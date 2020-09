FEM ÅR I NORGE

Nå nettopp

Høsten 2015. Opprøret mot det brutale Assad-regimet i Syria, som startet som et krav om demokrati, er i ferd med å bli overtatt av ytterliggående, islamistiske grupper.

Samtidig er militæret på jakt etter alle som har fått utsatt førstegangstjenesten mens de tok utdannelse. Det trengs flere soldater til fronten.

Den unge ingeniøren Lawrence Alsaleh (30) bor i byen Hama, i et område der regimet fortsatt har kontroll. Han frykter de ekstreme opprørsmilitsene, men vil heller ikke kjempe for en diktator han hater. Da militærpolitiet kommer på døren, tar han en beslutning. Sammen med kona Darin (31) og sønnene Akram (5) og Amer (4) legger de ut på flukt.

ANKOMST I NORGE: Familien Alsaleh ankommer Norge og plasseres i den gigantiske teltleiren på Råde. Fra venstre kona Darin og minstemann Amer, storebror Akram og pappa Lawrence. Foto: Terje Bringedal

Den høsten er over én million mennesker på vei mot Europa. Fra Tyrkia mot greske øyer i overfylte gummibåter. Flere tusen drukner, og lik skyldes i land på strendene. Bildene av lille Alan Kurdi som har mistet livet i Egeerhavets kalde vann sjokkerer verden.

Opp gjennom kontinentet kommer kolonner av flyktninger og migranter gående til fots. De bor i elendige teltleirer på veien videre. De fleste vil til Tyskland, men i september, oktober og november strømmer tusenvis over svenskegrensen og inn i Norge.

Ved Nordskog i Finnmark kommer hutrende syrere på sykkel over grensen fra Russland.

Endestasjonen for familien Alsalehs flukt fra Syria er «Nasjonalt mottakssenter» på Råde. En gigantisk innendørs teltleir, bygd av sivilforsvaret i hu og hast.

VG møtte familien samme dag som de kom til Norge, og var med da Politiets Utlendingsenhet registrerte dem. Det neste året flyttes familien rundt mellom fire ulike asylmottak, før de får bostedskommune. Amer var ganske usikker i begynnelsen, men likte å lese om seg selv i VG underveis. For storebror Akram har det gått lekende lett å vende seg til Norge. Mamma Darin var nedbrutt og sliten da hun kom. Men etter fem år i Norge sitter latteren løst. Men Lawrence må starte på helt på nytt. Ingeniørutdannelsen fra Syria er ikke godkjent i Norge.

Vi fulgte familien tett det første året. Inn og ut av fire ulike asylmottak. I to avhør hos Politiets utlendingsenhet og i et dyptpløyende asylintervju hos UDI.

Vi fikk bli med da Akram begynte i barnehagen, og noen måneder senere fikk vi følge ham til skolen. Da familien ble bosatt på Averøy utenfor Kristiansund, var VG med da de flyttet inn i sitt nye hjem.

Artikkelserie: Familien Alsaleh

En hovedårsak til at vi valgte å følge akkurat denne barnefamilien var at Lawrence snakket så godt engelsk, slik at vi ville slippe å bruke tolk. Men da vi kontakter han igjen fem år senere, har han tatt i bruk et annet språk.

Da vi treffer familien i stua på Averøy, snakker Lawrence og Darin flytende norsk, guttene sågar med nordmørsk dialekt. Å lære språket er første steg mot integrering, men det var ikke så lett i begynnelsen, forteller de.

– Vi har gått på mange norskkurs, men det var først da vi ble kjent med vår norske nabo at jeg virkelig begynte å lære meg bra norsk, forklarer Lawrence.

Familien kan si seg heldige: Naboen er nemlig den pensjonerte norsklæreren Einar Lilleby (73), som har jobbet med språkopplæring for flyktninger siden 1989.

Lawrence kaller naboen for sin «venn, lærer og rådgiver». Barna kaller ham «jeddo» – bestefar på arabisk. Han er også kjørelærer for mamma Darin, som skal ta lappen.

– Gjennom mange år har jeg sett at det å lære seg språket er nøkkelen til å lykkes i Norge. Jeg liker å bidra, sier Einar beskjedent.

Det vanskeligste med et nytt land er uansett ikke språket, mener mamma Darin, men all kunnskapen vi andre tar for gitt. Som at man må inn på vegvesen.no for å registrere et nytt kjøretøy, eller at man må søke skolegang via samordnet opptak.

