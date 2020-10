BRANN: Det brenner i flere leiligheter i Åndalsnes sentrum. Foto: Evy Kavli, Åndalsnes Avis

Kraftig brann i Åndalsnes – alle beboere gjort rede for

Brannvesenet jobber med å få kontroll over en brann i et boligkompleks i Åndalsnes sentrum.

Rett før klokken halv elleve melder politiet i Møre og Romsdal at 34 personer er evakuert fra stedet.

– Noen av disse skal være lettere brannskadet/røykpåvirket men ingen livstruende. Vi har nå kontroll på alle beboere i bygningene, melder politiet på Twitter.

– Det dreier seg om en større brann i et boligkompleks med flere leiligheter, der en eller to deler brenner. Vi er inne med røykdykkere og nabobrannvesen er også på vei, sier vakthavende operatør ved 110-sentralen for Møre og Romsdal, i Ålesund til VG klokken 10 torsdag formiddag.

Politiet har meldt om en person er skadet.

Overtent

110-sentralen skriver på Twitter at bygningen er overtent, og at de jobber med å begrense spredning til andre bygninger.

Politiet er på stedet etter melding om brann i Åndalsnes i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Nødetatene melder om kraftig brann på stedet, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

– Det arbeides for å få kontroll over beboere og om noen er savnet. Brannvesenet er inne med røykdykkere. Oppdateringer kommer, skriver de.

Romsdals Budstikke skriver at 110-sentralen fikk melding om brannen 09.28 og at brannvesen var raskt på plass, siden brannstasjonen er like ved.

Avisen skriver at ordfører i Rauma, Yvonne Wold, bekrefter at boligene som brenner er flyktningboliger.

Publisert: 01.10.20 kl. 10:10 Oppdatert: 01.10.20 kl. 10:45