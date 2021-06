TRYKKER IKKE PÅ BREMSEN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide er for promillegrense, men mot omklassifisering av elsparkesykler til kjøretøy. Bildet er fra august 2020. Foto: TORE KRISTIANSEN

Steile elsparkesykkel-fronter: Kaller regjeringen uansvarlig

Samferdselsminister Knut Arild Hareide lover en promillegrense, men vil ikke omklassifisere elsparkesykler til kjøretøy. – Regjeringen har ikke tatt innover seg alvoret, mener stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp).

Av Silje Kathrine Sviggum

Leger landet over frykter flere dødsulykker og etterlyser promillegrense. Det har også trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i Trafikken foreslått. Kritikerne krever en omklassifisering av elsparkesykler slik at de defineres som kjøretøy.

18. mai tredde endringer i regelverket for bruk av elsparkesykler i kraft.

Slik er de nye elsparkesykkel-reglene Følgende endringer gjelder fra 18. mai: Kommunene får mulighet til selv å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De kan håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som gir mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.

Det blir en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.

Fotgjengere har prioritet på fortau. Maks øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Det klargjøres at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten. Vis mer

I et telefonintervju med VG lover samferdselsminister Knut Arild Hareide endring:

– Jeg har fått tilslutning i regjeringen for at vi skal jobbe med å få på plass en promillegrense. Vi er i gang med arbeidet. Ellers vil jeg understreke at det ikke er lov å kjøre elsparkesykkel i fylla. Du skal være skikket til å kjøre, sier han.

– Hvem skal definere hva «skikket» betyr?

– Det er viktig at den enkelte selv vurderer det.

Fri definisjonsmakt

– I praksis betyr vel det at både politiet og folk må basere seg på synsing?

– En person som er overstadig beruset er helt klart ikke skikket til å kjøre. Det er enkelt, svarer Hareide.

– Hvordan kan det være enkelt når det ikke er satt en spesifikk promillegrense? Promille gir jo ulikt utslag, men folk kan likevel ha nedsatt koordinering- og vurderingsevne?

– Jeg er enig i at det bør komme en promillegrense. Mitt poeng er at selv om vi jobber med promillegrense, er det ikke lov å kjøre elsparkesykkel beruset. Det er viktig at folk er bevisst at de kan bli strafferettslig forfulgt.

NEKTER Å TIDFESTE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ikke si når en promillegrense er klar. Foto: Tore Kristiansen

– Hadde det ikke vært enklere å omklassifisere elsparkesykler som kjøretøy?

– Vi ønsker ikke en omklassifisering på nåværende tidspunkt. Men en egen promillegrense.

– Når kommer den?

– Det skal jeg være forsiktig med å si. Vi har startet arbeidet.

– Snakker vi om måneder eller år?

– Alt lovarbeid tar alltid lengre tid enn vi ønsker. Jeg har ikke lyst til å tidfeste det.

– Alvorligere enn vi forutså

Samferdselsministeren sier videre at han er bekymret for ulykkes- og skadeomfanget.

– Vi har hatt to dødsulykker i Norge. Skadene er større og mer alvorlige enn vi forutså. Men nå har vi kommet med reguleringer, og det er min forventning at det vil være behov for flere, sier Hareide.

PEKER PÅ PANDEMINYTTEN: – Det må ikke skapes et inntrykk av at elsparkesykkel bare er negativt. Mange har vært redde for å bruke offentlig transport under pandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her fotografert i 2020. Foto: TORE KRISTIANSEN

Han understreker at bare elsparkesykler med sperregrense på 20 kilometer i timen klassifiseres som sykkel. Privateide elsparkesykler uten slik fartssperre klassifiseres som oftest som moped.

– Politiet gjennomfører ikke bare hastighetsmålinger, men også teknisk kontroll. Men med omfanget de privateide elsparkesyklene har i dag må jeg også innrømme at kontrollarbeidet er krevende og vanskelig, avslutter Hareide.

Refser Hareide

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) refser regjeringens innsats. Med Bøhler i spissen fremmet Senterpartiet i starten av april et forslag om lovendringer knyttet til elsparkesykkelbruk.

– Regjeringen går ikke langt nok. Bare ved å klassifisere elsparkesykler som kjøretøy, kan vi innføre promillegrense og aldersgrense, påbud om hjelm og reglene som gjelder for kjøretøy. Blant annet at man ikke kan kjøre på fortauet, men må bruke veibanen og sykkelfelt, sier han til VG over telefon.

OPPRØRT: – Jeg er ikke imot elsparkesykler, men ønsker å omklassifisere dem som kjøretøy, få satt en aldersgrense og promillegrense, sier stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp). Bildet er fra sommeren 2020. Foto: FREDRIK SOLSTAD

– Det er uansvarlig å ikke klassifisere elsparkesykler som kjøretøy. Ingen andre land i Europa tillater at det kjøres blant gående. Norge skaper en utrygg situasjon for gående.

Bøhler påpeker at mange elsparkeulykker skjer i promille. Senest onsdag ble en mann i 20-årene kjørt til sykehus med hodeskader etter å ha kjørt utfor en trapp i beruset tilstand på Frogner i Oslo.

