KREVENDE METER: Å få plass til alle ti på julaften hos familien Emblem Nysted blir ikke enkelt med regjeringen krav til en meter mellom hver person. F.v.: Tobias (12), Althea (14), Tarjei (47), Emilia (9) og Torill (49). Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Mange vil ikke ha plass til å feire jul som før

– Tommestokken må med på julaften, sier Tarjei Nysted når han og familien tester Ernas juleregler.

Nå nettopp

Én ting er sikkert om årets julefeiring: Den blir annerledes for mange.

På Vålerenga i Oslo forsøker familien Emblem Nysted å arrangere sitteplasser og tallerkener så det passer etter reglene Erna Solberg presenterte på onsdagens pressekonferanse:







Maks ti personer på besøk, og minst én meter mellom hver.

Det siste kan bli krevende i en leilighet.

Ekteparet Torill og Tarjei har forståelse for at regjeringen må lage regler for jula. Men de ser også hvordan kravet om plass skaper problemer for mange.

Dette er anbefalingene fra regjeringen: Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.

Regjeringen opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.

På to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.

Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.

Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen. Vis mer

GRUNDIG MÅLING: En meter er lenger enn hva de fleste av oss tror. Emilia kontrollerer julemeteren med far Tarjei. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Størrelsen på boligen din setter ganske store begrensninger på julefeiringen. Det fører til at mange som bor i små leiligheter ikke har plass til å feire jul som før, med slekt og venner, sier Tarjei.

Kohort-krøll

Reisene hjem til Ålesund, hvor Torill er vokst opp, eller Trysil, hvor Tarjei kommer fra, er avlyst. I stedet blir det julaften hjemme i leiligheten.

De blir ti personer til bords: Familien på fem, en familie på fire og Tarjeis bror. Ernas juelregler tilsier at én familie/kohort kan ha besøk av ti personer, så familien Emblem Nysted kunne vært femten personer julaften. Men bor man i en leilighet i Oslo er det krevende nok å få plass til fem ekstra med Ernas regler.

– Det har ikke vært enkelt å finne riktig balanse. Vi lever med ulike liv, med ulike familiemønstrer og konstellasjoner. Julen er en tid for nærhet, ikke for avstand, sa statsminister Erna Solberg under onsdagens pressekonferanse.

les også VG-undersøkelse: Slik planlegger nordmenn corona-julen

Reglene for hvem som kan møte hvem, når, og hvor mange og hvor ofte, er kanskje klare hver for seg. Men med besøk av flere familier og kohorter, kan det fordi bli komplisert.

– Vi fem, som bor sammen, er én kohort. Så vi kan sitte sammen. Men Helge, broren til Tarjei, må sitte for seg selv, sier Torill tankefullt før hun snur seg spørrende til ektemannen.

– Eller må han det? Dere øver sammen i musikkstudioet. Så er han i vår kohort?

Tarjei tenker.

– Nei, han er vel ikke det, siden han ikke bor sammen med oss?

TOMMESTOKK: Og Antibac. Julepynten anno 2020 blir anderledes enn tidligere. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Ikke hjem til jul

Tarjei er musiker, og skal ifølge planen ha julekonserter Norge rundt, sammen med Hanne Krogh, helt fram til 22. desember. I en slik jobb er det vanskelig å ikke møte mennesker. Derfor blir jula hjemme i år.

– Mamma og pappa vil gjerne ha oss på besøk. Men hvis vi skulle ha kommet fra Oslo, burde vi først ha vært noen dager uten kontakt med andre, så vi var sikre på at vi ikke hadde smitte. Så det blir komplisert, sier Torill.

De trekker ut bordet og forsøker dekke det. Enkelt er det ikke. Onkelen må ha avstand til alle. Familien på besøk kan sitte nær hverandre, men med avstand til resten. De to småbarna som kommer på besøk er en utfordring i seg selv.

– Siden de er så små, så trenger ikke de å ha avstand til oss. Men vi må ha avstand til dem, forklarer Torill.

Det blir stille et sekund mens alle forsøker å finne ut hvordan det skal gå til.

PLASSKREVENDE FEIRING: En meter mellom alle skaper problemer. Far Tarjei og yngstedatter Emilia legger på duken, mens søsknene Tobias og Althea følger med. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Trangt om saligheten

Etter mange målinger med meterstokken og stokking av tallerkener og sitteplasser blir det klart:

– Dette går ikke. Vi må ha et bord til, sier Torill.

Bordet fra verandaen hentes inn.

– Jeg tror det enkleste er om dere barna sitter der, sier Torill.

Med tre tallerkener borte fra hovedbordet går det.

Tarjei puster ut.

– Ok. Da kan vi sitte slik, med tre kohorter på to bord. Men hva når vi skal hente kaffe? Problemene begynner virkelig når vi går fra bordet.

– Og hva når vi skal gå rundt juletreet, spør Emilia (9).

Stille

– Vi får gå rundt juletreet, kohort for kohort. Og så må vi ha én som står for å dele ut julegavene. Men da må det holde å vaske hendene, sier Torill.

DELT GLEDE: Meteren lyver ikke. Den eneste løsningen er å spre julaftens gjester på to bord. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Julemeteren

Det blir diskusjon om julegaveutdelingen: Må de kjøpe gummihansker til den som skal dele ut gavene til tre kohorter? Må de antibaces mellom hver utdeling?

Tarjei løfter opp tommestokken:

– Vi må ihvertfall ha julemeteren klar.

– Føler dere at dere har fått tydelige råd om hvordan jula skal foregå?

– Nei, sier de to voksne unisont.

– Men sånn får det bare være. Det er umulig å lage regler som passer alle. Vi får gjøre det beste ut av det. Vi får akseptere at dette blir en spesiell jul. På mange måter er det en historisk hendelse, som vi får håpe bare skjer en gang, sier Torill Emblem Nysted.

Publisert: 03.12.20 kl. 13:02

Les også

Mer om Jul Erna Solberg