– Ofte vet vi ikke hvem vi skal spørre om rettigheter og plikter i Norge. Da vi først kom visste vi ingenting om hva som ventet oss, sier hun, og tenker tilbake på den mørke novemberdagen da de ble fraktet rett fra svenskegrensen til gigantmottaket på Råde.

Familien får to feltsenger i mottakssenteret. Akram og Lawrence er fulle av forventinger. Men minstemann Amer og mamma Darin er helt utmattet etter flukten fra Syria. For de små guttene er den gigantiske asylleiren et nytt og merkelig sted. Familiens ID-papirer fra Syria sjekkes av Politiets Utlendingsenhet (PU). Det kommer et treff på fingeravtrykkene til Lawrence. Det kan føre til at han skilles fra familien. Etter en grundigere sjekk får han søke asyl likevel. Hele familien får nye ID-kort fra UDI.

Samme dag som VG besøker familien på Averøy, våkner Europa til en brutal påminnelse om at flyktningkrisen egentlig ikke er over. Den gigantiske flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos har brent ned, og tusenvis av sinte og desperate flyktninger og migranter har mistet tak over hodet.

Den norske regjeringen kunngjør at den vil hente femti personer fra leiren. Syriske barnefamilier skal håndplukkes, men det blir raskt en diskusjon om femti er for få, eller for mange.

I 2015 var det snakk om helt andre tall. Over 30.000 asylsøkere og migranter kom til Norge for fem år siden, de aller fleste samme høst som familien Alsaleh.

–Vi så at folk marsjerte opp gjennom Europa. Det kom veldig mange til Norge på ekstremt kort tid. Vi var ikke forberedt, organisasjonen ble satt på en kraftig prøve, minnes UDI-direktør Frode Forfang.

Det hastet å skaffe husly til alle de nyankomne, og i 2015 kastet entreprenører seg rundt for å tjene penger på flyktningkrisen. Det første «asylmottaket» som familien Alsaleh ble sendt til var Horten Næringspark Hotell.

Hotellet er fullbooket av UDI da Darin, Lawrence og guttene flyttes dit, tre uker etter at de kom til Norge. Etter en drøy måned i «hotellmottak» sendes de til et vanlig asylmottak i Kristiansund. De første asylintervjuene med familien holdes på politistasjonen i Kristiansund. Darin blir forbauset over de personlige spørsmålene. Lawrence kalles inn til UDI i Oslo. De vil vite mer om hvordan han unnslapp militæret i Syria.

Den høsten rekrutterte UDI flere hundre nye ansatte. Man innførte hurtigløsninger for asylsøknader for flyktninger fra Syria: Over 10.000 av dem som kom i 2015 var syrere, så godt som alle fikk innvilget asyl.

Siden UDI visste at det store flertallet var flyktninger fra én av vår tids verste kriger, og dermed trolig ville få permanent oppholdstillatelse, jobbet man raskt for å finne bosettingskommuner.

– Det var en dugnadsånd. Vi hadde slitt med bosetting av flyktninger i årene forut, men så ble rekordmange bosatt i rekordfart, sier UDI-sjef Forfang.

Som mange asylsøkere håpet Lawrence og Darin på å bli bosatt nær Oslo, så de kunne ta videreutdanning og søke jobber i hovedstadsregionen. I stedet ble de flyttet til Kristiansund i Møre og Romsdal.

– Vi ante ikke hvor det var, og da vi kom fram syntes vi det var et veldig lite sted. Men ett år senere ble vi flyttet til et enda mindre sted, forteller Lawrence.

Familien pakker sammen sine eiendeler. De skal flyttes fra Kristiansund til nærliggende Averøy. Guttene forsøker å finne Averøy i en diger kartbok. Darin feller en tåre av lettelse da hun får se den fine leiligheten. I Averøy blir Lawrence kjent med naboen Einar Lilleby, som skal bli en god venn. I den nye leiligheten får guttene for første gang egne soverom.

Syrerne ble bosatt over hele Norge, en bevisst politikk for å bidra til raskere integrering. Og det ser ut til å ha lyktes, for så langt er det lite såkalt «sekundærflytting», forklarer direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber Mohn.

– At de fleste er blitt boende i sine bosettingskommuner er et godt tegn, gitt at kommunen har et velfungerende arbeidsmarked og kan tilby formell utdanning til dem som trenger det. Og aller viktigst: At kommunen har et godt introprogram, sier Rieber Mohn.