Elsparkesykkel-boom

I Oslo ligger det an til å bli 25 000 elsparkesykler for utleie i sommer. Det gir om lag 350 utleiesykler per 10 000 innbyggere – ti ganger høyere enn de 35 syklene per 10 000 innbyggere som er gjennomsnittet i andre europeiske hovedsteder, ifølge Bøhler.

– Ikke før til høsten vil Oslo kommune kunne redusere antall utleie-elsparkesykler til det de ønsker: 8000. Oslo sentrum er full av sykler. Vi har nærmest anarki på dette feltet, hevder Bøhler.

GANGMANN: Jan Bøhler (Sp) går for å være Stortingets sprekeste mann. Han trener daglig utendørs og avstår selv fra sparkesykkelbruk. Her fotografert sommeren 2020. Foto: Fredrik Solstad

Han er også bekymret for privatmarkedet.

– Jeg tror ikke regjeringen har tatt inn over seg at det er solgt 240 000 elsparkesykler privat. De fleste av disse har ikke fartssperre og kan derfor kjøre mye fortere enn 20 kilometer i timen som er lovlig. Det finnes sykler der ute som kan kjøre i opptil 100 kilometer i timen, sier Bøhler.

– Det er helt uforsvarlig at disse selges uten aldersgrense.

– Hvem er det som har skapt det du kaller «anarki»?

– Jeg mener det skyldes at regjeringen i 2018 innførte at elsparkesykler skulle klassifiseres som vanlige sykler i by. Den beslutningen skapte markedet i Norge og skadesituasjonen vi nå har. Sykler slenges overalt og vi får konflikten mellom gående og elsparkesykkelbrukere, mener Jan Bøhler.

– Situasjonen vi har nå er uholdbar. Norge har gått i en liberalistisk retning. Jeg synes det er rart at samferdselsminister Hareide fra KrF sitter og ser på dette.

BLODFAN: Stortingspolitiker Tor André Johnsen (Frp) cruiser gjennom gatene i Elverum. – Jeg hadde ikke trodd at elsparkesykler skulle bli så godt mottatt. Det er et genialt transportmiddel. Foto: PRIVAT

– Trenger ikke nye forbud

Elsparkesykkel-entusiast Tor André Johnsen, stortingspolitiker for Frp og medlem av samferdselskomiteen, mener ytterligere restriksjoner er unødvendige.

– Det blir mye Möllers tran for dem som vil forby mye på kort tid. Ja, det har vært mange ulykker og kaos. Men vi trenger ikke nye forbud og restriksjoner før vi har sett effekten av reglene som ble innført 18. mai, sier Johnsen.

– Det er typisk norsk formynderi at når noe ikke fungerer, skal du forby, styre og diktere.

Frp-politikeren mener det er for strengt med den nye maksgrensen på 6 kilometer i timen når man kjører på fortau.

– Da kan du bli forbigått av folk som går fort. Trikkeskinn er farlig, men problemet er hjulene er for små og at elsparkesykler er begrenset til å være maks 1,20 meter i lengde.

– Du ønsker større sykler?

– Ja, det er feil å ha begrensing på størrelse.

– Hvordan skal politiet kunne gripe inn når det ikke er promillegrense og kjøreskikkethet vurderes etter skjønn?

– Politiet ser jo om folk kjører sjanglete. Du kan ikke innføre alkoholforbud på én type sykkel. Da må du ha forbud på alle typer sykler.

Det ønsker ikke Johnsen. Det store antallet ser han heller ingen problemer med.

– Jeg hadde ikke trodd at elsparkesykler skulle bli så godt mottatt. Det er et genialt transportmiddel. Jeg er overbevist om at det vil bli orden i Oslo. De har bare ikke fått tid til å implementere de nye reglene ennå. Før var det ikke regler, det førte til kaos, dessverre. Det kommer til å bli ryddet opp i med det som nå er vedtatt.

Selv kjører han helst hjemme i Hedmark.

– Jeg kjenner pensjonister på campingplassen her som bruker elsparkesykler for å komme seg rundt. De tar seg en pils og durer over til nabovognen. Man kan ikke forby alt selv om man har noen ulykker. Men holdningsskapende arbeid er viktig.

– Sjokkerende

Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjons- og samfunnskontakt for Ung i Trafikken, sier til VG at han er rystet over det han mener er regjeringens unnfallenhet.

– Det er helt sjokkerende at vi ikke allerede har en promillegrense. Det bryter med politiske mål. Regjeringen sitter rett og slett og ser på at folk kjører seg i hjel på elsparkesykkel, tordner Pettersen Sunde.

Foto: JOSEFINE YTRE-EIDE BJAARSTAD

Ung i Trafikken ønsker en promillegrense på 0,2 og vil at elsparkesykler skal klassifiseres som kjøretøy.

– Det er uforståelig at regjeringen ikke tar grep. Vi ser jo at skadetallene. Ingen forstår hva «skikket til å kjøre» betyr. I praksis kan du kjøre med promille til du forårsaker en ulykke. Hareide har selv sagt at ingen skal miste livet i trafikken.

Pettersen Sunde mener manglende promillegrense gjør jobben umulig for politiet.

– Politiet kan ikke gjøre stort fordi det bare blir synsing om en person er skikket eller ikke. Du må altså skade en annen eller deg selv før det får konsekvenser for deg som elsykkelbruker. Det er galskap.