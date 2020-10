SMITTE: Ti personer som bor på Blindern studenterhjem i Oslo har fått påvist coronasmitte etter en studentfest. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ti coronasmittet ved studenthjem på Blindern

Ti personer er så langt bekreftet med coronasmitte etter en fest ved Blindern Studenterhjem i Oslo. Bydelsoverlegen mente arrangementet kunne gjennomføres i trygge rammer.

Styreleder ved Blindern Studenterhjem, Netti Fuglesang sier smitten knyttes til et privat samling som skal ha funnet sted forrige mandag.

– En ekstern gjest var på besøk her og har vært smittet, uten å være klar over det, sier Fuglesang til VG.

Lørdag den påfølgende uken ble det holdt to sosiale arrangementer ved studenterhjemmet.

– Det var snakk om en middag og et mindre arrangement. Begge arrangementene har vært gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler og deltagerne har hatt faste sitteplasser, sier Fuglesang.

De nevnte arrangementene skal ha vært avklart med både bydelsoverlegen og arrangementskontoret i Oslo i forkant.

– Vi hadde et møte med bydelen på torsdag, hvor vi presenterte planene våre. Da var det 71 deltakere som skulle på denne festen. Bydelsoverlegen sa at arrangementet kunne holdes fordi vi hadde så gode planer og smitteverntiltak, sier Gro Osland, leder for studenterhjemmet til NRK som også omtalte saken først.

Mellom 30 og 40 stykk i karantene

Fuglestang opplyser at de ble varslet om det første bekreftede smittetilfellet ved studenterhjemmet mandag 5. oktober.

– Vi tok da umiddelbart kontakt med bydelens smittevernteam, sier styrelederen.

NRK meldte torsdag ettermiddag at 200 var satt i karantene, men Fuglestang presiserer overfor VG at det i virkeligheten er snakk om 30 og 40 studenter som har blitt satt i pålagt karantene.

– Vi har likevel oppfordret alle de som har deltatt på arrangementet og som er i tvil på om de kan ha blitt utsatt for smitte om å gå i frivillig karantene, sier hun.

– Mitt inntrykk er at de aller fleste er villige til å bidra i denne dugnaden og at de ser alvoret i sitasjonen.

FULGTE RÅDENE: Styreleder ved Blindern Studenterhjem, Netti Fuglestang, sier til VG at helgens arrangementet ble gjennomført i tråd med gjeldende smittevernregler. Foto: Privat

Studenthjemmet på Blindern i Oslo har både enkeltrom, kombinasjonsrom og dobbeltrom.

For å begrense videre smittespredning har studenterhjemmet forsterket renholdet og desinfisert fellesområdene. Det blir ikke lenger matservering i kantinen, i stedet får studentene maten levert på døren.

Styrelederen sier de i ettertid har blant annet blitt gjort kjent med at det skal ha blitt avholdt nachspiel i etterkant av festmiddagen, men understreker at dette ikke var en del av det offisielle arrangementet.

– Vi har blitt gjort kjent med at dette har funnet sted og dette er noe vi driver og nøster opp i nå, sier hun.

Bydelsoverlege: Smittevern godt ivaretatt

Bydelsoverlege i Nordre Aker, Tom Sundar, sier til VG at han først ble kontaktet av arrangørene av den aktuelle festen i midten av forrige uke. Sundar mente arrangementet kunne gjennomføres i trygge rammer.

– Jeg hadde også et videomøte med ledelsen og studentene dagen før festen, hvor vi blant annet gikk gjennom smitteverntiltak og bordplassering, sier han til VG.

Sundar sier han oppfattet det som et godt planlagt arrangement med hensyn til smittevern og mener det ikke var i strid med sentrale forskrifter og anbefalinger.

Det var blant annet lagt opp til at deltagerne skulle sitte på faste plasser kohortvis, og det skulle også være smittevernvektere til stede som skulle påse at folk overholdt avstandsregelen og ikke ble overstadig beruset.

TRYGT: Bydelsoverlege i Nordre Aker, Tom Sundar, sier det var trygt å gjennomføre arrangementet, da smitteverntiltakene var gode nok. Foto: Privat

Høyt smittetrykk i Oslo

Torsdag ble det klart at byrådet i Oslo ville videreføre de strenge coronatiltakene. Regjeringens lettelser blir heller ikke innført i hovedstaden.

– Vi har vurdert alle lettelsene svært grundig opp mot vår lokale smittesituasjonen. Konklusjonen er klar: vi må for øyeblikket ha strengere regler i Oslo enn resten av landet, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om de nasjonale lettelsene som gjelder fra og med 12. oktober.

80 personer er registrert smittet med corona i Oslo det siste døgnet. Det er 33 flere tilfeller enn i går, det høyeste tallet registrert de siste 14 dagene. Det viser statistikk fra Oslo kommune.

I går ble det også kjent at det ble registrert dobbelt så mange smittetilfeller i Oslo i september som i august.

– Er det forsvarlig å skulle holde en slik fest når smittesituasjonen i Oslo er som den er?

– Vi ser at studentmiljøene er mer utsatt for intim kontakt enn andre miljøer. Vi vil nok bli mer restriktive i tiden som kommer, sier bydelsoverlegen.

– Kan du utdype?

– Det innebærer at bydelen og smittevernoverlegene vil fraråde sammenkomster dersom vi anser at de ikke er forsvarlige og innenfor trygge rammer.

Venter flere positive prøvesvar

– Er det noe du i ettertid skjønner at dere burde gjort annerledes?

– Hadde vi visst at det var smittede personer i miljøet, så hadde vi sagt nei til et slikt arrangement, sier Sundar.

Han opplyser at bydelens smittesporingsteam nå jobber på full spreng for å oversikt over situasjonen.

– Vi forventer at det nok vil komme flere positive tester de nærmeste dagene, sier han.

