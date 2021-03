HØYT SMITTETRYKK: Fjell i Drammen har høyest smittetrykk i landet for øyeblikket. FHI-overlege Preben Aavitsland mener situasjonen må håndteres annerledes her enn på steder med lavt smittetrykk. Foto: Helge Mikalsen

FHI-Aavitsland: − Det ser ut til at epidemien har snudd

Smittetallene nasjonalt og i Oslo har minsket siden innstrammingene forrige uke, men FHI beskriver situasjonen som ustabil. For å få ned smitten, må epidemiene håndteres ulikt fra sted til sted.

Publisert: Nå nettopp

Smittetrenden i Norge har de siste dagene flatet ut, ifølge VGs oversikt. Også i Oslo har det vært en liten nedgang, til tross for at flere enn noen gang har testet seg.

– Det ser ut til at epidemien har snudd, men bildet er veldig ustabilt. Det er ulikt rundt om i landet, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

Han maler et bilde av et land med svært store forskjeller i smittesituasjon.

– Enkelte områder på Østlandet, som bydeler i Oslo og Drammen, har smittetrykk på høyde med de verste landene i Europa. Samtidig har de fleste steder i Norge nesten ingen tilfeller.

OVERLEGE: Preben Aavitsland i Folkehelseinsituttet (FHI). Foto: Annemor Larsen, VG

Slik smittesituasjonen er nå, mener Aavitsland derfor det ikke er meningsfullt å vurdere og håndtere landet likt.

I stedet må man snakke om tre ulike typer kommuner. Han deler dem inn slik:

Kommuner med langvarig, utbredt epidemi

Kommuner med aktuelle utbrudd

Kommuner med ingen eller få sporadiske tilfeller.

De ulike typene situasjoner må håndteres på ulike måter. Dessuten kan strategien måtte endres underveis, etter hvert som vi lærer mer om viruset og vaksineringen.

Mandag kom nyheten om at en amerikansk studie anslår at vaksinene er 90 prosent effektive mot coronasmitte – og dermed hindrer de vaksinerte i å smitte andre.

– Denne studien, sammen med andre, vil føre til lettelser etter hvert, bekreftet FHI-overlegen til VG. Dette kan altså bli med på å endre strategien etter hvert.

Kommuner med langvarig, utbredt epidemi

Kommunene i kategorien «langvarig, utbredt epidemi» er ifølge Aavitsland kommuner som over mange uker har hatt en høy forekomst og utbredt smittespredning.

Her har epidemien bitt seg fast til tross for sterk innsats. Mange smittede har ukjent smittesituasjon.

Disse kommunene har rundt 80 % av landets tilfeller.

I denne kategorien finner vi Oslo og flere kommuner på det sentrale Østlandet; blant annet Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Bærum og Drammen.

– Disse stedene må fortsette det harde arbeidet med å presse ned epidemien. Det gjør man gjennom testing og smittesporing, og mange kontaktreduserende tiltak, sier Aavitsland.

Overlegen forklarer at gjentatt massetesting på universiteter og skoler kan være aktuelt.

Det er helt avgjørende at disse kommunene har god smittesporingskapasitet. Dersom smittesporingen svikter, risikerer man å gå inn i en negativ spiral der nærkontakter ikke blir informert, påpeker overlege Aavitsland.

– Utviklingen i disse kommunen har stor betydning for utviklingen i landet. Vi ser noen positive tegn, men situasjonen er ustabil.

Kommuner med aktuelle utbrudd

– Dette er kommuner som normalt har en lav insidens, men som i løpet av de senere ukene har opplevd ett eller flere utbrudd som nå håndteres, sier Aavitsland om den andre kategorien av kommuner.

Her finner vi kommuner som Sandefjord, Tønsberg, Horten, Færder, Haugesund, Karmøy Stavanger, Fjord, Ålesund og Bergen.

For å få ned smitten her må kommunene raskt mobilisere store ressurser for smittesporing og bred testing av nærkontakter og aktuelle miljøer der det har vært smittespredning. Dette gjelder for eksempel arbeidsplasser, treningssentre, trossamfunn og skoler.

Kommuner som Bodø, Askøy og Kristiansand har klart dette de siste ukene, påpeker overlegen. Aavitsland sier at samtlige kommuner som nå opplever utbrudd, med god TISK-strategi, kan klarer å slå ned sine utbrudd i løpet av få uker.

– Slike utbrudd skal normalt kunne stoppes helt i løpet av tre-fire uker, sier Aavitsland.

Kommuner med ingen eller få sporadiske tilfeller

Den siste kategorien av kommuner, er de som per nå ikke er særlig hardt rammet av pandemien.

– Her er tilfellene gjerne importert fra andre deler av landet, eller man har små utbrudd som raskt bringes under kontroll, sier Aavitsland.

Her finner vi det store flertallet av landets kommuner. Disse kommunene må først og fremst være svært årvåkne og ha gående en viss testing samt følge med på hva som skjer i nabokommunene.

Ethvert tilfelle skal oppdages og håndteres svært alvorlig gjennom umiddelbar smittesporing.

– Målet må være å komme tilbake til null og bevare det slik.