LEGGER PLANER: – Vi leter ikke etter innstramninger, men etter muligheter for hvordan folk skal få feire en så fin jul som mulig. Det kan bety egne juleråd, men ikke nødvendigvis juleinnstramninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

Høie om coronajul og besteforeldre: − Alle må ha en plan B

Det er bare fire uker til julefreden senker seg, og for mange haster det litt med å planlegge feiringen. Men hvem sitter rundt bordet, og kan det bli som vanlig?

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og helsemyndighetene letter litt på sløret for hva vi må belage oss på når de omfattende julerådene legges frem neste uke.

På spørsmål fra VG om bør legge en plan B for julen, svarer helseministeren:

– Alle må ha en plan B i denne situasjonen, og plan B er at man må avlyse ting. Det er noe alle må være forberedt på. Selv om det kommer gode råd og regler for julen, så kan smittesituasjonen lokalt eller nasjonalt være slik at vi må gjøre ting annerledes. Vi må dessverre leve med denne uforutsigbarheten.

På regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag sa statsminister Erna Solberg at vi må ha de nasjonale tiltakene i minst tre uker til.

– Jeg håper vi om tre uker vil være i en situasjon som åpner for mer sosial kontakt under julefeiringen. Det vil uansett ikke være rom for å planlegge de store jule- eller nyttårsfestene i år, sa Solberg.

Sykehjemskarantene i Oslo

Oslo har allerede innført et krav på ti dagers karantene for sykehjemsbeboere som har vært hjemme hos nærstående. Beboerne må i ti dagers karantene på sykehjemmet når de kommer tilbake.

– Kan et sykehjem nekte en beboer å dra til familien for å feire jul, Bent Høie?

– I utgangspunktet ikke, men når man bor på en kommunal institusjon, så er det ikke ulovlig å bruke ganske strenge reguleringer i en ekstremt krevende smittesituasjon. Men terskelen er veldig høy, og bruken må være basert i konkrete situasjoner. De fleste stedene i Norge er ikke her i dag, sier han.

– Tenk på hva som er klokt

Helseministeren legger raskt til:

– En annen ting er hva som er klokt. Det er viktig å tenke gjennom at det ikke bare handler om den enkelte og den enkeltes familie, og det fellesskapet som et sykehjem er. Hvis mange sykehjemsbeboere er hjemme hos familier der det er mange folk som kommer til og har med seg smitte, er ikke dette bare en individuell vurdering. Kanskje er det ikke denne julen som er viktigst, fordi det kan bidra til at andre smittes eller i verste fall dør.

– Er det aktuelt med et råd om frivillig karantene hvis vi skal være sammen med eldre i julen?

– Vi kommer med råd og anbefalinger knyttet til denne typen situasjoner, rundt de som bor på sykehjem og alle andre situasjoner i neste uke, sier Høie.

– Leter etter muligheter for fin jul

– Kan det komme et råd om at vi ikke bør feire jul med våre eldre og syke denne julen?

– Det kommer vi tilbake til.

– Blir det juleinnstramninger?

– Nei! Det er snakk om råd til hvordan man skal feire jul. Vi leter ikke etter innstramninger, men etter muligheter for hvordan folk skal få feire en så fin jul som mulig. Det kan bety egne juleråd, men ikke nødvendigvis juleinnstramninger, sier Høie.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sier til VG at rådene som kommer neste uke må brukes til å få best mulig kontroll.

– Vi må hindre en omfattende smittespredning i julen. Helst skal julen forbedre smittesituasjonen, samtidig som folk skal kunne feire en god jul med sine nærmeste, sier Guldvog.

– Ikke julen for å se alle venner

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til VGTV onsdag morgen at vi må innstille oss på å følge eksisterende smittevernråd i størst mulig grad.

– Hvis vi skal reise hjem til jul bør vi være friske når vi reiser. Når vi er hjemme, for eksempel hos foreldre eller besteforeldre, bør vi være forsiktige og holde avstand, sier han.

Nakstad fraråder romjulsfester.

– Dette blir ikke den julen hvor du skal møte alle vennene på hjemstedet ditt og dra på fest hver eneste kveld. Dette blir julen hvor du får prioritere de nærmeste og de viktigste.

HÅPER PÅ GOD JUL: – Vi håper at det også for dem som bor på sykehjem skal det bli en mest mulig normal jul. Men det blir nok noen tiltak som gjør dette annerledes også der, i likhet med resten av samfunnet, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad

Om beboere på sykehjem understreker Rostrup Nakstad at det er forskjell på sykehjemsbeboere.

– Mange er demente og må bo i en skjermet avdeling for å kunne ha et fungerende liv. Ikke alle disse drar vanligvis hjem til noen i julen, men det er jo veldig vanlig at familie og slekt kommer på besøk på sykehjem i julen. Så her må man finne gode løsninger, sier han.

Status for juletiltak på sykehjem

VG har spurt sykehjemsledelsen i fem store byer om hvilke tiltak de innfører for sine sykehjemsbeboere i forbindelse med julen:

Oslo: Beboere som reiser på besøk hjem eller inn til nærstående, med middag eller overnatting skal som hovedregel i 10 dagers karantene når de kommer tilbake.

– Det er umulig for oss å si noe om hvordan smittesituasjonen er nærmere jul. Vi kan derfor ikke gå ut nå og si noe om hvilke tiltak eller råd som gjelder ved inngang til julehøytiden. Vi vurderer fortløpende om tiltakene skal endres, sier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten i Oslo.

Han sier videre:

– Vi vil selvsagt tilrettelegge så godt det er mulig innenfor gjeldende smittevernråd ved inngang til høytiden, slik at det kan bli en så normal julefeiring som mulig. Men vi må også hindre smitte ved våre sykehjem.

Bergen: – Vi skal diskutere retningslinjer for besøk og karantene i forbindelse med julefeiring i slutten av uken. Smittepresset i Bergen i desember vil påvirke retningslinjene, melder etatsdirektør for sykehjem i Bergen kommune Anita Wøbbekind Johansen.

Stavanger: – Med den nåværende smittesituasjonen i kommunen og regionen har vi ikke planlagt eller vedtatt spesielle restriksjoner for alders- og sykehjemsbeboere i forbindelse med julefeiringen. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg drastisk må imidlertid dette vurderes, opplyser direktør Helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse.

Hun understreker at bofellesskapene er brukernes egne hjem, og at det der ikke vil kunne innføres spesielle restriksjoner der, utover det som eventuelt innføres for alle private hjem i nasjonal eller lokal forskrift.

Drammen: – Vi har ikke tatt stilling til karanteneregler for sykehjemsbeboere etter julefeiring, men vi planlegger å vurdere dette og andre bestemmelser rundt smittevern for julen, opplyser pressesjef Gard Nybro-Nielsen i Drammen kommune.

Trondheim: – Vi har ikke mulighet til å nekte beboerne å dra på julefeiring til sine pårørende, om de ønsker dette. Lovverket er suverent her. Unntaket er om det foreligger vilkår for tilbakeholdelse og da er dette ikke begrunnet i smittevern, opplyser kommunalsjef for helse og velferdssenteret i Trondheim kommune, Siri Ekle Skaanes.

Trondheim kommune vil komme med en anbefaling om å begrense kontakten til de nærmeste pårørende og at de holder to meters avstand. Det praktiseres ikke karantene for beboerne etter besøk, med unntak om de har vært utsatt for smitte (kjent nærkontakt). Det er utarbeidet retningslinjer for helsepersonell for reise til eller besøk fra andre deler av landet som har høyere smitte enn i Trøndelag (Oslo, Viken og Bergensområdet) i juleferien.