Det såkalte «introduksjonsprogrammet» er et toårig program med norskopplæring og arbeidstrening som alle som får asyl i Norge har rett og plikt til å delta i. I løpet av 2016, året etter flyktningbølgen, var så mange som 27.000 personer inne i slike introprogram.

– Til tross for den kraftige økningen i antallet som kom, klarte man å oppnå like gode resultater som før den store flyktningstrømmen, sier IMDi-direktøren.

Mange hadde trodd at syrerne faktisk ville gjøre det bedre enn andre flyktninggrupper, fordi mange av de første som kom var så ressurssterke. Men det viste seg at de var som andre flyktninger: En sammensatt gruppe.

– Å flytte til et nytt land og etablere seg tar mye lengre tid enn man tror. Mange har et perspektiv om at de gjør det for at barna skal få en bedre fremtid, sier Libe Rieber Mohn.

Akram var heldig da han kom til Kristiansund, og fikk barnehageplass nesten med en gang. Og i august 2016, under ett år etter at han kom til Norge, begynner han på skolen. Amer må vente på barnehageplass, og leker i fellesrommene på asylmottaket. Han er mye alene den første tiden i Norge.

IMDi-direktørens utsagn er omtrent ordrett det Lawrence og Darin sier til seg selv når de savner hjemlandet:

– I Syria hadde vi et godt liv før krigen kom. Her i Norge må vi sikre at barna våre får det enda bedre, sier foreldrene.

For eldstebror Akram (10) har det gått lett fra første stund.

– Det vanskeligste var da jeg ikke kunne norsk, for da visste jeg ikke hva de andre snakket om. Det beste har vært å lære seg norsk og få masse venner, sier han fornøyd.

Han har også hatt et fortrinn på en arena der man lar beina snakke for seg: Han er én av de beste i fotball i sitt årstrinn.

Da «Averøy Kameratene» samles til treningsmatch er det tydelig at Akram dominerer både i forsvar og angrep. De andre spillerne roper stadig navnet hans for å få ballen, og da han klinker den i krysset fra 20 meter til ære for VGs fotograf, hiver de seg om halsen på ham.

– Fotball betyr enormt mye for integrering. Det er det alle gutta snakker om, og Akram hevder seg veldig godt, sier trener Knut Evert Øksenvåg.

Fem år har gått. Akram (10) har begynt å spille piano. Han shower med en «Cruyf»-finte, på trening med fotballaget Averøy Kameratene. På banen har han fått mange venner. Amer (9) har brukt litt lenger tid på å vende seg til Norge. Men han er god på skolen. Og jenta på pulten ved siden av, Emily McDonald King, er blitt bestevennen.

Lillebror Amer (9) var for liten for skole og fotball de første årene, så det har tatt ham litt lengre tid å bli kjent med andre barn. Likevel sier han fornøyd at han nå er blitt venner med «sånn ca. hele skolen». Men det er litt synd at folk i Norge bor så spredd, synes han.

– I Syria bodde alle fetterne mine i samme gate som oss. Her er det bare én i klassen som bor i nærheten. Heldigvis er det bestevennen min Emily.

Foreldrene synes også Averøy er litt for lite. De minnes det travle livet i gatene i hjembyen i Syria, og med unntak av naboen er det ikke så lett å bli kjent med folk i Norge. Mulighetene til jobb og utdannelse er også begrenset.

– Jeg har jobbet på pizzarestaurant og hatt flere praksisplasser som var relevante for meg som ingeniør. Men jeg har søkt over 30 jobber og fått avslag. En stund var jeg flyktningkonsulent for kommunen, men nå kommer det jo ikke flyktninger lenger, sier Lawrence.

I stedet har han tatt sertifikat klasse C og D, slik at han kan være yrkessjåfør for gods og personer. Målet er å bli bussjåfør i nærområdet.

– Det er ikke det jeg drømte om, men man må ha en jobb. Først en enkel jobb, så skal jeg ta etterutdanning så jeg kan være ingeniør her også, sier han.

Darin jobbet i administrasjonen ved universitetet i Hama i Syria, og har også begynt helt på nytt. Hun tar helsefag og har for tiden praksis som hjelpepleier på Averøy Sykehjem.

– Jeg trives med å hjelpe de gamle, og å få norske kolleger. Når jeg er ferdig utdannet hjelpepleier skal jeg fortsette å studere så jeg kan bli sykepleier, sier hun.

