Politiet i arbeidet onsdag ettermiddag og kveld på stedet hvor det ble funnet en død kvinne i 60-årene. En mann i 30-årene er siktet for å ha forårsaket dødsfallet på sin egen mor. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Kvinne død i Trondheim – sønn nekter straffskyld

Mannen i 30-årene som er siktet etter at moren ble funnet død i Trondheim onsdag, nekter straffskyld.

Det opplyser hans forsvarer Torfinn Svanem til avisen Nidaros.

– Han er selvfølgelig veldig preget av situasjonen. Hans mor er død, og han er pågrepet. Det er en psykisk påkjenning, sier mannens Svanem.

Svanem sier at fengslingsspørsmålet enda ikke er avklart, men sier hans klient nekter straffskyld, uten at advokaten vil gå i nærmere detalj på hvorfor.

– Det er ukjent for meg dersom politiet har begjært fengsling, men jeg regner med det blir avklart i løpet av formiddagen, sier han.

Kvinnen i 60-årene ble funnet død på en privatadresse i Trondheim onsdag ettermiddag. Politiet mottok melding om en livløs person i en bolig klokken 16:46, og klokken 17:03 fikk de melding fra lege på stedet om at vedkommende var bekreftet død.

Politiadvokat Aleksander Tokle opplyste onsdag til VG at mannen er siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge.

– Vi jobber med å finne ut nøyaktig hva som har skjedd og det er kjernen i etterforskningen som gjøres på stedet og i avhør, sa han onsdag.

Den siktede er ikke kjent for politiet fra før, og politiet kunne onsdag kveld heller ikke si noe om dødsårsaken.

Publisert: 10.09.20 kl. 09:03 Oppdatert: 10.09.20 kl. 09:21

