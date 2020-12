FLERE OPPDRAG: Det var mange naboer som slet med å sove. Foto: Odin Jæger

Flere fester over hele landet

Naboer som ikke fikk sove og bekymringer om smittevern førte til mange oppdrag for politiet natt til søndag.

Publisert: Nå nettopp

– Uvanlig mye festing, skriver politiet i Finnmark om Hammerfest på Twitter rundt klokken 03.

Det var ikke bare lengst nord i Norge at politiet måtte rykke ut for å be festdeltagere finne roen.

I Nordland ble en fest med 20 deltagere på en liten hybel avsluttet rett før midnatt, og i Møre og Romsdal måtte politiet besøke samme adresse to ganger før festen var over.

– Vi var først der etter klager om feststøy, og de fikk beskjed om å roe seg. Vi dro tilbake igjen etter nye meldinger, som endte med at huseier og en annen mann i 20-årene blir anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg, og for forulemping av offentlig tjenestemann, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal.

I Vest politidistrikt fikk de 16 meldinger om forstyrrelse av nattero, private fester og ordensforstyrrelser. Politiet melder at stort sett alle hendelsene som ble rykket ut på, ble løst med pålegg og anmodninger.

– Det er mange som har hjemmefest som støyer i Oslo sentrum, ser vi. Juleferien har begynt. Det er nok flere som ringer nå fordi man tenker det er flere deltagere enn det er, men vi har ikke anmeldt noen for coronabrudd enda, sier operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt rundt klokken 02.

Noen timer senere er regnskapet for natten i hovedstaden klart.

– Det er loggført 28 meldinger om forstyrrelse av natteroen fra klokken 23 i går kveld. Vi har vært på 18 av dem, og de aller fleste respekterte et muntlig pålegg om ro, sier Sandnes klokken 06.30.

Likevel endte det med to anmeldelser i Tigerstaden, et for ordensforstyrrelse og en for hindring av offentlig tjenestemann.

Et lysglimt er likevel mangelen på anmeldelser for brudd på smittevernreglene, påpeker operasjonslederen.

– Det har ikke vært noen coronabøter, og det er gledelig, sier Sandnes.

Også fester i Tromsø, Askim, Narvik, Nedenes, Kolbotn, Ringsaker, og Kristiansand har blitt avsluttet eller fått pålegg om å dempe seg lørdag kveld.

I Bodø har politiet avsluttet fester på flere hotellrom etter gjentatte klager fra andre gjester.

– Vi får et jevnt sig av meldinger. Noen er folk som har kommet hjem, men de i Bodø kan nok knyttes til seriegull. Men folk oppfører seg, sier operasjonsleder Mari Lillestø i Nordland politidistrikt.

Da politiet rykket ut på melding om feststøy i Halden, fant de mer enn bare høy lyd, opplyser politiet.

– Vi sendte i utgangspunktet en patrulje dit. Det var flere personer som forsøkte å løpe fra stedet, og det ble amper stemning, så vi sendte to til, forteller oppdragsleder Jo Rennemo Jellum rundt klokken 02.

Politiet registrerte 17 festdeltagere i 20- og 30-årene.

– Så ble det funnet en mindre mengde narkotika på adressen. En person er anmeldt for besittelse og fire andre personer som fremsto påvirket og er anmeldt for bruk av narkotika, sier oppdragslederen.

Klokken 06.50 er tallene for natten klare fra Øst politidistrikt.

– Det er ikke mer enn et titalls henvendelser på det som er feststøy, og coronabekymringer i distriktet. De langt fleste er avgjort med muntlig pålegg og rådgivning om smittevern, sier operasjonsleder Terje Nordang.

I likhet med Oslo har heller ikke Øst politidistrikt anmeldt noen for

brudd på smittevernreglene natt til søndag.

– Det har vært en del meldinger om fester over hele distriktet. Det er kombinerte meldinger om feststøy og mistanke om flere deltagere enn det strengt tatt bør være grunnet smittevern, men det har vært stort sett færre personer enn det har blitt meldt om, sier Nordang.