Slik håndterer de smitten på nyfødtintensiven

Nyfødtintensiven på Rikshospitalet har stengt dørene etter at det ble avdekket smitte blant sykepleiere fredag. Tre nyfødte barn er isolert.

22 sykepleiere, to overleger og tre barn ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet er i karantene etter at det ble oppdaget smitte hos to sykepleiere fredag.

Nesten alle er testet, og alle de som er testet er negative, opplyser klinikkleder og professor Terje Rootwelt ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus.

– Vi er veldig glade for at ingen har symptomer og at de har testet negativt. De foresatte til de isolerte barna blir godt ivaretatt, men det er selvfølgelig en belastning. Mødrene er isolert sammen med de nyfødte barna sine, sier Rootwelt til VG.

Det er rundt 150 ansatte ved avdelingen. Det at 24 av dem, rundt en sjettedel, nå er satt i karantene merkes.

– Det er en betydelig utfordring når så mange tas ut i karantene. Vi har vært på den forsiktige siden og tatt ut alle som kunne tenkes å ha hatt nærkontakt med de smittede.

Har nok bemanning

Intensivavdelingen for nyfødte på Rikshospitalet har totalt 20 sengeplasser, og behandler nyfødte med en rekke ulike tilstander.

Pasientene er alt fra svært for tidlig fødte barn til kritisk syke barn født til termin.

Avdelingen har også landsdekkende behandlingsansvar for alle nyfødte med medfødt hjertefeil.

Allerede før smitten ble kjent var det færre barn enn normalt på. Nå er det halvt belegg på avdelingen.

Rootwelt forteller at de har tatt forholdsregler for å både begrense smitten og sørge for at det er nok bemanning for barna som er innlagt.

– Vi har ikke tatt imot noen nye på nyfødtintensiven siden smitten ble kjent, og vi har god bemanning. De ansatte ivaretar smittevernrutinene, og alle bruker munnbind når man ikke kan holde to meter avstand.

De barna som trenger spesialkompetanse kun nyfødtintensiven har, vil fortsatt få hjelp. Det er klinikklederen helt klar på.

– Hvis de nyfødte ikke trenger tilgang til det tilbudet kun Rikshospitalet har, så sendes de til Ullevål. De som trenger kompetansen på Rikshospitalet, vil bli tatt imot her, men fortrinnsvis på Barneintensivavdelingen som ligger like utenfor nyfødtintensivavdelingen, sier han.

– Gjorde alt riktig

Det er to sykepleiere ved avdelingen som er bekreftet smittet. Det ser ut til at en av de smittet den andre, men det vet man ikke nok om enda, forklarer Rootwelt.

– Her har de ansatte gjort nøyaktig som de skulle, men det vil likevel skje at noen blir smittet Når det er såpass mye smitte i samfunnet. Ansatte vil bli smittet, så vi er helt klare på at dersom man har symptomer eller er syk skal man ikke komme på jobb

De som nå er i karantene vil forbli det i ti dager, og må teste negativt igjen før de får komme på jobb.

– Vi føler at vi har god kontroll på situasjonen, og forventer at ingen andre er smittet. Vi har veldig lav terskel for å teste, og følger et regime utarbeidet av smittevernavdelingen ved sykehuset.

