøthe i Sjømannsforbundet til VG i går.

FORNØYD: – Etter at statsråd Iselin Nybø var tydelig på at hun ville gjøre en forskriftsendring for å endre NIS-reglene, startet vi imidlertid arbeidet med å se på alternative løsninger. Dette er gjort i dialog med departementet, fagforeningene og oppdragsgiver, skriver direktør for myndighetskontakt i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten. Foto: Hurtigruten

Hurtigruten: Mener fortsatt de opptrådte riktig

– Vi er fornøyde med at vi har fått på plass denne løsningen der vi setter inn et nytt skip, samtidig som vi sikrer at våre internasjonale kollegaer på MS Fridtjof Nansen ikke rammes av endringen. Det betyr at vi selvfølgelig vil lønne dem etter norske vilkår i avtaleperioden – slik planen har vært hele tiden, skriver Bjørnflaten i en melding sendt VG.

– MS Fridtjof Nansens utleie til filmproduksjonen er en ekstraordinær enkelthendelse. Sjøfartsdirektoratet har bekreftet at skipet ikke regnes som et hotellskip, at bruken av skipet ligger godt innenfor NIS-loven og dermed er fullt lovlig, skriver Bjørnflaten videre.

KRYSTALLKLAR: Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Frode Hansen, VG

Næringsministeren: Krystallklar

Næringsminister Iselin Nybø har også satt sjøbein:

– Jeg har vært krystallklar på at det har vært i strid med regelverket for NIS-skip å drive hotellvirksomhet i norske havner. Jeg er glad for at Hurtigruten har tatt signalene på alvor og at de retter seg etter dette nå. Vi jobber også med å endre forskriften for å unngå at dette skjer igjen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

