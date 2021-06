REKORDVALG? Tannhelsereform, stans av velferdsprofitører, EU-motstand og en rettferdig klimapolitikk var hovedsakene under Rødts pressekonferanse tirsdag. Leder Bjørnar Moxnes og nestleder Marie Sneve Martinussen snakket om kampsakene. Foto: Harald Henden

Bjørnar Moxnes om Vedum-strategi: − Vanvittig

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kommer ikke med et spesifikt ønske om hvem som skal bli Norges neste statsminister, selv om han går hardt ut mot Vedum. – Det er politikken som er viktigst, sier han til VG.

Av Ylva Schwenke

Publisert: Nå nettopp

Rødt går tilsynelatende mot sitt beste valg noensinne. Den siste nasjonale målingen fra Norstat plasserer partiet på 4,9 prosent.

– Vi ligger an til å tidoble antall mandater vi har på Stortinget. Dette vil være et skjebnevalg for alle som har dårlig råd, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes fra talerpodiet på utestedet Jæger i Oslo.

Rødt har ikke en «favoritt» av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum som Norges neste statsminister, og Moxnes sier at han vil støtte den som gir mest gjennomslag for Rødts politikk.

– Begge er trivelige folk, og begge kan gjøre en god jobb, men det er politikken som er viktigst, sier han.

– Helt vanvittig

Moxnes talte imidlertid i harde ordelag mot Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, som han mener vil gi mer makt til Frp, Høyre og KrF.

– Han skal ha en slalåmregjering som skal søke flertall til venstre for seg og høyre for seg annenhver dag. Det er helt vanvittig. Vedum har kommet seg til 20 prosent ved kraftfull kritikk av den borgerlige regjeringen, men sier så «hei Erna, vil du ha litt makt? Den kan du få gratis», sier han til VG.

– Hvorfor støtter dere da ikke mer opp om Jonas Gahr Støre?

– Da begge disse partiene sammen med SV var i regjering, økte klasseskillene. Velferdsprofitørene hentet ut milliarder fra barnevern, barnehager og eldreomsorg.

Moxnes legger til at han mener flertallet i befolkningen vil ha profittfri velferd og mindre forskjeller, men at de ikke får det, selv med rødgrønn flertallsregjering.

– Det er et demokratisk problem. Nå ligger vi an til rekordvalg, og da kan det bli gjort noe med dette, svarer Moxnes.

Trygve Slagsvold Vedum sier på sin side at Sp har vært det tydeligste opposisjonspartiet til regjeringen i åtte år.

– I mange av de store reformene har Ap stemt med regjeringen der vi har vært mot. Derfor skal vi bytte ut Høyre og Frp med en gang, og vi tenker det er ekstremt viktig at vi får en ny fornuftig retning.

Vedum legger til at han mener en regjering må ha respekt for privat verdiskapning.

– Der skiller vi lag med Rødt, men vi har respekt for deres meninger, og det er flere enkeltsaker der Rødt er enige med oss i Stortinget, sier Vedum.

UENIGHET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier eiendomsretten er et av temaene som skiller Sp og Rødt. Foto: Harald Henden

42,5 prosent sjanse for Rødt

Ifølge Poll of polls har Rødt kun vært under sperregrensen på 4 prosent én gang i løpet av det siste året. I stortingsvalget i 2017 endte partiet opp på 2,9 prosent, og fikk dermed ikke være med i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene fra Norges fylker.

Partiet har i slutten av juni 42,5 prosent sjanse for å komme over sperregrensen, ifølge statistikk fra Estimite.

Dette tror valgforsker Jonas Stein skyldes at de mindre partienes oppslutning gjerne går ned når det nærmer seg valgdagen.

– Mindre partier er ofte fullmobiliserte, og folk som lefler med tanken om å stemme på dem kommer gjerne tilbake til de store partiene. Rødt og MDG vil også slite med at de ikke har noen andre partier som vil hjelpe dem over, slik Venstre og KrF har, og som SV hadde i 2013, sier Stein.