Geir Bukholm og FHI er bekymret for at viruset kan få fotfeste i Norge og øke R-tallet. Foto: Krister Sørbø

FHI om England-mutasjonen: − Viruset kan godt være i Norge nå

Det er fullt mulig at den smittsomme og spretne virusmutasjonen som herjer i England, er i Norge nå.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Viruset kan godt være i Norge nå. Vi vet det er i Danmark og at det har fulgt med personer fra Storbritannia til Nederland, Island, Australia og muligens Italia, sier FHI-forsker Geir Bukholm.

Han sier at et land som Danmark analyserer rundt 25 prosent av alle isolatene, altså virusene, mens i Norge tester vi fem prosent.

– Dette er ren matematikk for å tenke ut sannsynlighet for at det er i Norge uten å være oppdaget.

Sprettent virus

De fleste av mutasjonene, har man sett på andre varianter, men ikke samlet så tett på ett og samme virus, forklarer Bukholm.

Den britiske innenriksministeren Priti Patel kaller viruset «bouncy», altså sprettent.

– Betyr det at det hopper lettere fra overflateproteiner til menneskeceller?

– Delvis det, det er det de antyder, sier Bukholm.

FHI er bekymret for dette viruset fordi denne typen kan øke reproduksjonstallet med 0,4. Norge ligger nå på 0,8, og dermed vil denne varianten øke tallet til 1,2. Det er vesentlig fordi et tall over 1, gjør at hver person smitter mer enn en annen. Dermed kan smitten øke eksponentielt.

Høyere virusmengde

Viruset har ført til nedstengning av London og østlige og sørøstlige deler av England. Boris Johnsen og hans fagfolk opplyser at viruset kan være 70 prosent mer smittsomt.

– Man har gjort tester i laboratoriet og ser at de formerer seg mye fortere enn andre virus og man ser at mengden virus i de personen som er smittet er mye høyere enn de andre variantene. Det er nok en av forklaringene på at smittsomheten øker, forteller han.

Sverige frykter spredning av den nye coronavirusmutasjonen, og kunngjorde mandag at grensene til Danmark og Storbritannia stenges.

Fra før har en rekke land innført innreiseforbud eller andre reiserestriksjoner fra Storbritannia inntil man har oversikt over situasjonen, deriblant Spania, Portugal, Tyskland, Frankrike, Danmark og Norge.

Det er 23 endringer i overflateproteinet til denne mutasjonen, på områder der viruset binder seg til menneskekroppen. 17 av disse skal ha skjedd på en gang, noe som ifølge den amerikanske epidemiologen Eric Feigl-Ding, ikke er sett før.

VIRUS: Det er de røde taggene som kalles overflateproteinet. Foto: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT / NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

Britene er bekymret for at mutasjonen kan bli det dominerende viruset. Det er også FHI.

– Ja, det er vi generelt bekymret for i Europa, selvfølgelig. Når vi har en virustype som formerer seg raskere, er det fort gjort at vi får en seleksjon (dominant variant, red.anm.)