KARANTENE: To elever ved Nadderud videregående skole i Bærum testet søndag falsk positivt på coronatest. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX NORGE

– Feil prøvesvar satte 95 i karantene

På Nadderud videregående skole har 90 elever og fem ansatte vært i karantene etter feil prøvesvar, forteller rektor ved skolen.

Av Synne Nielsen Solbakken

To elever på Nadderud videregående skole fikk i helgen positivt svar etter å ha testet seg for corona. Det førte til at nesten 100 personer ved skolen skal ha blitt satt i karantene. I ettermiddag kom nye prøver tilbake negative.

– Ifølge smittesporingsenheten var det snakk om at 90 elever og 5 ansatte har vært i karantene. All karantenesetting og testing er nå avlyst, sier Rektor ved Nadderud videregående skole, Thomas Leirset.

Elevene og de fem ansatte har ifølge rektoren vært i karantene siden søndag, helt til de fikk negativt svar i ettermiddag.

– Vi har bare reagert når vi fikk positive svar på hurtigtesten. Da satt vi folk i karantene, men i ettermiddag fikk vi PCR-svar, og de viste seg å være negative, sier Kommuneoverlege i Bærum Bjørg T. Dysthe.

Hva feilen skyldes er ikke kjent.