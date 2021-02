UTBRUDD: Halden er en av kommunene som har vært nødt til å slå ned på et større utbrudd av den britiske varianten. Foto: Tore Kristiansen

R-tallet for den britiske varianten kan være over 1

Den mer smittsomme britiske virusvarianten kan være i vekst i Norge. Men det er store usikkerheter knyttet til R-tallet.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Med et R-tall under 1 vil epidemien gradvis dø ut. Dersom R-tallet er over 1 vil epidemien vokse.

Smittetrenden nasjonalt har vært synkende i flere uker, men har den siste uken flatet ut, viser VGs oversikt.

Folkehelseinstituttet (FHI) estimerer i sin siste vurdering at R-tallet for alle varianter av coronaviruset i Norge har ligget på 0,75 siden 18. januar.

Det betyr at 100 smittede personer smitter 75 andre.

Men når man har virusvarianter med ulik smittsomhet i omløp, vil de kunne ha ulike R-tall.

Det er i dag ingen offisielle estimat av R-tallet for den britiske varianten (B.1.1.7) i Norge i dag, men det kan være mulig å gjøre et forsøk.

Kan være over 1

Lektor og forsker ved Roskilde universitet Viggo Andreasen har spesialisert seg i matematisk epidemiologi. Han har laget en enkel beregning for R-tallet for B.1.1.7 basert på allerede kjente faktorer, som omtalt i danske DR.

Selv om de norske dataene i dag ikke er tilstrekkelige, kan vi likevel si noe om de tre faktorene Andreasen legger til grunn i sin beregning:

R-tallet totalt: FHI har estimert at R-tallet i Norge etter 18. januar er 0,75. Andelen B. 1.1.7: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har anslått at 5–10 prosent av nye smittetilfeller i Norge er B.1.1.7. Smittsomheten: Vi legger til grunn at varianten er 50 prosent mer smittsom – forskningsrapporter har anslått mellom 35 og 70 prosent.

Med Andreasens regnestykke vil R-tallet for B.1.1.7 i Norge sannsynligvis ligge over 1.

Slik fungerer Andreasens regnestykke Andreasens ligning baserer seg på tre faktorer: R-tallet totalt, andelen B.1.1.7 og smittsomhet. Dersom x er R-tallet for gamle virusvarianter, og vi legger til grunn at B.1.1.7 er 50 prosent mer smittsom, vil R-tallet for B.1.1.7 være x * 1,5. Dersom andelen av B.1.1.7 i Norge er 10 prosent, blir ligningen slik: 0,9 x + (0,1 x * 1,5) = 0,75 R (gamle varianter) = 0,71 R (B.1.1.7) = 0,71 * 1,5 = 1,07 Dersom andelen av B.1.1.7 i Norge er 5 prosent, blir regnestykket slik: 0,95 x + (0,05 x * 1,5) = 0,75 R (gamle varianter) = 0,73 R (B.1.1.7) = 0,73 * 1,5 = 1,1 Andreasen tar selv et forbehold om at utregningen er «litt upresis».

Kilde: dr.dk/Viggo Andreasen Vis mer

Dersom B.1.1.7 har et R-tall på mellom 1,07 og 1,1 betyr det at 100 smittede personer smitter mellom 107 og 110 andre.

Det betyr i så fall at B.1.1.7 er i vekst i Norge, til tross for strenge tiltak.

Nedgangen i antall smittetilfeller med «gamle» varianter kan dermed også være større enn veksten i antall med den nye varianten.

Kan unngå eksponentiell vekst

– Det er et fornuftig regnestykke, sier fagdirektør for Smittevern i FHI Frode Forland.

Han mener at regnestykket understreker hovedpoenget med hvorfor de murterte virusvariantene må holdes i sjakk.

– Hvis vi klarer å stoppe alle lokale utbrudd, som i Nordre Follo og Halden, slipper vi å få en eksponentiell vekst, sier han.

Foreløpig virker det som at det er mulig å stoppe de lokale utbruddene med en forsterket TISK-strategi (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), ifølge Forland.

Fagdirektør i FHI Frode Forland. Foto: Frode Hansen

FHI har selv mer kompliserte modeller for å beregne R-tallet.

