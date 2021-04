DREPT: Dan Eivind Lid ble funnet drept i sitt eget hjem i oktober i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Kristiansand-drapet: To tiltalt for drapet på Dan-Eivind Lid

To av de tre som har vært siktet for drapet på Dan Eivind Lid er nå tiltalt for drap.

Av Christina Quist

De to, en 55 år gammel sørlending og en 46 år gammel russer, er tiltalt for drap og grovt ran. Den tredje siktede, en 35-åring, er siktet for grovt ran med døden til følge.

48 år gamle Dan Eivind Lid ble funnet død med omfattende skader i sin leilighet i Suldalen i Kristiansand 3. oktober i fjor. Først to uker senere ble tre personer pågrepet for handlingen.

Ifølge tiltalen mener påtalemyndigheten at de to drapstiltalte utøvde massiv vold mot Lid i hans leilighet, samt tok kvelertak på ham. Dødsårsaken er ifølge tiltalen kvelning.

De er også tiltalt for å ha stjålet en ukjent mengde amfetamin fra leiligheten, en hagle, PC og mobiltelefon.

Avlyttet i skjul

De har alle sittet varetektsfengslet i flere måneder, men en av dem, en 35-åring, ble løslatt i februar i år. Alle tre var i startet siktet for drap, men nå er altså drapssiktelsen frafalt for en av dem.

Alle de tre har vært kjent for politiet i varierende grad, blant annet for narkotikalovbrudd.

De tre skal sammen ha kommet til leilighetskomplekset hvor Lid bodde denne natten, men det skal kun ha vært 55-åringen og en 46 år gammel russer som var inne i leiligheten.

Ifølge tiltalen ventet den tiltalte 35-åringen på de to medtiltalte i en bil utenfor leilighetskomplekset, hvor de alle tre dro avgårde etter drapshandlingen.

VG har tidligere skrevet at politiet installerte en skjult mikrofon i 35-åringens bil før de gikk til pågripelse. I et lydopptak tre dager før pågripelsen, uttaler 55-åringen til 35-åringen at han «slo det han kunne» og at det bare ble «villere og villere».

Russeren har i avhør forklart at «personen som ble slått nesten var bevisstløs, men pustet, da de forlot leiligheten».

JOBBET PÅ STEDET: Krimteknikere saumfarte leiligheten til Dan Eivind Lid (48) etter at han ble funnet drept i sitt eget hjem i oktober i fjor. Foto: Tore Kristiansen