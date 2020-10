Nicoline (22) har funnet en ny måte å tjene raske penger på fra leiligheten i Oslo. Det har Elene (24) fra Arendal også. Dette er et utdrag fra en samtale mellom Elene og en av hennes abonnenter.

Nicoline (22) tjener penger på nakenbilder

I grenselandet mellom fantasi og virkelighet, lokker fenomenet OnlyFans nye brukere over hele verden.

Nå nettopp

– Kan du ta skjorten på utsiden av skjørtet ditt? spør kjæresten.

Han ligger strakt ut på gulvet. Blonde kattehår har festet seg til den svarte buksen.

– Det ser bedre ut. Spre knærne. Kan du flytte den blå donuten til høyre?

Foran sofaen hjemme i Arendal poserer Elene Nygård (24) i ulike posisjoner med den lille skoleuniform-skjorten langt over puppene. Den matchende trusen er for lengst kastet i et hjørne av sofaen.

Abonnentene eller «internettkjærestene» på det kontroversielle nettstedet OnlyFans venter på nytt innhold.

Men hvorfor vil folk betale for nakenbilder, når det ligger gratis og tilgjengelig pornografi overalt på nettet?

Det er her begrepet «online girlfriend» kommer inn. Det er nettopp fantasien om et forhold mellom to mennesker som lokker kjøpere.

Mange av OnlyFans-modellene tilpasser bilder og grad av intimitet etter behov og preferanse, og de holder kontakt med kundene som i et avstandsforhold der fiksjonen er en ekte kjæreste:

Under coronapandemien har forespørselen etter vokseninnhold skutt i været. Ifølge nye tall OnlyFans har oppgitt til VG, har nettsiden nå over 61 millioner registrerte brukere og 850.000 skaper-kontoer globalt.

Unge kvinner som Elene og Nicoline tjener hundretusener på det de gjør.

I 2020 har omtalen av nettsiden eksplodert i sosiale medier og i massemediene. Mange liker trenden dårlig, og kritikerne mener at OnlyFans utnytter unge kvinner som trenger raske penger eller er i en sårbar situasjon.

OnlyFans OnlyFans ble startet av britiske Timothy Stokely i 2016. Stokely har blitt kjent for å revolusjonere pornoindustrien. Med OnlyFans kan hvem som helst slå gjennom som pornoskuespiller. Alt er nå hjemmelaget. Daily Mail skriver at OnlyFans har økt antall medlemmer med hele 75 prosent under corona-pandemien. I 2020 har omtalen av OnlyFans eksplodert i sosiale medier og mediene. Mye er takket være kjendiser som Cardi B, Black Chyna og Bella Thorne, som bruker plattformen som markedsføring. Vis mer

Forretningsmodellen går kort fortalt ut på at såkalte «skapere» som Elene deler innhold gjennom en abonnementsordning. Inngangsprisen setter de selv. Alt fra gratis til 40 dollar (360 NOK) i måneden er vanlig. Hver skaperkonto kan også ha flere abonnementsløsninger. Skaperne må skatte, og OnlyFans tar dessuten 20 prosent av inntektene. Pornografi på siden er lov, men skaperne setter sine egne grenser.

Selv om OnlyFans ikke er en ren pornoside, og det finnes alt fra matlaging til treningsvideoer, er det likevel nettopp erotisk innhold nettsiden er notorisk for.

Xueqi Pang

I en klassisk Oslo-leilighet, 250 kilometer fra Arendal, bor Nicoline Devik (22) med en venninne. Det er blanke hvite overflater og minimalistisk interiør. I hvert rom er det minst et stort speil. I gangen henger kunst de har laget selv.

– Vi er opptatt av at leiligheten skal være Instagram-vennlig, sier Nicoline.

22-åringen vet ikke helt hva hun kaller det hun gjør, men som Elene Nygård sper hun på til livets opphold gjennom salg av nakenbilder på OnlyFans – Snapchat-aktige, flyktige motiver, gjerne tatt i speilet.

Nicoline mener OnlyFans gir henne kontroll over både inntekt og egen kropp.

Det er det ikke alle som er enig i. Mange advarer mot å eksponere seg selv som Elene og Nicoline og stadig flere andre gjør på nettstedet, der hvem som helst i prinsippet kan «slå igjennom» i grenselandet mellom pinup-modell og pornoskuespiller på amatørbasis.

Katrin Tiidenberg ved Universitetet i Tallinn er forsker på sosiale medier og har nylig utgitt boken «sex og sosiale medier».

– Hvorfor tror du at folk er villige til å betale for innhold på OnlyFans når de kan få gratis tilgang til lignende innhold på andre internettsider?

– De betaler ikke for innholdet. De betaler for et innbilt forhold med dem som legger ut bilder og videoer. For å få en følelse av tilhørighet og intimitet, sier hun.

– Hvilke negative konsekvenser kan det ha å selge disse bildene?

– Det er et veldig stort spørsmål, så det må du nesten spørre skaperne om. Men det er alltid en risiko for å få et dårlig rykte, spesielt hvis folk ønsker å separere det de gjør på disse nettsidene fra hva de gjør på andre arenaer i livet.

Men hvor går egentlig grensene – og hvem setter dem? Og er det uansett så farlig, da?

Nicoline i Oslo forteller at hun ikke angrer på noe, men at det er to barrierer hun aldri vil bryte.

Og tilbake i Arendal, mens kjæresten knipser i vei og fotoseansen utvikler seg, sier Elene at det hele startet med et spørsmål på Snapchat.