Det er viktig å påpeke at det er mange usikkerheter knyttet til utregningen:

R-tallet: Det estimerte R-tallet i Norge siden 18. januar er 0,75. Det er alltid stor usikkerhet knyttet til R-tallet, men ligger trolig mellom 0,55 og 1 i perioden.

Andelen: Nakstad har anslått at andelen B.1.1.7 av nye smittetilfeller ligger mellom 5 og 10 prosent. Det er stor usikkerhet rundt dette tallet da ikke alle positive prøver blir helgenomsekvensert (analysert for å påvise hvilken virusvariant en er smittet med).

Smittsomheten: Anslaget for hvor mye mer smittsomt B.1.1.7 varierer fra 35 til 70 prosent.

Mørketall: FHI anslår at de oppdager omkring 60 prosent av alle smittetilfeller.

Hva kan tallene fortelle oss?

Det er altså knyttet for stor usikkerhet til tallene for å kunne slå fast noe R-tall for Norge. Men vi kan bruke dette som et grunnlag for å se nærmere på to viktige spørsmål:

Hvordan vil andelen B.1.1.7 påvirke R-tallet i dag?

Jo høyere andelen av B.1.1.7 er nå, jo lavere er R-tallet for virusvarianten i Norge.

Det kan være litt forvirrende, men det er en enkel forklaring:

FHI har estimert at R-tallet i Norge totalt etter 18. januar er 0,75. Dersom samtlige smittetilfeller i perioden er B.1.1.7, vil R-tallet for denne varianten naturligvis være 0,75.

Men det er jo ikke tilfelle. Andelen ligger på mellom fem og ti prosent, har Nakstad anslått.

Grafen under illustrerer hvordan andelen i dag påvirker R-tallet:

Med en andel på fem prosent, ligger R-tallet på 1,1.

Dersom andelen er ti prosent, vil R-tallet være 1,07.

Vi må faktisk ha en andel på over 25 prosent for at R-tallet for B.1.1.7 i Norge skal være under 1 i perioden.

Hvordan påvirker smittsomheten R-tallet?

Jo mer smittsom virusvarianten er, jo høyere vil R-tallet være i dag.

Dersom virusvarianten er 50 prosent mer smittsom, som vi har lagt til grunn, vil R-tallet være over 1 med de estimerte forutsetningene.

R-tallet vil øke i takt med økt smittsomhet. Dersom B.1.1.7 er 70 prosent mer smittsomt, vil R-tallet ligge mellom 1,19 og 1,23.

Virusvarianten må faktisk være mindre enn 40 prosent mer smittsomt for at R-tallet ikke skal bikke over 1.

Smittet i mange ledd

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understreker også at det er veldig vanskelig å estimere R-tallet for den britiske virusvarianten.

– Vi vet ikke vet hvor mange forgreninger smitten har fra de utbruddene som begynner å komme under kontroll, understreker han.

Nakstad påpeker at vi heller ikke vet nøyaktig hvilket tilsig av importsmitte som skjer hver uke.

– Likevel er det grunn til å anta at R-tallet ligger rundt 1 fordi smittekurven i Norge har flatet ut og en ikke ubetydelig andel av positive prøver nå skyldes den britiske varianten, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Line Møller

– Er det et problem dersom R-tallet for B.1.1.7 er over 1 nå?

– Ja, på noen ukers sikt er det et problem fordi veksten er eksponentiell. Så fort dette bidrar til mer skjult smitte vil det reelle R-tallet stige betydelig, ifølge Nakstad.

Han påpeker at vi allerede vet at denne virusvarianten smittet i mange ledd på kort tid under utbruddene i Viken for et par uker siden.

Det vil fortsatt være nødvendig å vurdere tiltak fortløpende, fra uke til uke.

– Dersom R-tallet legger seg over 1 vil det være lettere å snu utviklingen tidlig enn å vente til en ny smittebølge har bygget seg opp. Det har selvsagt også stor betydning hvor i landet smitten sprer seg. Vi er fortsatt bekymret for at nye virusvarianter skal få fotfeste i tettbebebodde områder før vi har kommet lenger i vaksinasjonsprogrammet i Norge, sier Nakstad.