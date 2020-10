FRUSTRERT: – Det skal ikke være et problem i 2020 å komme med på offentlig transport som rullestolbruker, sier mamma Janne Rognlien Stensrud, med sønnen Sander Rognlien Pettersen (17). Hun sier at hun blir lei seg og sint på vegne av sønnen. Foto: Privat

Rullestolbruker Sander (17) ble nektet hjelp på bussen: − Jeg blir lei meg

Rullestolbruker Sander Pettersen (17) har flere ganger opplevd å bli stående igjen forlatt på bussholdeplassen. – Det har gått så langt at han ikke lenger ønsker å ta bussen, sier moren.

Sander Rognlien Pettersen fra Bærums Verk er født med ryggmargsbrokk og er derfor avhengig av rullestol. Han har flere ganger det siste halvåret opplevd å bli nektet om bord bussen.

– Bussjåførene begrunner dette med at de ikke kan feste rullestolen hans og ta på hjelpemidler på grunn av smittevern, forteller mamma Janne Rognlien Stensrud (39) til VG.

– De sier også at han må ha med seg ledsager, men det står ikke noe om at man må ha med seg ledsager for å komme på bussen i reglementet til Ruter, fortsetter hun.

Bussjåføren tok ikke ut rampen

Moren forteller at sønnen er avhengig av å bruke offentlig kollektivtransport på fritiden.

Onsdag denne uken var Sander og støttekontakten på vei hjem fra kino. De bestemte seg for å ta bussen fra Sandvika til Bærums Verk. Da Sander spurte bussjåføren om han kunne ta ut rampen, fikk han som svar at det ikke var mulig, forteller han.

– Jeg spurte han hvorfor, og da sa han at det var fordi jeg ikke hadde med meg ledsager, men jeg hadde jo med meg ledsager, forteller Sander.

17-åringen skal deretter ha fått beskjed om at støttekontakten måtte ta ut rampen, og at dette ikke var noe bussjåføren kunne gjøre av smittevernhensyn.

Til slutt fikk Sander kommet seg på bussen likevel, men tror ikke det hadde vært tilfellet hvis ikke støttekontakten hadde vært med.

Ruter: – Brudd på rutiner

Her har bussjåføren gjort en feil, bekrefter pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen i Ruter. Han skriver til VG at de tar hendelsen alvorlig.

– Ut fra det som er beskrevet, mener vi at dette er et brudd på våre rutiner. Vi vil ta det opp med den aktuelle operatøren. I retningslinjene har det gjennom hele pandemien vært tydelig beskrevet at bussjåføren skal ta ut rampen slik at personer i rullestol kan komme seg om bord på busse, skriver han.

Samtidig er kollektivtrafikken inne i en ekstra krevende tid på grunn av smittevernet, minner kollektivselskapet om.

– Retningslinjene inntil videre er derfor at bussjåføren ikke kan hjelpe med å feste rullestolen inni bussen. Har man ikke mulighet til sikre rullestolen på egen hånd eller man trenger annen hjelp, anbefaler vi å ha med ledsager, skriver pressevakten videre.

Ruter understreker at kunder i rullestol aldri skal måtte bli igjen på holdeplassen.

– Vi er i ferd med å endre rutinene, det vil ta noe tid. Fremover skal fører sørger for at Ruter blir kontaktet, slik at taxi bli bestilt og kunden skal få beskjed om når denne kommer før bussen kjører fra holdeplassen.

– Han får vondt i magen

Mamma Janne sier til VG at det ikke er første gang sønnen har opplevd ubehagelige episoder i forbindelse med bussturer.

– Jeg blir selvfølgelig lei meg når jeg ikke får komme med på bussen, sier Sander.

– Det har gått så langt at han ikke lenger ønsker å ta bussen mer. Han sier han får vondt i magen hver gang han skal ta bussen, sier mamma Janne.

Klager inn til Ruter

Hun har sendt klagebrev til kollektivselskapet, hvor hun forteller om hendelsen.

– Jeg har også klaget flere ganger om det samme, men det blir ikke bedre. Vi får en beklagelse, men der stopper det, sier hun.

– Hva etterlyser du konkret fra deres side?

– Bedring blant bussjåførene og at de blir informert tydelig om at de ikke kan forskjellsbehandle utviklingshemmede, sier Stensrud.

– Forventer smittevernutstyr

– Enkelte busselskaper nektet i starten av pandemien sjåførene å legge ut rampen. Vi har også sett noen eksempler på sjåfører som opererer med sine egne, utestengende regler. Dette ordnet seg etter at det kom nasjonale føringer for kollektivtrafikken, skriver, skriver nestleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund.

Her ble det presisert at det var sjåførens ansvar å ta ut rampen, og at dette ikke var problematisk smittemessig, opplyser hun. Å feste rullestoler på regionbusser krever imidlertid kortere avstand. Fordi det da (tidlig i pandemien red. anm.) var store problemer med å få fatt i smittevernutstyr, ble det bestemt at rullestolbrukere som ikke klarte å feste selene selv, måtte ha med en egen ledsager som kunne feste selene.

Om ikke det var mulig, skulle selskapene rekvirere alternativ transport.

– Mulighetene til å skaffe smittevernutstyr er en helt annen nå. Da forventer vi at selskapene følger arbeidsmiljøloven og sørger for nødvendig smittevernutstyr til sine sjåfører. Rullestolbrukere har like legitime grunner til å måtte reise kollektivt som alle andre, sier Sørbotten.

Publisert: 16.10.20 kl. 23:38

