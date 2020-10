Foto: Bjørnar K. Bekkevard

Letter på nasjonale tiltak: Slik er smittesituasjonen i Norge nå

Smittespredningen i befolkningen er relativt lav, ifølge FHI. Om ti dager letter regjeringen på de nasjonale coronatiltakene.

Smittetrenden i Norge er nå flat, etter å ha vært stigende de første ukene i september, viser VGs oversikt.

Onsdag varslet regjeringen at det fra 12. oktober ikke lenger vil være nasjonal skjenkestopp ved midnatt. I tillegg åpnes det for arrangementer utendørs med inntil 600 personer, og breddeidretten åpnes for voksne over 20 år. Men kommuner kan fortsatt opprettholde eller gjeninnføre de tidligere tiltakene dersom det skulle oppstå nye smitteutbrudd.

15 utbrudd forrige uke

Ifølge en fersk ukesrapport fra FHI er smittespredningen på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, til tross for en økning de siste ukene.

Forrige uke var det totalt 15 pågående utbrudd som har blitt fulgt opp i ulike kommuner. De fleste smittede er i Oslo, hvor smittetrenden nå har flatet ut.

– Utbruddene var knyttet til turisme, private arrangementer, serveringssteder, butikker, skoler, barnehager og ulike helsetjenester, skriver FHI.

Blant annet knyttes nå over 50 smittetilfeller til bussen med pensjonister som var på rundreise i Norge.

Syv kommuner har økende smittetrend

Disse kommunene har stigende smittetrend nå, ifølge VGs oversikt:

Lillestrøm

Drammen

Stavanger

Ullensaker

Øygarden

Arendal

Molde

Under onsdagens pressekonferanse sa statsminister Erna Solberg (H) at lettelsen av coronarestriksjonene forutsetter at lokale utbrudd slås ned:

– Nå er det Oslo, Øygarden og Arendal som må ta grep. Raske og effektive tiltak på lokalt nivå er en forutsetning for at vi gradvis kan lette på tiltakene.

Se oversikt over smittetrenden i din kommune nederst i saken.

Smitten går ned i tre kommuner

Smittetrenden går ned i kommunene Bergen, Lørenskog og Askøy. Utbruddet knyttet til studentmiljøet i Bergen ser ut til å være under kontroll, skriver FHI.

Det siste døgnet har det blitt registrert 58 smittetilfeller i Norge, ifølge tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Onsdag var tallet registrerte tilfeller 24, som foreløpig er det laveste tallet registrert siden august.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene for de siste dagene kan dermed bli justert i ettertid på nasjonalt nivå, når de blir oppdatert etter prøvetakingsdato i stedet for registreringsdato. Dette gjelder ikke på kommunenivå. Her blir tallene kun registrert etter prøvetakingsdato.

Flere kommuner har innført strengere tiltak

På mandag, to dager før regjeringen varslet om oppmykning av coronatiltakene, innførte byrådet i Oslo en innstramming etter press fra helseminister Bent Høie.

– Vi har fått kritikk for å være for strenge, mye tider likevel på at grepene ser ut til å virke. Forrige uke ble det registrert 333 smittede, veksten har stoppet opp. Likevel har Oslo vært under et sterkt press fra Helsedirektoratet og Høie, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet innførte dermed påbud om munnbind på kollektivtransport og et forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltagere uten faste sitteplasser. Det samme har flere av nabokommunene gjort.

Høie: Riktig å lette på nasjonale tiltak

Helseminister Bent Høie sier at restriksjonene nå bli lettet fordi at man har lyktes å håndtere lokale smitteutbrudd.

– Vi kan gjøre det fordi vi er et land der vi til nå har lyktes med å slå ned smitten lokalt. Jeg mener det er riktig at vi da letter på tiltakene. Men vi må være forberedt på at det fort kan bli lokale endringer, sa helseministeren til VG onsdag.

Han peker blant annet på Bergen, som han mener er et godt eksempel på at det har latt seg gjøre å slå ned smitten lokalt.

Publisert: 01.10.20 kl. 21:13 Oppdatert: 01.10.20 kl. 21:36

