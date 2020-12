KLAR PRIORITERING: Beboere på sykehjem blir de første som år vaksinen mot coronavirus i Norge. Deretter vil friske eldre bli vaksinert. Foto: Gisle Oddstad, VG

FHIs anbefaling: Disse står først i vaksinekøen

Folkehelseinstituttet har nå fastlagt hvem som får stå først i køen når coronavaksinen kommer til Norge. Friske eldre skal prioriteres før personer med underliggende sykdommer, fastslår instituttet.

Beboere i sykehjem står først i køen når den etterlengtede coronavaksinen skal fordeles rundt om i hele landet, det slår FHI fast i sine anbefalinger.

Fredag ble det kjent at Norge vil kunne starte vaksineringen allerede i romjulen. Totalt vil den første leveransen bestå av mellom 40.000-50.000 vaksinedoser. Det er trolig nok til å gi alle sykehjemsbeboere i hele landet den første dosen av vaksinen.

Når sykehjemmene er vaksinert, er det friske eldre fra 85 år og eldre som står for tur. De prioriteres før personer med underliggende sykdom, ifølge den ferske anbefalingen.

– Den kunnskapen vi har til nå om alvorlig forløp og dødelighet ved covid-19 er tydelig på at det er alder som er den dominerende risikofaktoren. Hvorfor det er sånn vet vi ikke enda, men at det er sånn har vi tydelig kunnskap om nå, sier overlege i Folkehelseinstituttet Are Stuwitz Berg om prioriteringen til VG.

De foreløpige anbefalingene baserer seg på kunnskap om sykdommen og hvem som har størst risiko for å utvikle en alvorlig sykdom. I tillegg legger man til grunn kunnskapen om vaksinene og egenskaper de har.

Langt flere doser enn ventet

I utgangspunktet skulle ikke Norge få mer enn i underkant av 10.000 vaksinedoser i første leveranse. Fredag kunne imidlertid vaksinekoordinator Richard Bergström fortelle at leveransen blir vesentlig større.

Det er Bergström som nå har forhandlet frem langt flere vaksinedoser til Norge.

Blir Pfizer-vaksinen godkjent av EU-kommisjonen lille julaften, kan Norge få de første leveransene allerede 27. desember.

Regnestykket for antall doser til Norge de neste ukene blir slik:

40–50.000 i romjulen

40.000 i uke 1

40.000 i uke 2

Det vil si at vi innen 17. januar kan få 130.000 doser.

LANGE DAGER: Det jobbes nå på spreng hos Folkehelseinstituttet for å få logistikken på plass før de første vaksinedosene ankommer Norge i romjulen. Foto: Trond Solberg, VG

Flere vaksiner betyr ikke raskere vaksinering

Det å fordele nesten 50.000 vaksiner er ingen enkel oppgave. FHI jobber nå på spreng for å få løst de siste logistikkutfordringene forteller Berg.

– Dette er en komplisert logistikk. Først skal dosene ut til alle regionene og så skal de ut til alle landets 356 kommuner. Vi må vite at kommunene er klare, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Dermed er det ifølge overlegen ikke gitt at man får vaksinert flere på et tidligere tidspunkt, selv om man får tilgang på flere doser i enn antatt i første leveranse.

– Vi som jobber med vaksineprogrammet har jobbet intenst de siste månedene og det ble ikke akkurat noe mindre intenst når vi fikk et endelig tidspunkt for leveransen. Så det jobbes travelt og det er alle mann til pumpene.

Oslo kommune har allerede lagt frem klare planer for hvordan de vil distribuere vaksinen.

– I år er ikke min solsnudag 21. desember, men den dagen vi setter den første vaksinen. Nå snur det, herfra går det riktig vei, sa en fornøyd helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG på fredag.

Det er enda ikke avgjort hvor og hvem som får den første vaksinedosen, opplyser Berg. Han ber folk ha is i magen.

– Det er viktigere å få gitt disse dosene på riktig måte uten at noe går til spille, enn at vi skal gjøre det altfor fort.