Les dagens VG her!

Langt færre coronasmittede dør av viruset nå, enn i vår, og det gjelder også eldre som blir syke, viser studie.

Nå nettopp

Dødeligheten faller for alle aldre, og det er ikke bare fordi det er yngre mennesker som nå blir smittet, viser ny forskning.

En gruppe forskere fra Senter for bevisbasert forskning (CEBM), som er tilknyttet universitetet i Oxford i Storbritannia, har tatt for seg statistikk for dødeligheten blant coronasmittede i Tyskland i mars, og sammenlignet dem med tall fra siste uken i august. Hvordan det gikk, kan du lese i dagens VG!

Har du lurt på hvordan alkoholinntaket ditt i går påvirker treningsutbyttet av økten i dag? Svaret forskerne fant, er overraskende.

Og Hedda Hynne (30) har i løpet av en uke senket 800-metertiden sin med nærmere to sekunder – og i går kveld løp hun inn til årsbeste i verden.

Dette - og mye, mye mer - i dagens VG!

Publisert: 16.09.20 kl. 00:08

Mer om eavissalg