– Det vanskeligste for oss er at det tar så lang tid. Da vi først kom, ville vi fortsette våre liv med en gang. Vi har lært at man må være tålmodige i Norge, fortsetter hun.

Darin har praksisplass mens hun utdanner seg til å bli hjelpepleier. Hun er allerede godt kjent med de eldre på Averøy Sykehjem. Naboen Einar lærer henne å kjøre bil. – Da blir jeg mer selvstendig, forklarer hun. Lawrence tar hjemmeundervisning for å bli yrkessjåfør. Han håper å kunne bruke ingeniørutdannelsen i fremtiden. – Vi er utålmodige på å få gode jobber, men vi trøster oss med at barna har det bra, sier han.

Nylig viste en studie fra Tyskland at flyktningene som kom i 2015 er godt integrert og over halvparten er i full jobb. Men at det har tatt tid for ekteparet Alsaleh å komme seg inn på arbeidsmarkedet, er helt i tråd med det statistikken viser for syrerne her i Norge.

Syriske flyktninger har nemlig fortsatt relativt lav yrkesdeltagelse, på 35 prosent mot 78 prosent for befolkningen som helhet.

Årsaken er at Norge har færre jobber til de med lav utdannelse enn land som Tyskland, mener Minja Tea Dzamarija, seniorrådgiver og koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyse i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Når syriske flyktninger ankom i 2015 var det en utbredt oppfatning at flertallet hadde høy utdannelse fra hjemlandet. Men statistisk sett var ikke det riktig. Så mange som 67 prosent av syriske flyktninger hadde kun grunnskole fra hjemlandet, forklarer forskeren.

Det er for tidlig å vurdere yrkesdeltagelsen, fordi så mange fortsatt er under norskopplæring eller i arbeidstrening, mener hun.

– Etterutdanning forlenger integreringsperioden, men vil være en god investering på lengre sikt for denne gruppen, sier Dzamarija.

KOSER SEG MED MATEN: – Vi liker Norge, men ikke norsk mat. Den syriske maten som Darin lager er mye bedre, bare se på magen min, tuller Lawrence. Foto: Terje Bringedal

Under besøket hos familien varter Darin opp med den ene retten etter den andre. Fattoush, salat med frityrstekt brød; kibbeh, kjøtt innbakt i bulgurhvete; ris med grønnsaker, lammekjøtt og ristede mandler.

Lawrence svinser rundt henne på kjøkkenet, lager te og kaffe, men kommer mest i veien.

Mange av familiens minner fra Syria er knyttet til mat: Guttene drømmer om bestefarens kaker, de med harissa, honning og nøtter. Når Lawrence lukker øynene kan han lukte markedet i Hama, der det bugnet av frukt og grønnsaker. Darin minnes best formiddagspausene med kollegene på universitetet, da de drakk søt kaffe med kardemomme og spiste falafel.

Men det finnes andre minner, som de helst ikke vil snakke så mye om. Som at Amer som fireåring så en kvinne bli skutt og drept av grensevaktene under flukten.

Eller minnene om de man etterlot, foreldre og søsken som nå har det tungt siden Lawrence er blitt stemplet som desertør av Assad-regimet.

– Faren min har måttet forklare til militærpolitiet at jeg er en forræder som han har slått hånden av. Slik unngår han at han selv blir fengslet. Men jeg vet at han er glad i meg fremdeles, sier Lawrence.

– Å komme hit til Norge som flyktning betyr å bryte med alle i Syria. Når jeg ringer foreldrene mine på telefon vet jeg at de ikke kan si hvordan de egentlig har det, fordi de frykter at de blir avlyttet, forteller Darin.

– Men de får glede av samtalene likevel, for jeg er trygg i Norge og kan prate fritt, og jeg kan fortelle at Akram og Amer vokser opp i sitt nye hjemland.

Familien har reist 5000 kilometer fra Hama til Averøy. – Norge er vårt hjem nå, sier de.

Tilbakeblikk: Les om flyktningfamiliens første år i Norge

Les mer: Kilder, statistikk og fakta

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi): Indikatorer for integrering: Integrering i Norge 2020

Statistisk sentralbyrå:

Sysselsetting blant innvandrere

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Mannslege flyktninger kjem raskere i arbeid

Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger

Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

Publisert: 30.09.20 kl. 19:11

Mer om Rik artikkel Integrering