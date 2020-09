VG-Peil-Logo Trist høst for studentene Alene på hybelen. Venneløs i ny by. Avlyste fester, festivaler og konserter. Forelesninger på PC-en. Mange førsteårsstudenter opplever en tung start på studentlivet. Frank Ertesvåg Av Publisert 18. september, kl. 12:58 Terje Mortensen På en nesten tom lesesal i Tromsø sitter Regine Vang (20). Hun kom fra Narvik i august – full av forventninger om et studentliv med nye venner og mye sosialt samvær. Det har ikke helt slått til. Frank Ertesvåg Av Publisert 18. september, kl. 12:58 Terje Mortensen Alle forelesningene til Blindern-studenten Maren Skahjem (19) foregår på zoom. Det har ført til at hun sitter hjemme i Holmestrand i Vestfold og Telemark – på rommet sitt i familiens bolig. Frank Ertesvåg Av Publisert 18. september, kl. 12:58 Privat

Studenter ikke forberedt på ny corona-runde: – Litt trist høst foreløpig

– Jeg var nok ikke helt forberedt på en slik situasjon og håpet på en litt mer normal studiestart, melder Amalie Østgård (19) fra Trondheim.

Nå nettopp

STUDERER HJEMME: Amalie Østgård (19) kom inn på drømmestudiet ved Norges Handelshøgskole i Bergen (NHH). Men denne uken fant hun ut at hun like godt kunne studere hjemmefra i Trondheim noen dager. Foto: Privat

Hun er førsteårsstudent på corona-utsatte Norges Handelshøgskole (NHH) i Bergen.

– På NHH fikk vi jo også flere tilfeller av coronasmitte. Det har vært en litt trist høst hittil, sier hun til VG.

Møtet med hennes nye studieby, Bergen, ble annerledes enn det hun hadde forestilt seg.

Tidligere i høst måtte hun i karantene etter at hun deltok på en frokost sammen med en som var smittet.

Norske studiesteder har i stor grad gjort undervisningen digital, men omfanget varierer. På NHH, der Amalie studerer, foregår det meste via strømming og zoom. All fysisk undervisning er stengt til 25. september.

Amalie har valgt å dra hjem til Trondheim noen dager for å jobbe med studiene derfra. NHH og studentbyen Bergen har blitt spesielt rammet av smitten de siste ukene. Det medfører at flere studenter kjenner på ensomhet og sosial isolasjon.

Amalie har merket at det er litt vanskeligere å bli kjent med folk.

– Studentmiljøet er nok mye mindre sosialt enn vanlig. Jeg har heldigvis blitt kjent med noen, men hadde nok hatt en større bekjentskapskrets i miljøet uten alle coronatiltakene, sier NHH-studenten til VG.

Slapp eksamen: Fikk rekordhøyt karaktersnitt

Foto: Terje Mortensen, VG

Hun har vanligvis lett for å komme i kontakt med folk. Men mulighetene er litt begrenset for tiden.

– Det er trist, men veldig forståelig slik situasjonen er i Bergen nå. Det er ikke så rart at noen kanskje får helsemessige utfordringer de ikke er vant til, som angst, isolasjon og ensomhet, bemerker Østgård.

Etter ett år i Forsvaret på Bardufoss kom hun inn på drømmestudiet ved NHH. Hun trodde situasjonen etter Corona-våren ville normalisere seg. Slik gikk det ikke helt.

William (22) har snart sittet 52 dager i karantene: – Tragikomisk

VIL TREFFE FOLK: Regine Vang (20) studerer på Universitetet i Tromsø. Også der er det langt mellom stundene der det syder av liv og studenter over alt for tiden. Foto: Terje Mortensen, VG

Regine Vang (20) kom fra Narvik i august – full av forventninger om et studentliv med nye venner og mye sosialt samvær. Det har heller ikke helt slått til.

– Det tar nok litt ekstra tid å få venner og bekjente i en ny by der universitetet er preget av coronatiltak, sier Regine til VG.

