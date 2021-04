DREPT: Dan Eivind Lid ble funnet drept i sitt eget hjem i oktober i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kristiansand-drapet: To tiltalt for drapet på DanEivind Lid

To av de tre som har vært siktet for drapet på Dan Eivind Lid er nå tiltalt for drap.

Av Christina Quist

De to, en 55 år gammel sørlending og en 46 år gammel russer, er tiltalt for drap og grovt ran. Den tredje siktede, en 36-åring, er siktet for grovt ran med døden til følge.

48 år gamle Dan Eivind Lid ble funnet død med omfattende skader i sin leilighet i Suldalen i Kristiansand 3. oktober i fjor. Først to uker senere ble tre personer pågrepet for handlingen.

Ifølge tiltalen mener påtalemyndigheten at de to drapstiltalte utøvde massiv vold mot Lid i hans leilighet, samt tok kvelertak på ham. Dødsårsaken er ifølge tiltalen kvelning.

De er også tiltalt for å ha stjålet en ukjent mengde amfetamin fra leiligheten, en hagle, PC og mobiltelefon.

– Riksadvokaten har gått gjennom saken, og beordret at kun to tiltales for drap. I og med at det er tatt ut tiltale, mener vi at det kan bevises utover enhver rimelig tvil at de har begått handlingene, sier politiadvokat i Agder-politiet, Morten Formo, til VG.

Kjent for politiet

De har alle sittet varetektsfengslet i flere måneder, men en av dem, en 36-åring, ble løslatt i februar i år. Alle tre var i startet siktet for drap, men nå er altså drapssiktelsen frafalt for en av dem.

Alle de tre har vært kjent for politiet i varierende grad, blant annet for narkotikalovbrudd.

JOBBET PÅ STEDET: Krimteknikere saumfarte leiligheten til Dan Eivind Lid (48) etter at han ble funnet drept i sitt eget hjem i oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen

De tre skal sammen ha kommet til leilighetskomplekset hvor Lid bodde denne natten, men det skal kun ha vært 55-åringen og en 46 år gammel russer som var inne i leiligheten.

Ifølge tiltalen ventet den tiltalte 36-åringen på de to medtiltalte i en bil utenfor leilighetskomplekset, hvor de alle tre dro avgårde etter drapshandlingen.

Avlyttet i skjul

VG har tidligere skrevet at politiet installerte en skjult mikrofon i 36-åringens bil før de gikk til pågripelse. I et lydopptak tre dager før pågripelsen, uttaler 55-åringen til 36-åringen at han «slo det han kunne» og at det bare ble «villere og villere».

Politiadvokat i Agder-politiet, Morten Formo. Foto: Tore Kristiansen

Russeren har i avhør forklart at «personen som ble slått nesten var bevisstløs, men pustet, da de forlot leiligheten».

– Det har vært en omfattende sak med tre siktede, og etterforskningen har vært betydelig, sier Formo.

Har begjært saken utsatt

Rettssaken starter etter planen i Kristiansand tingrett mandag 12. april, og det er satt av tre uker til behandling av saken.

Forsvareren til den drapstiltalte 55-åringen, Torleiv Drangsland, sier at hans klient er skuffet over at det er tatt ut tiltale, og at han fastholder at han er uskyldig. De har også begjært saken utsatt.

– Det har kommet veldig mye ny informasjon i løpet av kort tid, noe som gjør det utfordrende, om ikke umulig, å foreta egne undersøkelser og imøtegå påtalemyndighetens bevis, mener Drangsland.

Han sier at han fortsatt ikke har fått oversikt over omfanget av hvilke bevis påtalemyndigheten vil føre i den kommende saken.

– Jeg mener det er uforsvarlig å ha en forhastet hovedforhandling som starter mandag, sier han.

Det har ikke lyktes VG å få tak i de to andre tiltaltes forsvarere, Morten Andreassen og Knut Henning Larsen.