BRANN: Det brenner i flere leiligheter i Åndalsnes sentrum. Foto: Evy Kavli, Åndalsnes Avis

Kraftig brann i Åndalsnes – under kontroll

Brannvesenet jobber med å få kontroll over en brann i et boligkompleks med 12 boliger i Åndalsnes sentrum. Brannen skal nå være under kontroll og videre spredning er hindret.

Oppdatert nå nettopp

– Det er nå kontroll på brannen og det ser ut til at brannmannskapene har klart å hindre spredning til den tredje enhtene, ved å sette opp en vannvegg mot denne, sier vakthavende operatør Tor Ivar Sjåstad ved 110-sentralen for Møre og Romsdal, i Ålesund til VG rett over klokken tolv torsdag ettermiddag.

Tolv leiligheter skal være berørt av brannen i Åndalsnes sentrum i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

– Det dreier seg om en større brann i et boligkompleks med flere leiligheter, der en eller to deler brenner. Vi er inne med røykdykkere og nabobrannvesen er også på vei, opplyste Sjåstad ved 110-sentralen klokken 10 torsdag formiddag.

Lettere skader

110-sentralen fikk melding om brannen 09.28 og brannvesen var raskt på plass, siden brannstasjonen er like ved, skriver Romsdals Budstikke.

Rett før klokken halv elleve meldte Møre og Romsdal-politiet at 34 personer var evakuert fra stedet.

– Noen av disse skal være lettere brannskadet/røykpåvirket men ingen livstruende. Vi har nå kontroll på alle beboere i bygningene, skrev politiet på Twitter.

Politiet meldte på formiddagen om en skadet person.

To personer er tilsynelatende lettere skadd og får tilsyn av helse, ifølge operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Overtent

Deler av boligkomplekset var i formiddag er overtent og mannskaper og røydykkere arbeidet for å få kontroll over beboere og om noen var meldt savnet.

Rett før klokken halv elleve meldte politiet i Møre og Romsdal at 34 personer er evakuert fra stedet.

Krisestab

Rauma kommune har etablert krisestab og etablert mottak av evakuerte og et psykososialt team som skal følge opp de berørte.

Kommunen opplyste på en pressekonferanse klokka 11.15 at de vil sørge for at de 37 som er blitt hjemløse får seg en plass å bo, skriver NRK.

Det er flyktninger som bor i boligene, men de fleste var på jobb, skole og barnehage da det startet å brenne, blir det opplyst på pressekonferansen.

– Vi jobber også med mer langsiktige løsninger knyttet til boliger for de berørte, opplyser kommunen.

Togforsinkelser

NTB melder at brannen har ført til forsinkelser i togtrafikken på linjen mellom Dombås og Åndalsnes, ifølge Bane Nors på nettsider.

Publisert: 01.10.20 kl. 10:10 Oppdatert: 01.10.20 kl. 13:18