HØYE KOSTNADER: Kommuner som må kutte i tilbudet til innbyggerne, kan skylde seg selv, mener helseminister Bent Høie (H).

Høie om kommuner som sliter etter corona: – Klarer ikke styre økonomien sin

Norske kommuner er bekymret for økonomien syv måneder etter pandemien rammet. Helseminister Bent Høie (H) ser en tendens til at kommuner skylder på corona når de legger opp til budsjetter som «ikke går i hop».

Lørdag avslørte VG at norske kommuner brukte 350 millioner kroner på smittevernutstyr i pandemiens to første måneder.

Flere kommuner VG har snakket med vet ikke hvordan de skal få dekket disse kostnadene og frykter at de må kutte i tilbudene sine.

Nå gjentar helseministeren garantien om at alle kommuner skal få sine coronarelaterte utgifter dekket av staten.

– Kommunene kommer til å bli kompensert for kostnadene for corona, sier helseministeren til VG.

Han har samtidig følgende beskjed:

– Hvis kommunene må kutte i tjenestetilbudet så vil det være av de samme grunnene som tidligere, nemlig at de ikke klarer å styre økonomien sin.

Kommuner som må kutte i tilbudet til innbyggerne kan dermed skylde seg selv, ifølge Høie.

– Det er fristende for en ordfører som er nødt til å kutte fordi en selv har lagt opp til et budsjett som ikke går i hop, og skylde kuttene på covid-19-utgiftene og si at en ikke har fått nok kompensasjon. Det har vi sett tendenser til.

GARANTIER: Helseminister Bent Høie (H) garanterer at norske kommuner skal få dekket sine coronarelaterte kostnader.

Lover raskt svar

Det er allerede gitt 800 millioner i kompensasjon for smittevernrelaterte kostnader i kommunene, påpeker Høie.

Mange frykter dette ikke er nok:

Slik VG avslørte lørdag, er det store forskjeller i hvor mye kommunene brukte på smittevernutstyr under pandemiens to første måneder.

Det er nå satt ned et utvalg som skal beregne hvordan kompensasjonen skal fordeles mellom kommunene.

Høie lover å gi svar på dette i løpet av oktober.

– Da kommer det inn i tilleggsproposisjonen for 2020, som er en tilleggsrevidering av budsjettet for 2020, men arbeidet vil også få betydning for 2021.

Må bygge egne beredskapslager

Hittil har kommuner fått tilsendt smittevernutstyr fra det nasjonale lageret som ble bygget opp da pandemien kom til Norge.

Fra nyttår forsvinner denne ordningen.

Nå ber Helsedirektoratet den enkelte kommune å sørge for et eget lager, med en beholdning som dekker minst åtte måneders forbruk.

– Hvem skal sørge for at norske kommuner faktisk bygger opp det lageret?

– Det er kommunene selv som har ansvaret for det. Helsetilsynet og Fylkesmannen vil ha et vanlig tilsynsansvar, sier Høie.

NYE RETNINGSLINJER: I brevet fra Helsedirektoratet står det at kommunene skal ha sine beredskapslager klare ved årsskiftet.

– Lovpålagt plikt

Kommuneansatte VG har snakket med frykter dårlig økonomi vil føre til at kommunene lar være å kjøpe inn utstyret som trengs.

Det liker helseministeren dårlig:

– Kommunen har en lovpålagt plikt til å ha en tilstrekkelig beredskap av den typen utstyr. Nå er det veldig tydelig beskrevet hvilket omfang dette gjelder i brevet fra Helsedirektoratet. Det vil si at Fylkesmannen har en helt annen mulighet til gripe inn overfor de kommunene som ikke følger dette, sier han og legger til:

– Dessuten er argumentet de bruker feil.

– Hvorfor det?

– Fordi kommunene har fått beskjed om at de kommer til å få dekket kostnadene.

– Mange er usikre på om det skjer?

– Det hjelper ikke å si at de er usikre. De kan ikke sette sin befolkning og sine ansatte i fare fordi de finner ut at de skal ha mindre tillit til staten. Det blir litt spesielt, mener Høie.

– Vil det bli innført sanksjoner overfor kommunene som ikke bygger opp et slikt lager?

– De vil bli fulgt opp av Fylkesmennene. Dette er en lovpålagt oppgave.

ULIKE SUMMER: Kommuner som har hatt store utbrudd, som for eksempel Indre Østfold, kan få ytterligere kompensasjon, understreker Høie.

Tromsø får mer

Høie understreker at det også bygges opp et nasjonalt beredskapslager.

Kommuner som får store utbrudd, eller opplever svikt i sine leveranser, vil få tilleggsforsyninger fra dette, også etter at de jevnlige leveransene fra staten opphører, påpeker helseministeren.

Han garanterer også at kommuner som har hatt ekstraordinære kostnader får særskilte bevilgninger for å få dekket opp disse.

Høie viser blant annet til Tromsø kommune, som fikk ansvaret for å håndtere utbruddet på Hurtigruten. Totalt 71 personer ble smittet etter to seilaser med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» i juli.

– De skiller seg ut fra andre kommuner. Summen vil ikke være lik for alle kommuner, sier Høie.

