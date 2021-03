KREVENDE: Ordfører i Rælingen, Ståle Grøtte (Ap) sier smittesituasjonen i kommunen er krevende. Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

Krevende smittesituasjon i Rælingen: Vurderer masstesting

Kommunen sliter med å slå ned store smitteutbrudd i barnehager og kaller inn til ekstraordinært møte i kriseledelsen i påska.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

– Situasjonen i kommunen er krevende. Vi har høyere smittetall enn noen gang før og har store utbrudd i to barnehager, sier ordfører i Rælingen, Ståle Grøtte (Ap) til VG.

Kommunen opplever store utfordringer med at viruset sprer seg raskt blant barn og unge, og at de ikke viser symptomer. Ordføreren sier de vurderer å gå drastisk til verks for å slå ned smitten.

– Det kan være aktuelt med massetesting i kommunen, men jeg vil ha en vurdering fra kommuneoverlegen på dette først. Jeg utelukker ingen tiltak.

32 barn og ni voksen i de kommunale barnehagene Løvenstad og Løvlia skal være smittet. I tillegg kommer smittede familiemedlemmer av disse. Det utgjør til sammen en betydelig andel av de totale tallene, opplyser ordføreren.

Til sammen har Rælingen hatt 177 smittetilfeller de siste to ukene, ifølge VGs oversikt.

les også Hyttefolket sprenger testkapasiteten på Røros

– Det er mye, men de aller feste av disse tilfellene er snakk om husstandssmitte i familier som allerede hadde smittetilfeller hos seg.

Selv om situasjonen i kommunen er kritisk, er det noen lyspunkt:

– Den siste tiden kun har hatt fire prosent ukjent smitte. Det viser at det jobbes meget bra i smittesporingsteamet og at det blir en betydelig reduksjon i usikkerhet, understreker Grøtte.

HØYT SMITTETRYKK: Rælingen kommune har et smittetrykk på 971,4 smittede per 100 000 innbyggere. Det er blant landets høyeste. Foto: punkmorten/wikimedia commons

Uaktuelt med nedstenging

Tirsdag kunne Romerike Blad skrive om Sjur Mikalsen og familien, som til sammen har testet seg 11 ganger så langt i pandemien. Familien har også sittet seks ganger i karantene. Den siste ble ferdig på lørdag.

– Det har gått slag i slag. Nå er vi veldig lei. Man blir utrolig frustrert av situasjonen og jeg mener man nå bør være forbi snillismen. Steng ned og bli ferdig med det. Ta ondet ved roten, sier Mikalsen til avisa.

Rælingen-ordfører Ståle Grøtte sier til VG at han forstår at folk er bekymret og lei over situasjonen, men utelukker at en nedstenging er rett vei å gå:

– Hvis dette hadde vært det beste alternativet, så ville nok flere kommuner benyttet seg av det. Men smitten forsvinner ikke av å stenge ned i to uker, det er fagmiljøene tydelige på at ikke fungere.

les også Nye karantene-regler: – Vi har hatt en forholdsvis tøff helg

Ordføreren sier kriseledelsen vil kommunisere daglig gjennom påsken for å vurdere smittesituasjonen i kommunen. De kommunale barnehagene hvor det har vært utbrudd, vil holde stengt i påsken.

– Vi følger de rådene fagmiljøene kommer med og vi vil innrette oss etter deres anbefalinger.