Også hun beskriver seg selv som en sosial person som liker folk. Gjerne mange, nye forskjellige mennesker. Hun hadde håpet å treffe dem i Tromsø.

– Men vi er jo inndelt i mindre grupper, dermed møter man de samme hele tiden. Jeg kunne nok tenkt meg noe større muligheter til å bli kjent med flere folk, sier Regine.

– Har du følt deg mer ensom i høst enn du hadde gjort uten corona-tiltakene?

– Jeg har selv kjent på litt ensomhet. Det hadde vært bra om forholdene snart normaliserte seg med enda mer fysisk undervisning, større kulturtilbud og sosiale møtepunkter. Ja, det hadde vært ok, svarer hun.

Etter intervjuet sender hun VG en e-post der hun presiserer at det ikke er så mye ensomhet, men mer at man mister det sosiale og mulighet til å samarbeide når mye er digitalt.

Studentleder om smitteutbruddet på NHH: Retningslinjene ble brutt

SAVNER FOLK: Maren Skahjem (19) er førsteårsstudent på Universitetet i Oslo, der hun studerer engelsk. Men hun jobber fortsatt hjemmefra i Holmestrand der familien bor, men der de fleste vennene har flyttet eller pendler til andre byer for å studere. Foto: Privat

Førstegangsstudent Maren Skahjem (19) skulle aller helst ha sittet sammen med medstudenter på et utested, på lesesalen eller ute i høstsolen på campus på Blindern. Men også engelsk-studiet i hovedstaden er virus-rammet.

Alle forelesninger og faglig student-kontakt foregår på zoom. Det har ført til at Maren fortsatt sitter hjemme i Holmestrand i Vestfold og Telemark – på rommet sitt i familiens bolig.

– Jeg tenkte jo at dette ville bli en tilværelse med mange nye venner på Universitetet i Oslo. Men her sitter jeg hjemme i Holmestrand fordi alle studier foregår digitalt. Og de vennene jeg hadde her har enten flyttet eller pendler til studiene sine.

– Du hadde sett for deg å være mer sosial?

– Ja, jeg er en veldig sosial person, men jeg har heldigvis en deltidsjobb og henger en del med kolleger derfra. Så er jo foreldrene mine her, da.

– Du sparer noen kroner når du bor hjemme og ikke i Oslo?

– Ja, jeg ventet med å leie hybel i Oslo ettersom jeg ikke helt visste hvordan studiehøsten ble. Det hadde vært kjipt å betale 8000 i måneden uten studier på campus. Jeg får vurdere flytting på nytt etter jul, svarer Maren.

Hun opplevde i høst at de hun vanligvis henger med – forsvant.

– Jeg har jo venner her i byen. Men de fleste har enten flyttet, eller de pendler til studier i Drammen og andre steder.

I likhet med mange av førstisene på universiteter og høyskoler, gikk Maren ut av videregående i juni – også kalt corona-kullet. Det ble også en spesiell tid for en jente med høye forventninger – også til russetiden.

– Ikke ble det landstreff, og det ble heller ikke så mye rulling med russebuss. Jeg har eldre søsken som i årevis har fortalt meg at dette året skulle bli det beste i livet mitt med russetid, fadderuke og en helt ny tilværelse. Jeg har virkelig hørt så mye om det. Så blir det ingen av delene. Jeg føler faktisk at jeg har vært uheldig, oppsummerer Maren.

– Men du beholdt da deltidsjobben som barista?

– Ja, jeg har fått meg ny jobb på en kafé. Men jeg ble faktisk også permittert fra min tidligere jobb i sommer. Da skjedde alt så fort at jeg ikke rakk å prosessere det, svarer studenten.

Hun forsøker å se fremover.

– Det har liksom ikke vært mitt år i år, men jeg må likevel få presisere at selve engelsk-studiet går veldig greit, avslutter Skahjem.

