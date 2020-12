PASSER PÅ: Vekterne er leid inn for å veilede elever som glemmer å holde avstand. Foto: Ingvild Vik

Her passer vektere på at elevene holder avstand

TROMSØ (VG) På Kongsbakken videregående skole har skoleledelsen leid inn vektere som skal minne elevene på å følge smittevernreglene.

Det er helt fullt i kantina på skolen. Klokka nærmer seg 12, og det er lunsjpause for elever og lærere. Et par jenter i førsteklasse får en vennlig påminnelse fra rektor om at de ikke kan massere hverandre når de egentlig skal holde én meter mellom seg.

Nå har rektor fått hjelp til å passe på. Fra onsdag denne uken har to vektere gått rundt i fellesområdene på skolen for å minne elevene på at de skal holde avstand til hverandre.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

Foto: Ingvild Vik

– Dette er en skole med mange elever, og skolebygget er veldig kompakt. Det er trangt i gangene og begrensede fellesområder, sier rektor Tonje Holm.

Hun forteller at skolen også har satt inn andre tiltak, for eksempel har de forskjøvet skolestart litt for noen elever for å få bedre flyt i gangene.

– Men elevene må ha et sted å være i pausene, og på grunn av énmetersregelen har vi måttet fjerne over halvparten av plassene i kantina. Da er det ikke plass til alle der, og elevene vet ikke helt hvor de skal oppholde seg. De blir stående i gangene og henge, og da er det veldig lett å skli nærmere hverandre.

Foto: Ingvild Vik

Åpnet igjen etter utbrudd

I begynnelsen av november ble alle elevene ved skolen satt i karantene, etter et større smitteutbrudd på flere skoler i byen. Totalt ble 26 smittetilfeller knyttet til Kongsbakken.

Som følge av utbruddet ble skolen stengt i tre uker, og så drevet på rødt nivå. Forrige uke var de tilbake på gult nivå. Det betyr at elevene ikke trenger å holde avstand inne i klasserommet – men når de går ut dørene til fellesområdene må de passe på avstanden.

– Vi ønsker å ha noen voksne som er litt mer synlig i miljøet. Vi vil bare å gi elevene en påminnelse. Vi kunne selvsagt valgt å stenge kantinen, men det er heller ingen god løsning for elevene. Det handler om å finne en løsning som er så lite inngripende som mulig for elevene, sier Holm.

Hun understreker at mandatet til vekterne er å være voksne som veileder ungdommene.

– De skal ikke være politi. Ingen skal bli straffet, det er bare en hyggelig påminnelse fra en voksen person som går forbi og observerer.

– Bedre enn stengt skole

På det julepyntede pauserommet til musikklinja sitter en gjeng tredjeklassinger og snakker om julekalendere på TV. Elevene har fått med seg at vekterne er på plass på skolen.

Foto: Ingvild Vik

Isak Marken og Kevin Dahlberg Karlsen (begge 18) forteller at de så vekterne for første gang rett før de ble intervjuet av VG.

– Jeg hadde ikke hørt noe om det.

Guttene syns reglene er forvirrende og vanskelige å forholde seg til. De har likevel forståelse for tiltaket.

– Det er ikke noe stort problem, det er ingen her som er i opposisjon mot det, sier Marken.

– De var veldig hyggelige. han ene kom inn og snakket med oss og sånn, sier Kalsen.

– Det er bedre enn at skolen blir stengt, sier Marken.

Foto: Ingvild Vik

Flere er redde

Én av grunnene til tiltaket er ifølge Holm tilbakemeldinger skolen har fått fra elever og ansatte.

– Noen er redde, kanskje ikke for seg selv, men fordi de kanskje har noen hjemme som er i en risikogruppe.

Hun tror smitteutbruddet i november var en vekker for mange.

– Redselsnivået er nok høyere nå, fordi smittenn kom nærmere. Når en i klassen din blir smittet blir det mer reellt.

Rektor sier at hun har forståelse for at reglene kan virke forvirrende for elevene.

– Det er jo ikke så lett å forstå for dem hvorfor de kan være nærmere inne i klasserommet, men med én gang de går ut døren må de holde avstand. Man kan godt skjønne at de glemmer det. Det er jo også litt av poenget med vekterne - å få en påminnelse på den vanen.

Hun forteller at elevene stort sett er flinke til å følge reglene, men at de glemmer seg innimellom.

– Overrasket

Elevrådsleder Elias Crogh sier at de forstår hvorfor skolen har tatt dette grepet, men:

– Jeg mener det heller burde skje systematiske endringer som gjør at vi ikke trenger vektere til å passe på.

Han tror ikke elevene er særlig fornøyde med å bli fortalt hva de skal gjøre, men at de likevel retter seg etter beskjedene fra vekterne. Selv ble han overrasket da en av vekterne ba han holde større avstand til en kompis i en fritime onsdag.

– Jeg tror de fleste blir overrasket når det kommer noen i refleksvest og forteller deg hva du skal gjøre. Vi fikk ikke beskjed om tiltaket før senere på dagen. Det burde kommet en melding om dette i forkant, sier Crogh.

