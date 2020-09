KLAR TIL KAMP: Utgående nestleder Bent Høie (pappdukke) stikker hodet innom når Høyres nye ledertrio snakker om neste års valg. Foto: Helge Mikalsen

Erna Solberg innrømmer at de borgerlige spriker politisk – men sier de rødgrønne spriker mer

GARDERMOEN (VG) Høyre-lederen innrømmer borgerlig sprik, men mener spriket er større på rødgrønn side i norsk politikk.

Søndag er det ett år igjen til stortingsvalget, 13. september 2021.

Når VG ber Høyre-leder Erna Solberg peke på de rødgrønnes svakeste kort svarer hun:

– Jeg tenker at en svak side for de er at de spriker veldig i politikk, sier statsministeren før hun legger til:

– Selv om de borgerlige partiene også spriker i primærpolitikk, så vet folk hvor kompromissene kommer. De har sett hva slags politikk vi fører. Det gjør på en måte noe annet, sier hun til VG.

Bakgrunnen er blant annet at Ap-leder Jonas Gahr Støre på flere meningsmålinger har vært avhengig av støtte fra Rødt og MDG for å få regjeringsmakt.

– Frp må velge

– Men når Frp på sitt siste landsstyremøte falt tilbake på at de ikke støtter en regjering de selv ikke sitter i, så er det borgerlige alternativet blitt mer uforutsigbart?

– Jada, samtidig så er det jo sånn at det også var utgangspunktet deres sist, men så kom de i regjering. De må svare på om de vil velge en borgerlig regjering fremfor å få Ap-regjering, sier Solberg.

LEDERTRIO: Nestleder Jan Tore Sanner, leder Erna Solberg og nestleder Tina Bru skal sammen lede Høyre gjennom neste års stortingsvalgkamp. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg tror de vil ha mest nytte av en borgerlig regjering. Jeg tror at det vil bli veldig rart hvis Arbeiderpartiet skal innsettes av Frp, legger hun til.

Nestleder Jan Tore Sanner tror de borgerlige finner gode løsninger - også etter valget.

– Det har vi klart gjennom syv år. Selv om det er forskjell i enkelte saker, så er Frp veldig opptatt av skatter og avgifter. Det blir ikke noen skatteletter med Arbeiderpartiet. Men det kan vi få til sammen, sier Sanner til VG.

– For å si det sånn, det var et moderat svar. Alle partiene på rødgrønn side har lovet skatteøkninger, avgiftsøkninger, sier Solberg.

MÅ VELGE: Frp-leder Siv Jensen. Foto: Helge Mikalsen

– Optimistisk

Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte startet og avsluttet med Jahn Teigens store hit «Optimist».

– Du slår en relativt optimistisk tone for neste år i forhold til omtalen av budsjettet?

– Jeg er optimist, for jeg mener Norge har den skaperkraften og den muligheten. Jeg mener at vi har potensialet for å få dette til. Men potensialet må utløses, sier Solberg.

INDUSTRI: Erna Solberg signaliserte en større hydrogen-satsing i sin landsmøtetale fredag. Foto: HELGE MIKALSEN

Hun mener at Høyres politikk skaper de rammebetingelsene som er nødvendig fremover for norske bedrifter og investorer.

– Arbeiderpartiet prøvde kanskje å snakke opp en krise før forrige stortingsvalg og lykkes vel egentlig ikke helt med det. Men forsøker du det motsatte nå, å snakke opp en velfungerende, sterk økonomi for å unngå krisen?

– Nei, jeg er veldig tydelig på at vi sannsynligvis kommer til å slite lenge, men jeg snakker ikke i et perspektiv til 2021. Jeg snakker om Norge i de neste ti-femten årene. Der har jeg optimisme for hva Norge kan få til og hva vi har mulighet til å klare. Men det krever at vi legger til rette for det, sier hun.

Dårlig tid?

– Men det bør materialisere seg før valgkampen i 2021, tenker du ikke det?

– Det går jo bedre for øyeblikket enn de verste spådommene var for kort tid tilbake, sier Solberg.

– Men det er ingen av oss som tror at vi før valget i 2021 er sikker på at vi er tilbake igjen til der vi var i utgangspunktet, legger hun til.

– Det skyldes først og fremst de internasjonale forholdene nå. Det har jo gått fra at nasjonale coronatiltak og nedstengninger som er størst utfordring for en eksportorientert økonomi til å bli de internasjonale forholdene, sier Solberg.

BLÅTT: Høyre-leder Erna Solberg håper på blått flertall også etter neste valg. Foto: HELGE MIKALSEN

– Støre mener at Høyre la bort sin politikk og førte sosialdemokratisk politikk og at det var veien ut av krisen?

– Det er tullball. Dette er krisehåndtering i første runde. De tiltakene vi iverksetter nå handler om at Norge skal komme styrket ut og da styrker vi privat sektor. Støres svar er høyere skatter. Det er ikke det norske arbeidsplasser og bedrifter trenger nå. De trenger mer Høyre-politikk, sier Sanner.

NYVALGT: Tina Bru er ny nestleder i Høyre. Foto: helge

Olje- og energiminister Tina Bru ble valgt som ny nestleder i Høyre på dagens landsmøte.

Hun ber velgerne følge nøye med når de andre partiene skal legge frem sine partiprogram før neste års stortingsvalg.

– Det blir spennende å se partiprogramprosessene i de andre partiene også. Jeg tror vi alle må være enige om at det er mye usikkert rundt hvor vi vil være neste år, men vi må se om de rødgrønne partiene tilpasser seg situasjonen og for eksempel klarer å legge vekk at de alltid peker på økt skatt som et svar, sier Bru til VG.

– Det er ikke riktig svar for bedriftene i Norge i dag.

Hun viser til at Solberg i sin tale peker på klima og forsterking satsing på hydrogen i debatten om hva vi skal leve av fremover.

– Jeg hørte skatteletter også i talen?

– Det går trått for mange bedrifter. De har det vanskelig, sier Bru.

– Du får ikke til det grønne skiftet hvis du har rød bunnlinje, sier Sanner.

Publisert: 11.09.20 kl. 20:24 Oppdatert: 11.09.20 kl. 20:35