PÅ HJEMMEBANE: Thomas Kleppa Hanssen (24) studerer første året på Universitetet i Stavanger. Det er ikke lange veien fra Sola, der han bor og er oppvokst. Foto: Privat

Thomas Kleppa Hanssen (24) studerer statsvitenskap, første året på Universitetet i Stavanger (UiS). I motsetning til de tre student-jentene i Bergen, Oslo og Tromsø, så er Thomas ofte på campus.

Han har bare ett fag der det foreleses via strømming.

– Jeg liker best å se foreleser og medstudenter fysisk. Det er fort gjort å miste fokus med digitale forelesninger, sier Thomas som kun har politisk teori digitalt. Men det er mest fordi foreleseren sitter i en annen by enn Stavanger.

Hanssen er nærmest på hjemmebane på UiS, siden han kommer fra nabokommunen Sola. I vår var han ferdig med studier på Lillehammer. I mjøsbyen startet han for sent til å bli med på fadderuken.

Les også: Disse studiene er vanskeligst å komme inn på

Men han er imponert over studiestarten i Stavanger.

– Jeg tror studiestart kunne blitt tyngst for unge førsteårsstudenter som kommer utenbys fra dersom de fleste forelesninger hadde foregått på stream,

Men siden UiS har de fleste forelesninger for førsteklassingene fysisk, tror jeg de har unngått dette problemet, rapporterer Hanssen.

Han forteller også at førstisene har begynt å avtale sosiale aktiviteter som uorganiserte fotballkamper og den slags.

– Og vi hadde jo tross alt noen aktiviteter i Fadderuka, selv om det var trekning av de heldige som fikk komme inn på Tappetårnet, studentkroen på UiS, kommer han på.

– Var du blant de heldige?

– Nei, dessverre.

STUDERER HJEMME: Sigurd Engen studerer i hjembyen Tromsø og har et nettverk der fra før studiestart i høst. Men også han synes studentlivet er noe tyngre enn ventet. Foto: Terje Mortensen, VG

Litt i samme situasjon som Stavanger-studenten, er Sigurd Engen i Tromsø.

Han er førsteårsstudent i rettsvitenskap.

Sigurd har bodd der i 15 år – siden familien kjørte flyttelasset fra Målselv i 2005.

Derfor har han allerede venner og nettverk i Ishavsbyen. Sigurd er endatil ihuga tilhenger av byens fotballstolthet TIL.

Men også Sigurd synes student-tilværelsen er litt tyngre enn den kunne ha vært.

– Man får en litt begrenset sosial omkrets med mindre grupper å holde seg innenfor. Men jeg har full forståelse for at det må være slik, sier han til VG.

På UiT er det en kombinasjon av forelesninger på nett og studier på campus. Tromsøværingen liker nok best å møte folk fysisk, da samarbeider han lettere og utveksler ideer bedre med andre.

Klaget på eksamen: Gikk fra stryk til toppkarakter

– Jeg ser virkelig frem til en tid med mer fysisk oppmøte, selv om det fungerer etter forholdene bra her.

– Har du kjent på ensomhet og sosial isolasjon i høst?

– Ikke personlig, nei. Men jeg hører at noen av de nye studentene kan føle seg litt alene med mye nettstudier – i en ny by. Det er for eksempel et problem at det er så få som kan sitte på biblioteket, at mange dermed blir sittende på hybelen sin. Ja, det er nok vanskeligere for nye studenter å komme til Tromsø utenfra enn for oss som bor her fra før, sier Sigurd.

Han er en av dem som har opplevd en slags fadderuke i høst.

– Vi hadde faktisk fadderuke her, eller debutuke som vi kaller det her. Den er viktig for mange nye studenter fordi det er en fin arena til å få nye bekjentskaper. Selv med mye Antibac, noe mindre alkohol og en litt annerledes uke, vil jeg si at den fungerte etter forholdene bra.

Publisert: 18.09.20 kl. 12:58