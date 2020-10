VG-Peil-Logo Fryker coronasmitte på eksamen VG har vært i kontakt med studenter fra hele landet som frykter at coronasmitte skal spre seg på skoleeksamen i store saler. Én av dem er Geir Einar Moen (22), som går på BI. Ingvild Vik Av Publisert 27. oktober, kl. 15:55 Selv om mange skoleeksamener er gjort om til hjemmeeksamen, og kapasiteten i eksamenslokalene er lavere enn normalt, skal flere hundre studenter likevel sitte sammen i eksamenssaler i høst. Lise Åserud Norsk studentorganisasjon mener universitetene og høyskolene har hatt mer enn nok tid til å komme opp med bedre løsninger . Skjalg Bøhmer Vold

NSO: − Holder ikke å skylde på pandemien

På grunn av den pågående coronapandemien har universiteter og høgskoler over hele landet endret eksamensform på mange vurderinger som opprinnelig skulle vært skoleeksamener. Men noen skal fortsatt avholdes.

Geir Einar Moen (22) går siste året på en bachelor i eiendomsmegling på BI. Han skal etter planen ha én eksamen i sal i høst.

Moen er klassekontakt på linjen, og sier at han snakker mye med medstudenter om dette.

– Det er en del frykt. Det ser jeg både i sosiale medier og hører at studenter sier selv, sier Moen.

Kommunikasjonsdirektør Yngve Kveine ved BI skriver i en e-post til VG ar de følger nøye med på smittesituasjonen i byene hvor BI har campus.

– Vi gjør hele tiden vurderinger med hensyn til smittesituasjonen og forsvarlig gjennomføring av alle BIs aktiviteter, inkludert eksamensgjennomføring. I tillegg forholder vi oss til de retningslinjer og føringer som kommer fra nasjonale og lokale helsemyndigheter, sier Kveine.

Nå jobber høyskolen med å gå gjennom de nye retningslinjene fra regjeringen og Oslo kommune.

– Vi avventer også et møte med Kunnskapsdepartementet i morgen tidlig. Ut fra dette gjennomgår vi nå alle våre planer og aktiviteter, sier Kveine.

Han hevder å ha hørt om studenter som sier de vil møte opp på eksamen selv om de har symptomer eller er syke.

– De vil ikke risikere å måtte vente et halvt år på å ta ny eksamen, sier Moen.

– Ikke studentenes ansvar

22-åringen er bare én av mange studenter fra hele landet som har tatt kontakt med VG de siste ukene fordi de frykter smitte i forbindelse med eksamen. De får støtte fra Norsk studentorganisasjon (NSO).

Nestleder Felipe Garcia forteller at de daglig siden mars har fått henvendelser fra fortvilte studenter som er bekymret for eksamenssituasjonen. Han mener eksamensavviklingen ikke må gå på bekostning av studentenes helse.

– Utdanningsinstitusjonene må ta ansvar, også for de som velger å ikke møte på skoleeksamen. Ansvaret kan ikke ligge på studentene, sier Garcia.

Han forteller at studenter NSO snakker med er bekymret for å havne bakpå i studieløpet.

– Vi vet at det finnes varierte måter å avholde eksamen på som ville hjulpet i den situasjonen vi er i. Vi forstår at det er en vanskelig og krevende oppgave for utdanningsinstitusjonene, men det har gått så lang tid nå at de burde klart å komme opp med bedre løsninger. Det holder ikke å skylde på pandemien lenger, sier Garcia.

Garcia mener det er åpenbart at studentene er bekymret for å bli smittet eller for å ikke kunne ta eksamen.

– Det er myndighetene og utdanningsinstitusjonene som skal legge opp til forsvarlig gjennomføring av eksamen som både ivaretar studentenes helse og studieprogresjon. Studentene skal ikke måtte velge mellom de to.

Frykter jul på studenthybelen

VG har vært i kontakt med seks av de største utdanningsstedene i landet for å spørre hvordan de håndterer coronafrykten i forbindelse med høstens eksamener. Budskapet er stort sett det samme: Mange skoleeksamener er omgjort til digitale eksamener, men i noen emner er det vanskelig å gi en forsvarlig vurdering på andre måter enn ved en skoleeksamen.

Eiendomsmeglerstudent Moen frykter studenter kan risikere å ta med smitte fra eksamenslokalene til hjemkommunene sine i juleferien, eller ende med å sitte alene på studenthybelen i jula fordi de er i karantene.

– Mange av eksamenene er satt til rett før jul, og hvis folk som er syke møter opp og smitter andre, kan de igjen reise hjem til forskjellige steder i landet og smitte familie og venner der. Hvor langt skal man gå for å avsløre juks, kontra å unngå smitte?

Asheim: – Kan bli flere hjemmeeksamener

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at han forventer at institusjonene samordner seg og finner gode løsninger for eksamen.

– Jeg har forståelse for at studenter er bekymret både for smittesituasjonen og studieprogresjonen sin. Jeg har stor tro på at institusjonene finner gode løsninger som gjør at studentene får gjort sitt beste og vist hva de kan, sier Asheim, og understreker at studenter som er syke skal holde seg hjemme.

Asheim sier at studentene kan forvente mer informasjon fra utdanningsinstitusjonene når eksamen nærmer seg.

– Vi vet allerede at det kan bli flere hjemmeeksamener i høst. Fordelen med hjemmeeksamen er at de fint kan kombineres med karantene. Det er universitetene og høyskolene som fastsetter forskrifter om gjennomføring av utdanningene og eksamen. De har også fått råd fra Folkehelseinstituttet.

Slik gjør skolene det

Studenter kan i år levere egenmelding uten annen dokumentasjon ved sykdomssymptomer på eksamensdagen, men er ikke garantert å få en ny sjanse til å ta eksamen før ved neste ordinære eksamen, vanligvis neste sommer. De ulike utdanningsstedene løser dette forskjellig.

Universitetet i Oslo: Utsatt eksamen holdes vanligvis innen utgangen av samme semester eller i forkant av undervisningsstart neste semester. For emner som har eksamen hvert semester, kan studenter med gyldig fravær bli vist til neste ordinære eksamen.

Universitetet i Bergen: Studenter som har levert egenmelding vil få tilbud om ny eksamen senere, fortrinnsvis innen fire uker. – UiB har som mål at studentene ikke skal bli forsinket i sine studier, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

NTNU: På nettsiden sin skriver universitetet at de vurderer om det er praktisk mulig å arrangere ekstra utsatt eksamen tidligere enn juni og august, som er de ordinære alternativene for de som er i karantene eller syke under ordinær eksamen.

OsloMet: Studenter som leverer egenmelding vil ha rett til å gå opp til ny og utsatt eksamen, som normalt arrangeres i begynnelsen av neste semester.

Universitetet i Tromsø: Utsatte prøver settes normalt opp tidlig påfølgende semester.

BI: Studentene som har symptomer får tilbud om eksamen ved neste ordinære anledning. Det vil settes opp ny eksamen i januar ved ekstraordinært frafall.

